趁著平日中午有空來吃想很久的蘋果肉桂商業午餐

位在永春市場內小巷的蘋果肉桂距離永春站不遠

門口很有日系雜貨風格咖啡廳的感覺

窗下擺放眾多盆栽錯落有致

店內則是正相反的工業風格設計

冷調的水泥灰牆面極簡風格時尚好看

空間很大但難得沒有擠滿座位

大量留白讓每一桌吃飯都毫無緊迫的壓力

身為一家咖啡廳跟餐酒館的複合式餐廳

吧檯同時有咖啡機跟各種酒類

櫃檯也有幾個單人座位但空間比較有限

非常有深度的店裡沒有太多梁柱遮擋視線

也很適合作為包場辦活動的地點

平日中午時間來訪正是用餐高峰客滿狀態

需要有心理準備要等候一段時間才能上餐

這次大約等了半小時左右還在我可以接受的範圍

櫃檯的冰櫃內有可以媲美甜點店等級的眾多蛋糕

品項以許多起司乳酪類的蛋糕為大宗

週一到五上班日的中午有很優惠的商業午餐

可以從數款義大利麵與可頌選擇想吃的主食

部分餐點也可以因應需求製作方便素版本

最新完整的菜單可以在官網查看

匈牙利燻德腸義大利麵 200元

一開始就打定主意要吃燻腸義大利麵

上桌的賣相很優秀也有點像我超愛的拿坡里麵

撒上我去匈牙利之後念念不忘的匈牙利紅椒粉帶著特別的香氣

比較可惜的是因為醬汁中有紅椒粉導致吃起來粉感有點明顯

感覺調料再適量斟酌一點口感會更好

義大利麵的收汁很完美麵條完整吸附醬汁但不失彈牙口感

最神秘的是加了葡萄乾當配料多了點甜味很有趣

商午套餐隨附的油醋沙拉分量不大

葉菜很新鮮不過基本只有萵苣

油醋醬酸味明顯帶點蜂蜜甜味

套餐飲品可以選擇咖啡或紅茶

如果想換菜單上的其他飲料也有折抵30元優惠

冰咖啡喝起來沒什麼特別印象偏酸感

經典提拉米蘇 135元

蘋果肉桂的蘋果派跟提拉米蘇都是很多人推薦的甜點

特別多點了一份提拉米蘇試試看

份量頗大味道偏甜有點單調

只能靠可可粉增加點苦味的調劑

吃起來幾乎完全沒有酒味

需要單吃手指餅乾的部分才能隱約感覺到酒香

綿密的起司內餡比起馬斯卡朋的口感更像是鮮奶油質地

吃到一半我就覺得很油膩

不是我認知中正宗美味的提拉米蘇

雖然這次吃到的餐點不是特別合我的口味

但店裡工作人員的態度很親切友善

環境也很適合聚餐約會

下次如果剛好有跟朋友約會的機會可能會再來試試餐酒的功力

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/18

花費: TWD335(義大利麵商業午餐+提拉米蘇各1)

蘋果肉桂 Café & Bistro

FB粉絲團/IG/官網

12:00-21:00 (週六日自11:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿3小時)

低消限制: 每人一杯飲品或一份餐點

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒110 台北市信義區松山路540巷3弄4號

電話: 02-2727-0304



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