新北林口美食「明水然・樂－林口昕境店」，林口高CP值無菜單鐵板燒2000有找，人氣套餐1600元即可享有活龍蝦、日本A5和牛、干貝等高級食材！這不預約一定吃不到的超人氣無菜單鐵板燒，肯定是林口商務聚餐、約會、慶生的首選啊！文章內有店家地址、電話、營業時間等資訊供參考！

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▲「明水然・樂－林口昕境店」位於林口昕境廣場內的三樓～這個昕境廣場是林口區的小型購物中心，可以來這邊逛街、看電影、吃美食！打發一整天的時間唷！

▲「明水然・樂－林口昕境店」有指定的用餐時段，請提前在線上預約，因為鐵板燒是集體開席，所以千萬不要遲到囉！（線上訂位請點我）

【明水然・樂－林口昕境店｜交通資訊】

▲大眾運輸可以搭乘客運或是到機場捷運A9站再轉搭計程車前來！

▲開車前來可以停到昕境廣場B1的收費停車場，「明水然・樂－林口昕境店」與昕境廣場B1的嘟嘟房停車場合作，週一至週五的收費是一小時20元、週六週日及國定假日的收費是一小時40元。

每消費滿500元即可折抵半小時，消費停車折抵最高可折抵4小時，昕境會員及國賓影城折抵另計（離場前請先至2F服務台折抵停車時數）。

【明水然・樂－林口昕境店｜消費及訂位方式】

「明水然・樂」只有兩個價位，有1600元的樂饗宴套餐及2400元的樂盛宴套餐！就看自己想要吃哪個價位的餐點（以上金額需外加10%服務費）（線上訂位請點我）

PS：兒童100cm以下免低消、101cm-149cm兒童低消799元、150cm以上酌收大人費用。

▲用餐過程中有提供熱茶和小杯飲品，但如果有需要其他酒水和飲料，都可以和服務人員索取酒水單，額外單點喔（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。

樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！

【明水然・樂｜店內用餐區】

▲林口店無密閉式包廂，但各鐵板均有獨立用餐區域，每個客人在座位上都可以看到師傅料理的過程，而座位的下方都有置物籃可以放置個人物品！

▲2023.2024連續兩年榮獲《網路溫度計》的『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！』冠軍！

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▲入座後服務人員會先送上荔枝烏龍茶，醬料碟上則是放著柚子蘿蔔和洋蔥碎，很適合搭配餐點，用來解膩！

▲吃這種高級鐵板燒料理，主廚通常都會把食材展示出來給客人拍照，而且還可以全程看到料理的過程唷！會讓整個用餐過程變得更有趣✌️

【鮮蝦蕎麥麵】

▲這天的開胃前菜是鮮蝦蕎麥麵，店家選用北極甜蝦搭配日式和風醬油與蕎麥麵，吃起來清爽無負擔！

【海膽蒸蛋(2400套餐)/黑松露蒸蛋(1600套餐)】

▲蒸蛋是以海鮮高湯為基底，再將蛋液倒入容器裡，透過蒸氣慢慢蒸熟，熟成後再依序加入海膽或黑松露！這樣軟嫩的蒸蛋更是小朋友的最愛呢😍

▲若你點2400元的套餐搭配的是海膽蒸蛋，若點1600元的套餐搭配的是黑松露蒸蛋！我個人比較喜歡蒸蛋搭配黑松露的組合，味道很香濃，跟蒸蛋搭配在一起比較Match！

【生食級干貝】

▲這道熱前菜是北海道生食級干貝，上面加了松葉蟹膏，再舖上滿滿的鮭魚卵點綴！吃起來鮮味十足！

【南非鹽蒸活鮑(2400套餐)】

▲這道是2400元套餐才會出現的菜品，南非鮑魚的料理過程很費工，主廚先在鮑魚上加了檸檬片，再用海帶和海鹽包覆住食材，讓鮑魚保留住原始最鮮甜的味道！

▲南非鮑魚底部是高山娃娃菜，淋上的湯汁是用老母雞熬煮的高湯，口味濃郁鮮甜，可以拿著刀叉順著切紋，切小塊做享用！

【整尾現流鮮魚（2400元套餐）、季節時令漁獲（1600元套餐）】

▲現流魚是每日產地直送的，因為現流魚的品種和料理方式都不固定，更考驗師傅的食材挑選級烹調的廚藝啊（現流魚的品種依現場提供為主）。

▲2400元套餐的整尾現流鮮魚～這天吃到的現流魚是來自基隆的手釣赤宗！他帶有一些細刺，在食用的過程要特別注意小心唷！這款赤宗富含獨特香氣，肉質細緻有彈性，是高級的食用魚！

