沒來得及去泰國，想來吃泰國道地料理感受一下泰國文化，就來 泰來屋ThailyWood 泰式料理和朋友聊天敘舊。

泰來屋ThailyWood 泰式料理 位於岡山火車站附近[大約5-10分鐘車程]，開車或是騎車來的朋友，請導航時設定 – 泰來屋ThailyWood 泰式料理 ，店門前就有超大停車場，也是岡山泰國料理的最夯聚餐餐廳，。

泰來屋ThailyWood 泰式料理以道地泰式料理研發出更多特色餐點，師傅擁有超過30年的料理經驗。

店內落地窗採光很好，原木餐桌設計，每個餐桌距離不會很近，多人餐桌或是專屬包廂都有，公司或是朋友家人聚餐都不用擔心，就連素食餐點也有在菜單裡面，所以有需要大場地聚餐同樂的朋友更是最佳第一選擇。

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包廂空間 :

店內包廂空間最多可容納20個人左右，一樣是大面落地窗設計，讓你清楚看見店外停車場。

套餐系列 :

除了可單點以外，也可依來用餐的人多寡選擇套餐和免收一成服務費，讓餐桌上的餐點變得更多元化。

餐點系列 :

香茅酥鴨是泰來屋ThailyWood 泰式料理最著名的特色料理，先用獨門醬汁香滷入味，再將表皮炸到香酥酥脆，讓你吃起到外酥內軟的鴨肉，每片肉質間溢出香茅檸檬醬汁，每一口咬下去都是滿滿的幸福感。

初次到餐廳點餐，都會讓人有種選擇性障礙，泰來屋ThailyWood 泰式料理貼心幫你將餐點都歸類好，讓你依需求找到你想吃的美食。

從涼拌到雲南異國餐點都有，真的讓人很難抉擇。

是將傳統菜餚和泰國料理搭配再一起的很多創意特色菜單。

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綠咖哩雞

它是結合椰奶和各種香料下去組合的咖哩，是泰國菜裡面常見到的咖哩料理，搭配白飯更對味。

每個餐桌都會附上一鍋的泰國香米飯。

涼拌海鮮

可以看到隱藏在洋蔥切片下的海鮮，有我超愛吃得魷魚耶~~超開心。

看起來就超級開胃爽口[流口水了~~]。

超大塊的蝦肉+魷魚，讓你一口吃到爽口又好入口的涼拌海鮮，連不愛吃洋蔥的我都忍不住一口接一口，因為真的好好吃[超感動]。

糖醋芙蓉蛋

有點像蛋包飯的餅皮，甜甜的糖醋醬油味道，讓熱騰騰的芙蓉蛋吃起來超好吃，帶孩子來的話，可以點這道料理最適合。

來泰來屋ThailyWood 泰式料理 吃飯，不能只點餐點，怎麼能不點泰國當地特色飲品來喝。

左邊是泰國奶茶，右邊是羅旺子汁。

同學很好奇地問我羅旺子汁是什麼，我說喝起來有點像酸梅汁，酸酸甜甜的味道，比較不偏愛泰式奶茶，怕喝到太甜的飲品。

香酥涼拌魚

撥開上面的涼拌洋蔥，可以看到一塊塊酥炸魚，沾點涼拌醬汁，超好吃，尤其是在南台灣熱到快把人融化掉的溫度，吃這種不會太鹹又好入口的涼拌香酥魚，超讚的。

每一塊香酥魚肉都沒有刺，讓你看到白嫩嫩的肉質顏色。

香茅酥鴨

香茅酥鴨和我們吃到的烤鴨不一樣，剛送上來時酥香的外皮讓我有點擔心咬起來的口感，也可依個人喜好選擇沾醬或是胡椒粉搭配吃。

夾一塊香茅酥鴨，發現外皮酥脆，肉質鮮嫩又大塊。

輕易地撥開鴨肉，香氣四溢的肉質味道，讓你不用沾任何醬料就超級好吃到不行。

雲南氣鍋雞湯

是用烏骨雞耶~~天呀~~每一塊雞肉超紮實，雞湯加點金針菇讓雞湯不會太油膩。

夏天就是要吃冰，在泰國一定要點摩摩喳喳，來泰國餐廳看到這道解暑的冰品甜點，吃一口，馬上讓你從水深火熱的地獄中到幸福感動落淚的天堂。

多種熱帶水果搭配冰涼剉冰，再加一球道地的泰國冰淇淋，讓你立馬像到了泰國般的享受美食。

芋頭西米露

芋泥冰沙搭配西米露也是很冰涼爽口的甜品。

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泰來屋ThailyWood 泰式料理

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Ｉ Ｇ：@ thailywood1778

營業時間：11:30~14:30；17:30~21:30

電 話：07 621 1778

地 址：高雄市岡山區民治路58號一樓