台北皮克敏地圖攻略！7大景點邊玩邊搜集，免去機場也有飛機皮。

本篇精選 7大皮克敏搜集熱點，週末假期邊玩邊搜集，輕鬆把夢幻限定款全帶回家！

近期在社群掀起話題的「皮克敏」，以簡易的遊戲玩法，深受長輩、年輕族群的喜愛！日常的街頭漫步，也因為搜集皮克敏而增添不少趣味。作為皮克敏玩家，或許都曾為了搜集稀有皮克敏而感到苦惱，其實，光是雙北就藏著不少絕佳熱點，可以精準捕捉皮皮們的身影，這篇精選7個好玩、好搜集的特色景點，享受週末小旅行的同時，也能輕鬆帶走各式花苗，把這些夢寐以求的造型一次帶回家！



▲走進華山的綠意與鶯歌的藝術園區，順手搜集「森林」與「美術館」皮克敏，是週末最療癒的戶外行程。(部落客：pfse64289）

▲無論是優雅的「美術館畫框」，還是可愛的「森林鍬形蟲」，週末假期前往7大熱搜集熱點，把各式造型皮克敏全部帶回家！（圖／Pikmin Bloom）

美術館飾品搜集熱點：北美館、鶯歌陶博館、華山文創園區

喜愛藝文展覽的皮友們，週末除了看展、逛博物館外，也別忘了搜集美術館飾品！位在花博公園旁的「臺北市立美術館」，以純白色的幾何建築聞名，在室外感受現代設計的迷人風采、尋找「帶著畫框」的優雅皮克敏外，也適合走入展館，在展品間沈澱心緒；遠離塵囂的「鶯歌陶瓷博物館」則能近距離感受工藝溫度，欣賞陶藝之餘，不妨帶上皮克敏，邊散步邊開出浪漫的繽紛花朵；而位於鬧區的「華山文創園區」更為方便，穿梭在紅磚老倉庫與大草皮間、逛逛人氣ip展覽，除了能放鬆心情，還有機會同時尋覓「森林」景點特有的獨角仙皮，是午後散步最高CP值的選擇。





臺北市立美術館

地址：臺北市中正區八德路一段1號

電話：02-23581914

更多介紹可見「Maggie的吃喝玩樂地圖」文章：【台北圓山站 | 景點】逐步重現當代藝文之美的純白殿堂❖臺北市立美術館





新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號

電話：02-86772727

更多介紹可見「pfse64289」文章：【新北鶯歌景點推薦】鶯歌陶瓷藝術園區│免費景點超好拍!!!(親子旅遊首選、鶯歌輕旅行、鄰近鶯歌陶瓷博物館)





華山文創園區

地址：臺北市中正區八德路一段1號

電話：02-23581914



▲在北美館與鶯歌陶博館的絕美空間中沈澱心靈，順手搜集「畫框」限定皮克敏，絕對是週末最完美的充電行程。（部落客：Maggie的吃喝玩樂地圖、pfse64289）

遊樂園、動物園飾品位置：兒童新樂園、木柵動物園

週末行程怎麼少得了主題樂園與動物園！「兒童新樂園」是台北市區內少數能穩定產出「遊樂園」飾品的聖地，銅板價的門票、設施費用，無論大人還是孩子，都能輕鬆無負擔的快樂玩耍，經典的摩天輪、旋轉木馬絕對是必玩設施，在尋覓夢幻樂園門票飾品的過程中，也找回最純粹的童真快樂；而「木柵動物園」則是全台北唯一的「動物園」飾品產地，不妨搭上遊園列車，看著沿途的長頸鹿、大象，輕鬆孵出頭戴蒲公英的可愛皮克敏，絕對是被深深治癒的一日行程。





兒童新樂園

地址：臺北市士林區承德路五段55號

電話：02-28333823

更多介紹可見「jacklsy」文章：240630台北市-兒童新樂園





臺北市立動物園

地址：臺北市文山區新光路二段30號

更多介紹可見「揚子陵」文章：2024臺北市立動物園｜木柵動物園

▲在兒童新樂園的摩天輪上眺望風景，或搭著動物園的遊園車穿梭園區，邊玩邊搜集限定的「門票」與「蒲公英」飾品，大人小孩都快樂。（部落客：jacklsy、揚子陵）

▲無論是在兒童新樂園的歡笑聲中，還是到木柵動物園看著動物發呆，這兩處絕對是療癒身心與捕獲可愛皮克敏的最佳去處。（圖／Pikmin Bloom）

免出國拿機場、體育館飾品：飛機巷、台北小巨蛋

說起可遇不可求的飾品，機場、體育館絕對是魔王等級！位於濱江街的「飛機巷」是玩家、飛機迷口耳相傳的絕佳地點，可以近距離看見巨大飛機從頭頂呼嘯而過，更重要的是不需要特地前往機場，也能以雷達掃到機場限定的「飛機」飾品；而作為台北經典地標的「台北小巨蛋」，則是補齊「體育館」飾品的最穩熱點，週末看演唱會之外，沿著南京東路的建築體外漫步，也能輕鬆入手球類造型的熱血皮克敏，向著圖鑑全搜集再邁前一步！





飛機巷

地址：臺北市中山區濱江街180巷

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：【即將消失的飛機巷濱江街180巷】台北最佳看飛機與101合照的絕佳觀機盛地/超有現場臨場感近距離看飛機起降





台北小巨蛋

地址：臺北市松山區南京東路四段2號

電話：02-25783536

▲在飛機巷仰望巨大的機腹，或是在台北小巨蛋外圍漫步，這兩處是玩家口耳相傳的「機場」與「體育館」飾品搜集聖地，不用進場也能滿載而歸。（部落客：大海愛上藍天）

▲機場飾品的皮克敏會駕駛著不同顏色的小飛機，體育館飾品則是掛著足球、籃球等鑰匙圈。這些精緻的小細節，絕對值得專程跑一趟搜集。（圖／Pikmin Bloom）

散步也能孵出驚喜！更多皮克敏絕美飾品搜集點：

