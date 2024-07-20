↑酸辣清爽的涼拌山東燒鷄~炎炎夏日

來一盤~非常的爽口解膩~肉質軟嫩

讓味蕾有不同的新感受~

↑113年7月9日週二~與同事卜姐姐

和退休多年的鄭姐姐~相約一日小聚

卜姐姐帶我們來到西門蘇記餃子館~午餐囉~

↑蘇記餃子館在捷運西門4號出口~步行約3分鐘就到

哇~好熟悉的地方~原來是之前與菁夫婦來過的

德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~記錄文有興趣請點聯結~

↑菜單一大頁二面~經濟快炒店~有炒飯~湯麵水餃~湯品

炒菜~冷菜~火鍋~除火鍋較高單價外~其餘飯~水餃~湯麵等

在寸土寸金的西門巷弄裡~價位算是超親民的~

↑卜姐姐算好時間~說平日的蘇記生意超好

因為附近的上班族~中午休息時間~就會過來

大快朵頤~所以我們約11點30分左右~就進場囉~

↑坐位上擺了餐具盒~醬料盒~衛生紙及菜單

食客自己看好菜單~再到櫃檯點餐結帳

非常的省時方便~

↑需要的小碗~小盤~湯匙~杯子~在進口處的籃子上

都煩請自取

↑我們進場時~食客還不多~小青還可以優哉的拍拍照

看起來~店用餐環境不大~4人座位7桌~3大圓桌

圓桌已有2桌~擺了碗盤~看來是被訂位~

↑店內客人不多~但服務員已忙的不亦樂乎

因為外帶進進出出的食客挺多

↑小青之後就不好意思拍照了~因為店內

不但滿座~還都站著等侯用餐的食客

只要有離席的客人~座位立馬被佔~變的有點小緊張~

↑等了一會~山東鷄M號上桌350元

端上桌~就香氣迷人~夾一口~放入口中

那酸酸辣辣的清爽口感~讓人味蕾瞬間清醒

好好吃~卜姐姐說她日夜都在想這道菜

哈~果然是會讓人想念的味道~

↑點了店內正宗的韓式炸醬麵130元

蠻大一碗~每回看韓片~只要出現這碗黑嚕嚕的炸醬麵

小青都會想~這麼多醬~這麼黑~麵都看不到~不鹹嗎~

↑將醬汁與麵條拌勻後~不鹹耶~第一次吃到韓片裡

經常出現的炸醬麵~沒有特別的鹹甜辣味

卻香氣迷人~麵條也很Q彈~真的好特別~

↑炒青菜80元~今日菜品是空心菜

小青葉菜類~喜歡吃梗及葉均分~今日空心菜

幾乎都是梗~覺得主廚一大鍋炒好

沒有分配的很好~梗都到我們這盤了~

↑韓式冬粉炒菜250元~原來冬粉也可以這樣的炒法

放入多樣大量的蔬菜~韓式冬粉較粗~吃起來口感很好

想來~小青又學到一樣特別的冬粉做法~

↑吃飽喝足~捷運再回到板車~星巴客續聊囉~

↑姐妹小聚~就是吃吃喝喝~今年的夏天

感覺特別的熱~找個有冷氣~又不限時的咖啡廳

東南西北的話從前~說現在~談未來~開心~

↑吃飽喝足~板車二樓的環球購物中心~走走消食

可愛的寶可夢皮卡丘~

↑好久不見的姐姐~開心的一日小聚~

↑店家資訊

店名~蘇記餃子館

地址~台北市中正區延平南路101巷5號

電話~02-23619366

營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-20:00 周日公休