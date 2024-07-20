↑酸辣清爽的涼拌山東燒鷄~炎炎夏日
來一盤~非常的爽口解膩~肉質軟嫩
讓味蕾有不同的新感受~
↑113年7月9日週二~與同事卜姐姐
和退休多年的鄭姐姐~相約一日小聚
卜姐姐帶我們來到西門蘇記餃子館~午餐囉~
↑蘇記餃子館在捷運西門4號出口~步行約3分鐘就到
哇~好熟悉的地方~原來是之前與菁夫婦來過的
↑菜單一大頁二面~經濟快炒店~有炒飯~湯麵水餃~湯品
炒菜~冷菜~火鍋~除火鍋較高單價外~其餘飯~水餃~湯麵等
在寸土寸金的西門巷弄裡~價位算是超親民的~
↑卜姐姐算好時間~說平日的蘇記生意超好
因為附近的上班族~中午休息時間~就會過來
大快朵頤~所以我們約11點30分左右~就進場囉~
↑坐位上擺了餐具盒~醬料盒~衛生紙及菜單
食客自己看好菜單~再到櫃檯點餐結帳
非常的省時方便~
↑需要的小碗~小盤~湯匙~杯子~在進口處的籃子上
都煩請自取
↑我們進場時~食客還不多~小青還可以優哉的拍拍照
看起來~店用餐環境不大~4人座位7桌~3大圓桌
圓桌已有2桌~擺了碗盤~看來是被訂位~
↑店內客人不多~但服務員已忙的不亦樂乎
因為外帶進進出出的食客挺多
↑小青之後就不好意思拍照了~因為店內
不但滿座~還都站著等侯用餐的食客
只要有離席的客人~座位立馬被佔~變的有點小緊張~
↑等了一會~山東鷄M號上桌350元
端上桌~就香氣迷人~夾一口~放入口中
那酸酸辣辣的清爽口感~讓人味蕾瞬間清醒
好好吃~卜姐姐說她日夜都在想這道菜
哈~果然是會讓人想念的味道~
↑點了店內正宗的韓式炸醬麵130元
蠻大一碗~每回看韓片~只要出現這碗黑嚕嚕的炸醬麵
小青都會想~這麼多醬~這麼黑~麵都看不到~不鹹嗎~
↑將醬汁與麵條拌勻後~不鹹耶~第一次吃到韓片裡
經常出現的炸醬麵~沒有特別的鹹甜辣味
卻香氣迷人~麵條也很Q彈~真的好特別~
↑炒青菜80元~今日菜品是空心菜
小青葉菜類~喜歡吃梗及葉均分~今日空心菜
幾乎都是梗~覺得主廚一大鍋炒好
沒有分配的很好~梗都到我們這盤了~
↑韓式冬粉炒菜250元~原來冬粉也可以這樣的炒法
放入多樣大量的蔬菜~韓式冬粉較粗~吃起來口感很好
想來~小青又學到一樣特別的冬粉做法~
↑吃飽喝足~捷運再回到板車~星巴客續聊囉~
↑姐妹小聚~就是吃吃喝喝~今年的夏天
感覺特別的熱~找個有冷氣~又不限時的咖啡廳
東南西北的話從前~說現在~談未來~開心~
↑吃飽喝足~板車二樓的環球購物中心~走走消食
可愛的寶可夢皮卡丘~
↑好久不見的姐姐~開心的一日小聚~
↑店家資訊
店名~蘇記餃子館
地址~台北市中正區延平南路101巷5號
電話~02-23619366
營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-20:00 周日公休