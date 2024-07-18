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台北信義-[蘋果肉桂 Café & Bistro] 近永春捷運站永春市場內，划算商業午餐與人氣甜點提拉米蘇，都會工業風空間舒適寬敞，巷弄間低調好評的咖啡廳餐酒館

2024-07-18 21:54:00 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：388篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

蘋果肉桂咖啡餐酒館
place台北市信義區松山路540巷3弄4號
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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趁著平日中午有空來吃想很久的蘋果肉桂商業午餐

位在永春市場內小巷的蘋果肉桂距離永春站不遠

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門口很有日系雜貨風格咖啡廳的感覺

窗下擺放眾多盆栽錯落有致

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店內則是正相反的工業風格設計

冷調的水泥灰牆面極簡風格時尚好看

空間很大但難得沒有擠滿座位

大量留白讓每一桌吃飯都毫無緊迫的壓力

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身為一家咖啡廳跟餐酒館的複合式餐廳

吧檯同時有咖啡機跟各種酒類

櫃檯也有幾個單人座位但空間比較有限

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非常有深度的店裡沒有太多梁柱遮擋視線

也很適合作為包場辦活動的地點

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平日中午時間來訪正是用餐高峰客滿狀態

需要有心理準備要等候一段時間才能上餐

這次大約等了半小時左右還在我可以接受的範圍

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櫃檯的冰櫃內有可以媲美甜點店等級的眾多蛋糕

品項以許多起司乳酪類的蛋糕為大宗

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週一到五上班日的中午有很優惠的商業午餐

可以從數款義大利麵與可頌選擇想吃的主食

部分餐點也可以因應需求製作方便素版本

最新完整的菜單可以在官網查看

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匈牙利燻德腸義大利麵 200元

一開始就打定主意要吃燻腸義大利麵

上桌的賣相很優秀也有點像我超愛的拿坡里麵

撒上我去匈牙利之後念念不忘的匈牙利紅椒粉帶著特別的香氣

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比較可惜的是因為醬汁中有紅椒粉導致吃起來粉感有點明顯

感覺調料再適量斟酌一點口感會更好

義大利麵的收汁很完美麵條完整吸附醬汁但不失彈牙口感

最神秘的是加了葡萄乾當配料多了點甜味很有趣

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商午套餐隨附的油醋沙拉分量不大

葉菜很新鮮不過基本只有萵苣

油醋醬酸味明顯帶點蜂蜜甜味

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套餐飲品可以選擇咖啡或紅茶

如果想換菜單上的其他飲料也有折抵30元優惠

冰咖啡喝起來沒什麼特別印象偏酸感

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經典提拉米蘇 135元

蘋果肉桂的蘋果派跟提拉米蘇都是很多人推薦的甜點

特別多點了一份提拉米蘇試試看

份量頗大味道偏甜有點單調

只能靠可可粉增加點苦味的調劑

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吃起來幾乎完全沒有酒味

需要單吃手指餅乾的部分才能隱約感覺到酒香

綿密的起司內餡比起馬斯卡朋的口感更像是鮮奶油質地

吃到一半我就覺得很油膩

不是我認知中正宗美味的提拉米蘇

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雖然這次吃到的餐點不是特別合我的口味

但店裡工作人員的態度很親切友善

環境也很適合聚餐約會

下次如果剛好有跟朋友約會的機會可能會再來試試餐酒的功力

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/18

花費: TWD335(義大利麵商業午餐+提拉米蘇各1)

蘋果肉桂 Café & Bistro

FB粉絲團/IG/官網

12:00-21:00 (週六日自11:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿3小時)

低消限制: 每人一杯飲品或一份餐點

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒110 台北市信義區松山路540巷3弄4號

電話: 02-2727-0304


檢視較大的地圖

 

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Elisa

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