前陣子開始，應該有不少格主發現，FB上出現一隻小雞出沒，活躍的讓人忍不住默默伸出手指☝️，按下頭像連結查看這🐣小雞是幹啥東東滴？不過其實頭像就已直白告訴你『奶‧酪』齁，當然這是在我發揮我的一陽指後才想到…ㄟ(▔ ,▔)ㄏ

不過說到甜點奶酪，那姐可就來勁了😋，來自咱們台南歸仁的「小雞伯爵奶酪」，是今年三月剛開幕的新創品牌，主打每日新鮮製作的鮮奶酪，以100%純鮮奶 完全不摻一滴水，低 糖、無添加鮮奶油配方製作，成分單純不失美味又能吃得較無負擔。

目前推出香醇牛奶、淡雅抹茶、經典伯爵茶和濃情巧克力等四款口味，通通只要40元銅板價，而且還有買四送一優惠，真的是超划算。

鄉親啊～安排上，來去吃奶酪囉！

🍮小雞伯爵奶酪

🍮小雞伯爵奶酪店家資訊

🏡地址：台南市歸仁區民權三街100號（林廷璋診所隔壁，琉球餐廳斜對面）

☎️電話：0978–608 264）

🕚營業時間：星期二~星期日11：00–19：30（星期六11：00~19：00）

🔗粉絲團： 小雞伯爵奶酪

🔗IG： bojueˍ666

※冷藏宅配寄送服務（詳情請私訊店家）



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🐣可愛的小雞本雞！！

目前推出香醇牛奶、淡雅抹茶、經典伯爵茶濃情巧克力等四款口味。

單一售價40元／買四送一 平均一個只要32元這麼便宜的價格相當划算ㄟ。

圆圆胖胖的真的好古錐

🐣可愛的小雞本雞紙袋圖章

「小雞伯爵奶酪」每日新鮮製作的鮮奶酪✅️以100%純鮮奶無添加任何一滴水 ，✅️低 糖、無添加鮮奶油製作，享受好吃甜點也能吃得少負擔。

老闆有特別叮嚀，採用純鮮奶與吉利丁片製作的鮮奶酪，離開冰箱後會有些出水溶化現象，屬正常現象可放心食用，不過還是盡速放入冰箱冷藏，即可再固定塑形。

奶酪無添加防腐劑，還是於使用期限盡快食用完畢，未食用記得放置冷藏。

保存期限：冷藏約 3～5日

ㄉㄨㄞ～ㄉㄨㄞ的水嫩Q彈，古溜古溜的滑嫩口感，實在太誘人了🤤，還等什麼直接公園開吃！

下面是依我個人喜好口味排序介紹，單純個人喜好嘿！

🍮🥄經典伯爵奶酪

經典伯爵奶酪 ＄40

茶香中帶點柑橘芳香的伯爵紅茶，搭配製作成的各式甜點總是能替其增色加分不少，加入牛奶做成奶酪更是十分合拍。

小雞家以純鮮奶製作的伯爵茶奶酪，口感較為水嫩絲滑，入口緩緩在嘴裡化開的濃純香伯爵奶茶風味，一瞬間真有種在喝奶茶的錯覺（ 難道這就是所謂用 吃 的奶茶 ）

茶味完美呈現的香氣，韻濃清香十分飽滿，減糖配方讓口味更鮮明，每一口都是最純粹的美味。

奶酪中不經意保留下來的茶渣小黑點，即是使用天然茶葉的最佳證明，享受甜點更安心無負擔。

我跟鵝子首推第一名伯爵茶奶酪茶系列的同學絕對一吃就愛上。

🍮🥄香醇牛奶奶酪

香醇牛奶奶酪＄40

全鮮奶製作的香醇牛奶奶酪 是大朋友小朋友都會喜歡的原味基本款。

口感滑順柔嫩，入口即化的濃郁奶香， 清甜爽口好好吃。 美食無需太複雜，簡單的美味更迷人！

🍮🥄濃情巧克力奶酪

香濃巧克力奶酪＄40

可可與牛奶的濃郁完美結合，一向是不敗人氣甜品口味之一

四款之中甜度較為明顯的濃情巧克力奶酪，濃郁的巧克力風味，伴著淡淡奶香；有厚度的馥郁香氣，口感更加軟嫩細緻。

夏日來份冰冰涼涼的巧克力奶酪，沁甜又消暑，每一口都是幸福的香甜滋味。

※貼心提醒：巧克力風味甜度較為厚實，如要與其他口味同時品嘗，最好是排在其他口味之後做品嚐，以免蓋掉其他口味的風味。

🍮🥄淡雅抹茶奶酪

淡雅抹茶奶酪＄40

熟悉的老朋友大多知道，我對於口中【綠綠的】抹茶系列是沒啥興趣的，所以把淡雅抹茶奶酪 排在最後一名就單純是姐我的個人喜好啦！

不喜歡抹茶主要原因是不愛那帶苦的味道，不過吃過小雞家這款淡雅抹茶奶酪後，咦‥🤔不苦餒🤔 唉呦，不錯喔。

完美比例調製的淡雅抹茶奶酪 抹茶特有的清新茶香搭配奶香味，吃起來口感較為綿密細緻，濃郁不苦澀的清新風味，輕甜爽口。

喜歡抹茶風味的朋友千萬別錯過！

📢7月份第一重活動《滿百送15元折價卷》

小雞伯爵奶酪與茶客棧歸仁中正店合作，凡於活動期間在「小雞伯爵奶酪」消費滿100即可贈茶客棧15元抵用卷或在「茶客棧」消費滿100也可有小雞伯爵奶酪15元抵用券。

📍活動時間：7月2日~7月31日止（折價卷使用期限至8月31日止）

※活動內容以官方粉絲團公告為標準👉 粉絲團連結

炎炎夏日，來呷甜甜的、冰冰的、ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的鮮奶酪，消暑又滿足！

夏日冰涼甜點鮮奶酪「小雞伯爵奶酪」分享給您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🍮小雞伯爵奶酪

🏡地址：台南市歸仁區民權三街100號（林廷璋診所隔壁，琉球餐廳斜對面）

☎️電話：0978–608 264

🕚營業時間：星期二~星期日11：00–19：30（星期六11：00–19：00）

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