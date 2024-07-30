7/2離開龍潭湖，就來到宜蘭市碧云懷舊餐廳吃午餐囉。

到了這裡才知道，原來這餐廳是以前宜蘭駿小吃部，2022年搬到這裡擴大營業。

位置在比較郊區，門口是一片稻田哩。

門口有兩臺很拉風的跑車，廁所就在後面。

門口裝潢得像戲院的樣子，還有無敵鐵金剛、木蘭號和阿強號。

其實我只記得無敵鐵金剛，木蘭號和阿強號是同事說的。大家都記得嗎？

一走進餐廳，滿滿的古意，後來才知道迎面而來的就是老闆。

這裡其實用餐的地方蠻大的，有不少隔間，

我們被安排在左側紅色鳥居進去的隔間。

門口有一臺偉士牌機車。

還有老電話和熱水瓶，後面的碗盤牆是名人簽名的盤子。

走進紅色鳥區，還有些矮磚牆隔間，牆上有布袋戲偶。

我們就坐在唱片牆前，有些同事坐在裡面的隔間。

可愛的木桶裡裝的是白飯。桌上擺著哇沙米，表示會有生魚片唷。

果然第一道冷盤就有生魚片，天氣很熱，冷盤非常受歡迎。

第二道是泰式沙拉，因為醬汁吃起來有點辣，所以記得。

然後送上了滷肉燥，淋上白飯用的。

接著老闆就出現發棒棒糖，大家都說自己還很小，搶著領一支，哈哈))

後來有同事跟老闆聊到他的洞洞裝，

他說原來是老婆的，老婆不穿，後來他拿來穿覺得夏天很涼爽，就這麼穿了。

高麗菜還算脆甜。

這有點像咖哩蝦的樣子，但醬汁並不是咖哩，應該說是燴鮮蝦配吐司吧。

第一次看到這樣的組合，可說是創意菜吧。

筍絲排骨，燉到入口即化。

蒸魚用鳳梨豆醬蠻鮮嫩的。

龍蝦沙拉三明治

蒜頭蛤蜊雞湯蠻清爽的。

這一餐山珍海味都有了，吃得很飽，但整體印象覺得不是很精緻，

也很可惜都沒吃到宜蘭的特色菜西魯肉、鴨賞或糕渣。

最後吃點水果，西瓜、鳳梨我都愛。

吃飽不急著走，大家就開始逛餐廳裡面。

這是隔壁隔間的用餐空間，也可以容納不少人。

走到餐廳中間去，有許多古早的器具。

這公用電話現在都看不到了。

小時候家裡也有裁縫機，現在也少見了。

風琴也從學校裡消失了。

有個雜貨店的擺設，還可以花小錢玩遊戲。

帳房就是櫃台囉，領隊正在跟店家算錢喔。

還有二樓，上樓看看。

這個可以關門的電視，小時候家裡也有。

從二樓看一樓用餐隔間。

二樓有些店面的裝潢，但其實並沒有運作。

二樓也有用餐空間。

又見電影牆院裝潢。

後面還有個隔間叫做五年忠班，裡面也是用餐空間，

可能用餐的人很多才會安排到二樓吧。

不過二樓比較熱，或許有人用餐會再開更多空調？

之前就看過格友分享到這裡用餐，這次終於有機會來，

看到許多古早的物品，很佩服店家怎麼有這麼多收藏。

這次看到很多客人，除了我們是旅行團，也有看到別人是整團帶進來，

才知道這裡原來是旅行團會去的餐廳呀。

碧云懷舊餐廳(原宜蘭駿小吃部)官網

地址：宜蘭縣宜蘭市黎明路406號

電話：03-933-3798