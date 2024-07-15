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今天來sogo忠孝店12 樓吃泰國菜“Lady nara曼谷新泰式料理”

每次來sogo逛特賣會經過餐廳都會跟自己說下次有空來吃吃看

卻一直都沒有來…

今天終於來享用囉!

用餐環境打造和泰國本店相同風格

彷彿在大自然花園般的舒適空間

並從泰國海運來台的手工籐編孔雀椅，營造悠閑的用餐環境

我們今天運氣不錯就被安排坐在手工籐編孔雀椅耶!

許多泰式料理都是改良版的，就是一個人也可以來這裡享用泰式料理

歐姆蛋打拋豬肉飯 /起司炸蝦餅/鮮蝦春卷/凱薩沙拉(是好友的票券贈送免錢)

這一桌看起來是不是很澎湃？!

打拋豬肉飯飯量以女生來說

兩個人吃剛剛好，如果是一個人的話可能會撐住!

歐姆蛋蠻嫩的，但打拋豬口味與一般餐廳不大一樣

感覺少了點什么香料味

我和好友兩個人邊吃邊歪頭~很努力去想什麼味道少了？!

真的說不出來…

起司蝦餅很好吃

上桌就吃~

熱熱的起司會牽絲且無油膩感，算是清爽好吃的炸物

鮮蝦春卷

外皮QQ、吃的到整隻蝦子和蔬菜

沾上醬料夏天吃最是開胃無負擔

凱薩沙拉

份量很多~醬料的比例很好

每一口沙拉都可以吃到凱蕯醬和起司的香氣

今天這一餐真的太適合夏天享用了!

餐廳的環境真的很有網美風

服務態度也很好

用餐時間90分鐘

缺點就是桌子有點小，菜一次上齊的時候就覺得很擁擠囉!

下次有機會再來餐廳吃它的舒芙蕾，品嚐一下味道如何？!

店址：台北市大安區忠孝東路四段45號12樓

電話：02-2771-2585

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