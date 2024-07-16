在桃園地區擁四家分店，後來擴展至新北林口的澎湃豆花，各有不同的風格，披上文青氣息的南崁店距離我最近，十來分鐘的車程吸引我數次造訪，決定收進文章分享給大家。

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文青風格的澎湃豆花南崁店

澎湃豆花南崁店沒有掛上太醒目的招牌，但白色外牆的文青風格也很難讓人忽略，無論是店內還是室外都能見到“豆子”裝飾的足跡，而粉粿、芋圓、湯圓、珍珠等則都是咀嚼系生物的最愛。

喜歡拍照做紀錄的朋友，別忘了在戶外這一區享受自由取景的樂趣。

澎湃豆花在疫情期間創建了外帶系統，挺過最艱難的三年，如今重新開放內用，迎接甜美的果實。

夏天吃冷的，冬天吃熱的，隨意選自由配，想怎麼吃就怎麼吃，四季都能品嚐澎湃豆花。

店內環境相當舒適，几淨明亮，感覺就討喜，夏季冷氣也夠涼爽。街景第一排的座位炙手可熱，適合獨自前來或二人同行，多人小聚可選後方座位區，動線更順暢。

夠份量的澎湃豆花南崁店

我在疫情期間與前後數訪，時而外帶，時而內用。澎湃豆花份量如其名，確實相當豐富澎湃，不僅份量十足，食材也很新鮮。

微糖的豆花甜而不膩口，嫩仙草也很咕溜，Q彈的粉粿及芋圓口感極佳，搭配豆子組合便很豐盛，在嘴裡細細咀嚼提升層次感。

“豆子”裝飾無所不在，連洗手間鏡子也來參一腳，真可愛。

無論哪個季節，市區裡的澎湃豆花都熱鬧的很，點一碗豆花冰，找個好位子，拍拍照，享受屬於自己的me time。

店家資訊

1130AM – 2100PM

(03)212-2123

桃園市蘆竹區桃園街28號

※ 收費停車場 or 路邊收費停車格