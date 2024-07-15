桃園中壢美食「木子白麻辣燙」，位於中原大學商圈的新開幕美食，主打秤重計價的麻辣燙，每公克0.6元，有5種湯底及1款乾拌口味可選擇！而且還有貼心販售素食火鍋料和素食湯底！結帳金額滿額還贈送「袋裝麵食」及「罐裝飲料」！自助區還提供磅秤，可以在結帳前先秤重估價喔！是一間好吃的麻辣燙新選擇，推薦給大家！文章內有店家地址、電話、營業時間、消費方式及價格等資訊供參考！

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【木子白麻辣燙-中壢中原店】 ▋地址：桃園市中壢區新中北路213號 ▋電話：03-283-0555 ▋營業時間：週一至週日11:00-01:00

▲「木子白麻辣燙」位於中原大學商圈，地點就在新中北路上，開車前來可將車輛停放在＂廣興停車場＂或是稍微遠一點的＂uTagGO 力揚中原國小地下停車場＂，但肯定還是騎車前來最方便啦！

【木子白麻辣燙｜用餐須知】

▲Step1找尋位置→Step2取夾子、盛菜盤→Step3挑選愛吃的食材→Step4秤重加購單點、飲料→Step5結帳、索取號碼單→Step6叫號取餐→Step7用餐完畢、回收餐具。

▲目前Ocard 會員系統，加入就贈送會員點數5點，可現場立即兌換贈品， 每次消費金額也可累積會員點數。

▲如果不想出門買，店家和Uber eats 和Foodpanda外送平台都有合作唷！

▲找好想坐的位置，入座以後就可以把原本放在桌面上的「空位」翻面成「已佔位」，這樣離開位置去拿食材或是上洗手間，就不會有人誤坐你的位置囉！

▲醬料區提供XO麻辣醬、沙茶醬、李白醬、干碟醮料！如果覺得湯頭味道不夠，或是想要另外沾醬，都可以到這邊取醬來用喔！

▲飲料櫃內有可口可樂、雪碧、柳橙美粒果、蘋果美粒果、OOHA氣泡飲－檸檬蜂蜜口味及水蜜桃烏龍茶口味等！推薦可以直接夾到350克，單價20元的飲料就直接送給你啦💯

【木子白麻辣燙｜完整菜單MENU】

▲這是「木子白麻辣燙-中壢中原店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲店內的出餐口和回收區都有清楚標示，從外面往廚房看，可以看到料理區還挺乾淨的呢！

