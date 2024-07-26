7/2和同事同遊宜蘭，是兩天一夜的行程。

平常往返宜蘭最怕塞車，所以這些年不常到宜蘭。

這次行程是旅行社安排，雖然幾乎都是購物行程，但好幾年才有一次機會，

而且這次的住宿綠舞國際觀光飯店才是重點，所以還是跟上。

出了雪隧就能看到宜蘭平原的稻田，有些收割了，有些還在等著稻穗變得黃熟。

第一站我們來到礁溪龍潭湖，這些白貨櫃屋在網路上蠻有名的，

旁邊有停車場空間，也有廁所，方便遊客到此休憩。

原來這區域是台塑集團的園區，Herbelle是龍潭湖畔悠活園區新創品牌，

由長庚團隊研發各種日常生活保養用品與食品，除了賣場，也有咖啡館，

龍潭湖就在貨櫃屋後方，也可以去環湖走一圈。

我們先被帶進一間簡報室，有專人介紹一些產品。

之後會經過一個香味介紹的廊道，可以聞香。

天然植物香氣真的很多種，不知道大家的資料庫有多少香氣呢？

轉個彎，經過一面綠牆，然後就是清潔用品試用區。

這面綠牆蠻漂亮的，但很可惜不是真的，真的植物需要有人照顧，比較麻煩吧。

清潔用品試用區有十幾個洗手台，旁邊有不同味道的潔膚乳，

遊客都可以試用看看，再進入賣場挑選。

手繪的花草圖案牆面也很漂亮。

產品非常多元，同事們也採購了不少。

清潔用品是大宗，也有保養品，另外還有咖啡、零食、乾拌麵，

甚至可訂購王品牛小排與豬肋排，比雅聞的觀光工廠有更多元的產品。

要離開賣場前的櫃檯有賣霜淇淋，單一口味80元，也沒有特別大支。

天氣熱，還是有同事買。

離開賣場，咖啡廳就在旁邊，咖啡廳前的假草皮很美，旁邊也有咖啡座。

可惜太熱了，大家都躲在室內吹冷氣。

在這裡上傳照片打卡可以進去換一包濾掛咖啡喔。

要在這裡停留一個小時，我們決定去繞湖，

本來以為走一半就要回頭，沒想到我們最後繞完了一整圈。

一開始的步道有許多紅葉植物，還蠻漂亮的；

然後會經過一個大碗公溜滑梯，被曬得超熱當然就別溜啦。

湖中橋邊種了些樹，仔細看是穗花棋盤腳，

水中還有鴨子和魚，導遊說這裡有鯝魚，

Herbelle的網站介紹也提到每年端午節前後就會有很多鯝魚在龍潭胡溯溪產卵。

大家在湖邊看夜鷺與魚看了好一陣子，討論著夜鷺怎麼不吃魚。

看來人和魚都是吃飽太閒。哈哈))

往回拍湖邊廣場與公共藝術，廣場後方也有廁所。

導遊帶著大家繼續往前走。

我發現有風箱樹，只是花都謝了。

走過湖上的橋，接到柏油馬路上，原來也可開車環湖。

繞過一個彎，發現這裡也有廁所，感覺龍潭湖的公共設施蠻完備的。

往前走來到一個岔路口，有一小片綠油油的落羽松林呢。我們走左邊。

旁邊的矮房子前有個磚灶，好多黃蝶。

其實一路走來看到好多蝴蝶，只是都沒辦法拍。

好多黃蝶停在這裡，就拍了幾張。

繼續往前走是鯝魚生態園區，有小路可以走到湖邊。

不過一旁就有墳墓，寂光寺也在這邊。

我們沒往下走，但導遊特別介紹這裡有魚梯，真的有在照顧生態。

水中有人工浮嶼。

已經走了一半，繼續走環湖步道。

這裡有超多穗花棋盤腳，一起盛開會很美吧！

同事見到這人面蜘蛛拍了很久都是模糊的，

我自告奮勇來試試，牠一動也不動，很乖，最後終於拍到了清楚的照片。

接近起點時，看到這家買花生冰淇淋捲的小攤，就買了一捲來吃。

我和同事坐在樹下乘涼，吃完冰淇淋再上個廁所，

才去跟同事們會合，準備前往餐廳。

我們在大熱天慢慢走，花了一小時繞著龍潭湖走完一圈，真佩服自己呀。

Herbelle龍潭湖畔悠活園區官網

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路151號

電話：0800-059588／03-9285703