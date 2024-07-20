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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式炸醬麵~近西門捷運站4號出口~姐妹一日小聚~

台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式炸醬麵~近西門捷運站4號出口~姐妹一日小聚~

2024-07-20 18:31:00 小青姐姐 人氣：97
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：246篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

蘇記餃子館
phone02-2361-9366
place台北市中正區延平南路101巷5號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑酸辣清爽的涼拌山東燒鷄~炎炎夏日

    來一盤~非常的爽口解膩~肉質軟嫩

    讓味蕾有不同的新感受~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑113年7月9日週二~與同事卜姐姐

    和退休多年的鄭姐姐~相約一日小聚

    卜姐姐帶我們來到西門蘇記餃子館~午餐囉~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式    

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑蘇記餃子館在捷運西門4號出口~步行約3分鐘就到

    哇~好熟悉的地方~原來是之前與菁夫婦來過的

    德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~記錄文有興趣請點聯結~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑菜單一大頁二面~經濟快炒店~有炒飯~湯麵水餃~湯品

    炒菜~冷菜~火鍋~除火鍋較高單價外~其餘飯~水餃~湯麵等

    在寸土寸金的西門巷弄裡~價位算是超親民的~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑卜姐姐算好時間~說平日的蘇記生意超好

    因為附近的上班族~中午休息時間~就會過來

    大快朵頤~所以我們約11點30分左右~就進場囉~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑坐位上擺了餐具盒~醬料盒~衛生紙及菜單

    食客自己看好菜單~再到櫃檯點餐結帳

    非常的省時方便~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑需要的小碗~小盤~湯匙~杯子~在進口處的籃子上

    都煩請自取

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑我們進場時~食客還不多~小青還可以優哉的拍拍照

    看起來~店用餐環境不大~4人座位7桌~3大圓桌

    圓桌已有2桌~擺了碗盤~看來是被訂位~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑店內客人不多~但服務員已忙的不亦樂乎

    因為外帶進進出出的食客挺多

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑小青之後就不好意思拍照了~因為店內

    不但滿座~還都站著等侯用餐的食客

    只要有離席的客人~座位立馬被佔~變的有點小緊張~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑等了一會~山東鷄M號上桌350元

    端上桌~就香氣迷人~夾一口~放入口中

    那酸酸辣辣的清爽口感~讓人味蕾瞬間清醒

    好好吃~卜姐姐說她日夜都在想這道菜

    哈~果然是會讓人想念的味道~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑點了店內正宗的韓式炸醬麵130元

    蠻大一碗~每回看韓片~只要出現這碗黑嚕嚕的炸醬麵

    小青都會想~這麼多醬~這麼黑~麵都看不到~不鹹嗎~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑將醬汁與麵條拌勻後~不鹹耶~第一次吃到韓片裡

    經常出現的炸醬麵~沒有特別的鹹甜辣味

    卻香氣迷人~麵條也很Q彈~真的好特別~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑炒青菜80元~今日菜品是空心菜

    小青葉菜類~喜歡吃梗及葉均分~今日空心菜

    幾乎都是梗~覺得主廚一大鍋炒好

    沒有分配的很好~梗都到我們這盤了~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

   ↑韓式冬粉炒菜250元~原來冬粉也可以這樣的炒法

   放入多樣大量的蔬菜~韓式冬粉較粗~吃起來口感很好

   想來~小青又學到一樣特別的冬粉做法~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式    

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑吃飽喝足~捷運再回到板車~星巴客續聊囉~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑姐妹小聚~就是吃吃喝喝~今年的夏天

    感覺特別的熱~找個有冷氣~又不限時的咖啡廳

    東南西北的話從前~說現在~談未來~開心~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑吃飽喝足~板車二樓的環球購物中心~走走消食

    可愛的寶可夢皮卡丘~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑好久不見的姐姐~開心的一日小聚~台北西門蘇記餃子館經濟快炒~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的韓式    

   台北西門蘇家餃子館~道地的山東燒鷄~正宗黑嚕嚕的炸醬麵~近西

  ↑店家資訊

    店名~蘇記餃子館

    地址~台北市中正區延平南路101巷5

    電話~02-23619366

    營業時間~午餐11:00-14:00  晚餐17:00-20:00 周日公休 

文章標籤
西門蘇記餃子館 山東燒鷄 黑嚕嚕的韓式炸醬麵 西門捷運站4號出口 韓式冬粉炒菜 一日小聚 韓式炸醬麵
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