▲1600元套餐的季節時令漁獲～這天吃到的是來自台灣東北角的野生紅魽！他的肉質口感紮實，可以搭配一旁的英國馬爾頓煙燻海鹽享用！

【黑蒜雞湯】

▲這黑蒜雞湯是加入了黑蒜頭和黃金蜆熬煮的，喝起來很像是滴雞精的FU，雖然小小一杯但是味道十分濃郁！

【時令活龍蝦】

▲無論你點1600元或2400元的套餐，都能吃得到這新鮮的時令活龍蝦，每個人都能吃到半尾的加拿大波士頓龍蝦，一旁還會搭配現炒的葛粉！

▲波士頓龍蝦會淋上主廚特製的蘿勒白醬，然後再使用噴槍炙燒，逼出濃郁的香氣！

▲龍蝦的肉質肥美紮實，單吃蝦肉就知道很新鮮，搭配一旁的日式蒜香葛粉，而葛粉上面搭配的是炙燒過的龍蝦膏！這樣的搭配，很像是在喜宴上會吃到的神仙組合啊！

【龍蝦螯佐海膽魚卵醬】

▲這道是用了已去殼的龍蝦螯，去除的蝦殼會拿去熬煮今天的龍蝦螯味噌湯！一蝦三吃有夠蝦趴👍

▲這龍蝦螯的底部是澎湖絲瓜，上面的醬料是海膽魚卵醬，炙燒的目的是為了讓海膽的香氣更突出！是一道清爽好吃的龍蝦小品料理！

【和牛漢堡】

▲放在煎台上煎到表面微焦的和牛漢堡，這漢堡肉是選用日本A5和A4和牛製作，還會加上用帕瑪森乳酪粉製作的乾煎乳酪片，吃起來像是餅乾一樣酥酥脆脆，還帶有鹹香口感！

▲端上桌的和牛漢堡，可以自己將麵包皮蓋上，再放入紙袋裡面拿著吃！但是我比較喜歡豪邁的吃法，直接拿在手上大口咬，這樣吃比較痛快啦😂

【火龍果特調冰沙】

▲中場休息來杯火龍果冰沙轉換味蕾，但這冰沙好小杯阿，兩口就喝光了，不確定是否能續杯😭

【桂丁雞（1600元套餐）】

▲1600元套餐可以選擇豐腴油花的日本A5 和牛或頂級桂丁雞，因為我們另外一個人是點了2400元的套餐，選了更頂級的日本A5 和牛老饕當主餐，所以這個主餐就是選了頂級桂丁雞！

▲桂丁雞之所以高貴，是因為他的飼養過程絕對不施打抗生素，也不使用生長激素，是星級餐廳的指定食材！而他們的雞肉外皮表面煎到金黃酥脆，肉汁滿溢！確實是道很好吃的雞肉料理🥰

【日本A5和牛老饕(2400套餐)】

▲1600元套餐的和牛是A5熊本和牛，2400元套餐的和牛是A5老饕和牛！油花的分佈越均勻越細緻，等級就越高！我們選的老饕和牛，有如同大理石般紋路的豐富油花，油花非常豐腴！

▲這大概是我吃過油花最多的和牛了，但我自己會喜歡油花再少一些，肉感再多一些的和牛口感！下次會想嚐嚐1600元套餐的和牛，應該會比較合我口味😋

【吻仔魚炒飯】

▲什麼！吃到這裡還沒結束！居然還有吻仔魚炒飯！是說主廚會詢問客人要大份還是小份，我二話不說一律推薦點大份的，因為他們可以外帶，當天就有客人請主廚直接打包，不用幫他盛盤上桌😂

▲吻仔魚炒飯上桌前主廚也會詢問客人是否吃辣，嗜辣的朋友們可以請主廚加點辣，味道和香氣都會更提升喔！

【龍蝦螯味噌湯】

▲這是使用龍蝦螯熬煮的味噌湯，湯頭濃郁鮮美，跟炒飯搭著一起吃，還蠻讚的唷！

【流心布朗尼】

▲終於吃到今天的最後一道料理啦！全程用餐約2個半小時！雖然說已經飽到一個不行，但女生終究有個甜點胃阿，這時來個好吃的飯後甜點再好不過了🥰

▲流心布朗尼真的有夠好吃耶，這苦甜的布朗尼吃起來不會膩口，搭配店家提供的荔枝烏龍茶一起享用超完美，也替這一餐做了美好的Ending啦😘

整體來說，「明水然．樂」標榜日式無菜單鐵板燒，以最簡單的調味來突顯食材的本味！如果是想要在林口找個高級的餐廳慶生或約會聚餐，他們提供1600元或2400元的套餐，如果只是想嚐鮮，可以先從1600元的套餐入門點起，若想吃到更頂級的食材，直上2400元的套餐準沒錯👌

【明水然・樂｜分店資訊】 ★ 明水然．樂 宜蘭礁溪店(田園景觀店)－宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1,2樓

、03-9887003。 ★ 明水然．樂 淡水中山店 淡海景觀店(大都會廣場)－新北市淡水區中山路8號11樓、02-26229002。 ★ 明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)－台北市信義區松仁路58號14樓、02-87860466。 ★ 明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)－台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號 、02-27566267。 ★ 明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)－新北市板橋區廣德里重慶路251號、02-29558933。 ★ 明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)－新竹市東區林森路2巷9號4樓、03-522-0822。 ★ 明水然·樂 高雄三多店－高雄市前鎮區三多三路213號3樓、07-331-2223。

***本文感謝”明水然・樂－林口昕境店”邀約,內文為真實感受分享***

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