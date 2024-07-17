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爆走系酸菜魚，築間酸菜魚 永和店，總長酸菜魚，湯比魚更鮮，極道明太子奶香魚，一個人獨享餐，宵夜首選，頂溪站美食餐廳。

2024-07-17 11:00:00 Wing Tsay 人氣：101
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窩客好文

Wing Tsay

發表篇數：450篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：

築間酸菜魚
place新北市永和區永和路二段116號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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築間

 

以火鍋起家的築間推出爆走系的酸菜魚專賣店【築間酸菜魚】

今天娘家人一同來到的是【築間酸菜魚 新北永和店】享用晚餐，

主打上海老師傅古法醃製的總長酸菜魚，不吃酸菜的也有其他6款魚盆可選擇，

一個人來的也有1人份酸菜魚可享用喔！

 

 

築間

築間

【築間酸菜魚永和店】就位在頂溪站1號出口旁的大樓，康是美的樓上五樓，

五樓幾乎都是築間集團的餐飲店，【築間酸菜魚永和店】出電梯後要走到最後面，

就會看到冷光色系，走漫畫風的店面了。

 

 

築間

築間

築間

店內環境採光明亮，座位眾多，以2-6人桌為主，也有隔開的半包廂式座位，

天花板上還有不少漫畫圖裝飾。

 

 

築間

築間

可先看菜單再掃QR CODE線上點餐，用餐時間90分鐘，餐點命名都蠻有趣的，

總共有七款美味魚盤，總長酸菜魚是招牌，有分小中大份，

小份適合1人，中份1-3人，大份2-3人，價格依口味略有不同，

另外也有加料區；私房菜、炸物、小涼菜、飲品、甜點等餐點。

 

 

築間

築間

築間

點好餐後可到熱茶區自行依喜好加入陳皮、洛神花，加入熱水變成洛神花茶。

喝來微酸微甜。

 

 

築間

築間

不喜喝熱茶的也有手搖杯冷飲的選擇，點了美姬可爾必思及花魁鮮釀奶茶等。

 

 

築間

餐具也是呈現爆走漫畫風路線。

 

 

築間

椒鹽雞軟骨NT68

等待酸菜魚上桌前先點些炸物來享用！

酥炸的雞軟骨上帶點骨肉，QQ酥脆的口感加上椒鹽愈嚼愈香，爽脆可口。

 

 

築間

鐵漢小酥肉(椒麻口味)NT99

炸的外酥肉嫩的鐵漢小酥肉，外層灑上椒麻粉，肉質鮮美，配上椒麻香氣好吃不膩。

 

 

築間

薯條有毒(松露白醬)NT99

外酥內鬆軟的薯條淋上松露白醬調味，嚐來有松露特殊的迷人香氣，

讓人吮指回味，忍不住一根接一根吃不停，所以才叫薯條有毒嗎？

 

 

築間

押忍小肉豆NT99

押忍小肉豆鹹香夠味，外層酥香，忍不住一口接一口吃不停。

 

 

築間

【明太子軟殼蟹】NT129

軟殼蟹經酥炸後整隻皆可入口，富有海味鮮美。

 

 

築間

築間

【蝦滑釀油條】NT120

蝦滑釀油條本身就有先酥炸過，可單吃吃來酥香嫩口，

也可放入湯中吸收湯汁香氣又是不同風味。

 

 

築間

【韓拌甜不辣】NT39

富有Ｑ勁的甜不辣以韓式辣醬拌勻，微辣微甜頗開胃。

 

 

築間

【極道明太子奶香魚】中份(1-2人)NT688

怕酸菜魚會辣所以點了中份的極道明太子奶香魚給小朋友吃，

本身的配料加上加點的配料都是全部煮好才送上桌，所以一次要點齊。

築間人氣款奶香湯底加入了起司、明太子呈現濃厚日式風味，

是說這中份的2人吃其實份量也蠻多的耶！

 

 

 

築間

極道明太子奶香魚本身就有烏鱧魚片，我們又加點了一些配料進去，

整盤呈現料多豐富的層次感。

 

 

築間

築間

湯頭濃郁，入口有香醇的明太子起司奶香滋味，搭配Ｑ嫩的烏鱧魚片，鮮美可口。

 

 

築間

【總長酸菜魚】大份(2-3人)NT888

招牌的總長酸菜魚可調整辣度，我們選了微辣，以古法醃製，自然發酵的高山芥菜，

搭配築間核心湯底和鮮嫩烏鱧魚片，標榜『湯比魚更鮮，一碗記三天』，

可見湯頭之味美，但因為我們加點了不少配料，所以整盆呈現小山的狀態。

 

 

築間

魚肉使用的是烏鱧魚片，細緻Ｑ嫩，而且份量還不少，

隨手一撈都是魚肉，吸收湯汁香氣，美味無法擋。

 

 

築間

 

築間

酸菜爽脆帶勁，酸的夠味，大份的適合2-3人，但實際上3人吃也很飽，

剩下很多還打包，然後可能因為料太多湯太少，湯頭喝來有點偏鹹。

 

 

築間

築間

【海派蝦湯魚】中份(1-2人)NT688

另外又點了一份海派蝦湯魚，裡頭有豐富的各式海鮮及小貢丸、蒟弱絲等配料。

 

 

築間

築間

海鮮有蝦子、淡菜、蛤蜊、扇貝、烏鱧魚片等，另外又加了蝦滑，看來極為誘人。

 

 

築間

築間

搭配築間用白蝦頭熬煮的蝦高湯，充滿海味鮮甜，喜歡海鮮的人會吃得很滿足。

 

 

築間

築間

【蟹膏鮭魚卵拌飯】NT129

主食另點了一份蟹膏鮭魚卵拌飯，滿滿的蟹膏滑順富含新鮮海味，

再配上鹹香Q彈的鮭魚卵及白飯、蒜片一同入口，豐富的美味享受。

 

 

築間

【築間酸菜魚永和店】口味眾多每款都想吃，讓人有選擇障礙，

我們點了三種口味，但只能說都還好，略顯油膩，沒有留下太多美味印象，

炸物反而比較推薦，嚐鮮一下倒是可以的。

 

【築間酸菜魚新北永和店】

地址：新北市永和區永和路二段116號5樓

電話：02-2921 8889 

營業時間：11:00-02:30

官網：https://www.jhujian.com.tw/jhujiansuancaiyu/tw

線上訂位：inline

 

歡迎動手點個讚，好人一生平安大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭感激不盡大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭!!   

     

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築間酸菜魚 台北酸菜魚 築間酸菜魚永和 酸菜魚
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