▲用完餐以後再把托盤、碗、廚餘、垃圾順手做個分類，也讓店家比較好整理唷！

▲店內還有洗手台和洗手間。

▲夾取食材需要拿取籃子和夾子，最讚的是旁邊還有提供磅秤可以先試秤，可以讓你對重量和價格比較有概念👌

▲這裡的麻辣燙是秤重計價的，每公克是0.6元，是說現在這種秤重計價的消費方式很流行，喜歡什麼食材就自己夾🤩

▲滿250克送袋裝麵食乙包，滿350克送罐裝飲料乙罐，這個滿額贈品是累積贈送的，所以當然是夾到350克最划算啊，這樣只要210元就會送你麵+飲料啦，超讚👍

▲店家的火鍋配料都是選用「西北火鍋料」，大品牌的火鍋料品質比較有保證啊！

▲我覺得這種秤重計價的麻辣燙，對於想要減脂的人來說很適合耶，因為肉和菜都屬於比較輕的食材，這樣夾下來反而比較划算呢！

▲我們這天夾了四籃麻辣燙～一款以海鮮為主、一款以培根牛為主、一款以豬肉為主、一款以蔬食配料為主！

▲只要滿250克就會送麵食一包，是說250克真的輕輕鬆鬆就達標了！也就是說你只要夾到150元的門檻就直接多送你一包麵啦✌️

▲他們的火鍋配料、蔬菜及肉品的選項很多，會讓人不知不覺就夾滿一整籃啊！！！

▲結帳之前可以先試秤這真的很重要耶，我建議可以先夾幾個食材來評估重量，然後在結帳前自己也先過秤一次，這樣對價錢也會比較有概念唷👌

▲夾好以後到櫃檯秤重結帳，結帳的時候店家會把麵拿起來再秤重，然後秤好的重量*0.6就是今天消費的金額！這樣的計價方式還挺有趣的🤩

▲夾好的食材會拿到取餐區後方的廚房料理，因為這邊屬半開放空間，所以是可以看到料理過程的唷！

▲看著店家料理才發現，他們每個食材入鍋和起鍋的時間都不同，有些食材需要煮比較久，有些食材很快就可以起鍋，對於這些小細節可是很講究的呢！

▲而店內就只有一款乾的麻辣燙，如果不想喝湯的朋友，就可以點這款麻辣乾拌口味！

▲我們點的麻辣燙起鍋啦，其實這就像是個人小火鍋的概念，可以100%挑選自己喜歡的食材和湯頭，也可以拿捏自己想吃的份量，比較不會浪費食材👍

【木子白麻辣燙｜好吃的秤重麻辣燙】

▲麻辣燙就是看你夾多少算多少，一般人夾的費用大概會落在150-300元左右，建議結帳前先在自助區那邊的磅秤先秤過，這樣才能知道自己夾的麻辣燙價格範圍落在哪唷！

▲除了秤重的麻辣燙外，店家還有單點的鴨血和臭豆腐，如果能把這兩樣食材也加到麻辣燙裡面一起煮，肯定也會很讚啦！

【麻辣乾拌麻辣燙加荷包蛋】

▲麻辣乾拌吃起來很夠味，其實只要簡單加麵加菜就很好吃！重點是還會加上香菜點綴，讓麻辣燙吃起來更添香氣！但如果你是不敢吃香菜的朋友，可以在點餐時請店家不要加唷！

▲如果想吃得更營養，就可再多加一顆荷包蛋！他們的荷包蛋是半熟的，如果想要全熟的話，可以在點餐的時候特別告知店家！

▲不是只有麵條吸附醬汁，連所有的火鍋配料和蔬菜都很夠味，如果天氣熱不想喝湯，我覺得這乾拌麻辣還蠻讚的！

【松露蘑菇麻辣燙】

▲松露蘑菇這味道很特別，剛入口會覺得很像是在西餐廳喝到濃湯的味道，蘑菇的味道很濃郁！

▲這款松露蘑菇的湯底順口不會辣，如果你喜歡濃郁的菇味，就會喜歡這一款！而這一款就是我老公最愛的TOP1口味！

【青花椒麻辣燙】

▲他們居然有青花椒口味耶，這未免也太特別了吧！青花椒又麻又香又辣，還帶有奶香味，喝起來酥麻酥麻的很舒服！這鮮麻椒香的滋味，讓人超過癮的啦！也是我自己最愛的TOP1口味！

▲這碗青花椒口味的麻辣燙我有額外加荷包蛋，吃起來更豐富美味！

▲他們的火鍋料品質都不錯，蔬菜類也都很新鮮！重點是這個湯頭雖然看起來很重口味，但是是可以喝的那種，就是在吃個人小火鍋的概念！

【麻辣原味麻辣燙】

▲麻辣原味是店家的基本熱門款，香辣又帶有奶香味，喝起來不會膩口，還蠻耐喝的！個人覺得不需要額外沾醬或是加醬就很更夠味了👌

▲麵條吸附滿滿的湯汁很入味，辣度介於微辣與小辣之間，不會讓舌頭過麻，是那種很順口溫和的辣！ 而且對我來說有香菜就是加分，這讓整體香氣更提升，我超愛的啦✌️

▲愛吃豆皮的朋友肯定要點，因為吸附湯汁後會變得更好吃！下次再訪會專攻牛肉片＋鮮蝦＋喜歡的火鍋配料＋蔬菜！還會想吃吃看沒吃到的泰式酸辣及金鑽番茄湯底🥰有興趣的朋友，店家目前也有開放加盟喔（點我看總公司網站了解）

***本文感謝”木子白麻辣燙-中壢中原店”邀約,內文為真實感受分享***

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