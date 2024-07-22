三風製麵

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官方網站： 三風製麵|職人乾拌麵- 60年淬鍊深度不凡的乾麵

官方臉書： 三風製麵職人乾拌麵

產品連結： 風神拌麵

跟我一樣喜歡吃麵食的朋友注意，這次要來跟大家分享一款非常厲害的乾拌麵，

近幾年乾拌麵非常盛行，相信大家都吃過不少，不過以往這類型的商品，通常都是只能煮來吃，

但是這家竟然做到可以用煮的也可以像泡麵一樣用泡的沖泡式非油炸麵，也太厲害了吧。

這麼神奇的乾拌麵就是由 三風製麵 推出的 風神拌麵

風神拌麵 目前總共推出了經典辛香椒麻寬麵、古早味蔥香雞汁麵和溫醇老薑麻油麵線三種口味，

漂亮的盒裝，不管是要送禮還是平常放餐桌櫥櫃都非常適合

風神拌麵 打造成份單純、無防腐劑的可沖泡麵體，製造過程沒有使用任何一滴油脂，讓油脂含量大幅減少，

和那種油炸的泡麵可不一樣，吃起來不只更美味，也讓人更安心，重點是可沖泡、可微波，

像ㄧ些租屋族不方便開火，或是想要帶去野餐露營，都非常方便，讓你能用最簡單的方法吃到真麵

風神拌麵 用心的地方之一，就是他三款乾拌麵都配上不同種類的麵體，

就為了讓我們能品嚐到最完美的乾拌麵狀態

透明的內包裝非常討喜，內容物狀態一目了然

第一款先來品嚐嗜辣的我最難以抗拒的經典辛香椒麻寬麵

看到他搭配這種寬麵，才打開我就已經開始流口水了~

風神拌麵 的一大特色就是他份量十足的蔬菜包，就算沒有準備配菜加料吃起來也不會無聊~

麵條和蔬菜包煮開的差不多之後，我加入了肉片下去翻炒，這時候才淋上他給的醬汁包，

讓肉片能充分的吸取所有湯汁的精華，就算沒有先抓醃，也能品嚐到讓人食指大動的滋味~

全部快速翻炒收汁，再放上大陸妹和九層塔相拌，這一點也不遜色於外面麵館、滷味攤的乾拌麵就完成了

記得肉片不要翻炒太久會老，所以在快起鍋前再放入翻炒就行，看看這細嫩的肉感，

搭配新鮮的蔬菜一同入口，恰到好處的辛辣刺激，挑起你味蕾的飢餓度，加上Q彈的麵條體驗，

讓人忍不住一口接一口，對不起我要收回前面的評價，他比外面的麵館和滷味攤好吃好幾倍~

而且這醬汁和辣度調的非常對我的味，很推薦大家可以放ㄧ些自己愛的配料，

像是米血、豆干那些自己平常在滷味攤愛夾的，你放進去一起拌絕對不會後悔，

只會後悔自己應該多放幾樣，因為還沒吃過癮就沒了，這款超適合半夜追劇的時候來上一碗

第二款我們來吃吃古早味蔥香雞汁麵，這款搭配的是細麵

這款我加入了紅蘿蔔片一起料理，起鍋前鋪上手撕舒肥雞胸肉與蔥花，

最後再淋上醬汁包，美美的餐點就完成了

忍住口水把大夥拌一拌，香噴噴的雞油氣味，與蔥花因為熱度而展開的纏綿，讓人按捺不住。

被香醇濃郁雞汁包裹著的麵條，溫和的傳遞著香氣，讓人每一口都能品嚐到古早味的精髓，

漸漸填飽自己的空虛，不只暖胃也暖心，永遠吃不膩。

最後來品嚐很難會有人不愛的溫醇老薑麻油麵線

蔬菜包裡面還自帶枸杞呢

輕鬆煮好一碗，直接到露臺野餐，度過美好的用餐時光

這次放入了櫛瓜、米血，紅棗和厚切豬里肌，拌上麻油真是讓人欲罷不能

麻油好香喔，醬汁一拌下去，你就知道這個不得了，肯定好吃的，

不只可以品嚐到老薑和麻油的濃郁香氣，還附著著薑還是老的辣的那種輕微刺激感推進著食慾，

搭配的麵線透過三風極致的延壓工法，綿密口感再昇華！

要不是人體的胃有限，真的很想再來一碗呢

吃著美食，看著頂樓的山海與船的風景，沒有什麼事情比沉浸式的大快朵頤更讓人幸福了

這種拌麵的產品，很現實的醬汁和麵條各占一半分數，只要其中一項扯後腿，就只能跟它說抱歉，

但是 風神拌麵 不管是醬汁的口味還是麵條的綜合分數，我都給予很高的評價，

非常推薦半夜想快狠準填飽自己肚肚，又不想勉強自己吃一些味蕾不給過的東西來得過且過的朋友，

可以囤一些 風神拌麵 起來，只要幾分鐘的時間就可以輕鬆上桌

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