位於新北市鶯歌區某條小巷底的穎村食光，鄰近陶瓷博物館(戲水區)、老街、喝茶天、三鶯藝術村..等知名景點，形成小小的共融圈，適合安排輕鬆的一日遊，好好玩個遍。

【吃喝玩樂很主觀】

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穎村食光 老宅裡的恬淡優雅

穎村食光藏身於窄小的巷弄裡，車子進不來，也沒地方停，只能從巷口步行抵達。若不是在附近踩點，還真不知道有這麼一家特色店，門前被綠色植栽包圍著，與周邊民宅形成一股強烈的對比，沿著巷子進來，有種柳岸花明又一村的錯覺。

門前的擺設裝飾吸引我的目光，隨性又具特色。

幾張桌子，一個包廂，一個廚房，便是整個穎村食光。以布簾區隔出座席，相較於一般餐廳的桌椅，這兒顯得低矮許多，對小個子的我來說更容易起身。

挑高空間，以復古元素打造出舒適自在溫馨的用餐情境，讓人有家的感覺。

和室包廂約可容納八人，可以帶孩子同行，獨立空間適合喜歡靜謐感的人。

店裡設有小物販售部，不強迫不推銷，自由選購，純欣賞也行。

穎村食光 老宅美味飄香

穎村食光採主餐預約制，也就是在訂位同時挑選好主餐，其它的皆能在現場點。簡單明瞭的菜單內容，很容易做出選擇，甚至清楚地說明分量，好讓大家有個概念，不至於判斷失誤，畢竟太多或太少都令人困擾。

板上的手作限量甜點品項，可能隨時會做調整，點餐時依當日公告為主。

穎村食光是一間很重視細節與儀式感的餐廳，連盛裝水的容器都那麼有特色。

美式咖啡 vs Tree Top蘋果汁

中規中矩的熱美式，口感溫順，孩子則喜歡蘋果汁的清爽不甜膩，尤其在餐後喝上幾口，既解膩又消暑。

餅皮悶烤蜂蜜老饕半雞

這道是我們預訂的主餐，可供2-4人分享，一上桌便香氣撲鼻。看似簡單的組合，其實裡頭很有料。

雞肉軟嫩多汁，搭配苜宿芽一塊兒吃，既爽口又開胃，以手扒雞的概念呈現出美味與創意。而外層麵包口感酥脆略帶嚼勁，與坊間麵包完全不同，讓人忍不住一口接著一口，滿意極了！

增添口感與香氣的馬鈴薯丁與鮮甜多汁的雞肉一起烹煮的非常軟嫩，成為美味且不可獲缺的配角。

醃製松阪豚肉義大利麵

濃重鹹香的麵條，滲和著大量的乾酪絲與蕃茄丁，每一口都能迸出火花，相當美味誘人，一個孩子能吃掉整盤。

鮮少吃甜點的我們，看著板上的手作點心，最後忍不住點了一份綿蜜又滑嫩的焦糖有機雞蛋布丁，為本日餐點劃下完美的句點。

聽從老爺的建議，來到穎村食光享受美味飽食的一餐，喜歡這裡的氛圍及餐點，彷彿回到家的輕鬆自在。

店家資訊

1130AM – 1500PM

1730PM – 2030PM

（每週一、二、三公休）

(02)8677-3112

新北市鶯歌區文化路213巷16號

（自217巷步行50公尺左手邊）

※ 路邊停車 or 收費停車場