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宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

2024-07-30 12:00:00 Big Fish 人氣：20
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：502篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：

碧云餐廳
phone03-9333798
place宜蘭縣宜蘭市黎明路406號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

7/2離開龍潭湖，就來到宜蘭市碧云懷舊餐廳吃午餐囉。

到了這裡才知道，原來這餐廳是以前宜蘭駿小吃部，2022年搬到這裡擴大營業。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

位置在比較郊區，門口是一片稻田哩。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

門口有兩臺很拉風的跑車，廁所就在後面。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

門口裝潢得像戲院的樣子，還有無敵鐵金剛、木蘭號和阿強號。

其實我只記得無敵鐵金剛，木蘭號和阿強號是同事說的。大家都記得嗎？

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

一走進餐廳，滿滿的古意，後來才知道迎面而來的就是老闆。

這裡其實用餐的地方蠻大的，有不少隔間，

我們被安排在左側紅色鳥居進去的隔間。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

門口有一臺偉士牌機車。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

還有老電話和熱水瓶，後面的碗盤牆是名人簽名的盤子。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

走進紅色鳥區，還有些矮磚牆隔間，牆上有布袋戲偶。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

我們就坐在唱片牆前，有些同事坐在裡面的隔間。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

可愛的木桶裡裝的是白飯。桌上擺著哇沙米，表示會有生魚片唷。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

果然第一道冷盤就有生魚片，天氣很熱，冷盤非常受歡迎。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

第二道是泰式沙拉，因為醬汁吃起來有點辣，所以記得。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

然後送上了滷肉燥，淋上白飯用的。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

接著老闆就出現發棒棒糖，大家都說自己還很小，搶著領一支，哈哈))

後來有同事跟老闆聊到他的洞洞裝，

他說原來是老婆的，老婆不穿，後來他拿來穿覺得夏天很涼爽，就這麼穿了。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

高麗菜還算脆甜。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

這有點像咖哩蝦的樣子，但醬汁並不是咖哩，應該說是燴鮮蝦配吐司吧。

第一次看到這樣的組合，可說是創意菜吧。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

筍絲排骨，燉到入口即化。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

蒸魚用鳳梨豆醬蠻鮮嫩的。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

龍蝦沙拉三明治

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

蒜頭蛤蜊雞湯蠻清爽的。

這一餐山珍海味都有了，吃得很飽，但整體印象覺得不是很精緻，

也很可惜都沒吃到宜蘭的特色菜西魯肉、鴨賞或糕渣。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

最後吃點水果，西瓜、鳳梨我都愛。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

吃飽不急著走，大家就開始逛餐廳裡面。

這是隔壁隔間的用餐空間，也可以容納不少人。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

走到餐廳中間去，有許多古早的器具。

這公用電話現在都看不到了。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

小時候家裡也有裁縫機，現在也少見了。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

風琴也從學校裡消失了。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

有個雜貨店的擺設，還可以花小錢玩遊戲。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

帳房就是櫃台囉，領隊正在跟店家算錢喔。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

還有二樓，上樓看看。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

這個可以關門的電視，小時候家裡也有。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

從二樓看一樓用餐隔間。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

二樓有些店面的裝潢，但其實並沒有運作。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

二樓也有用餐空間。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

又見電影牆院裝潢。

 

宜蘭市美食餐廳／被稻田圍繞的碧云懷舊餐廳

後面還有個隔間叫做五年忠班，裡面也是用餐空間，

可能用餐的人很多才會安排到二樓吧。

不過二樓比較熱，或許有人用餐會再開更多空調？

 

之前就看過格友分享到這裡用餐，這次終於有機會來，

看到許多古早的物品，很佩服店家怎麼有這麼多收藏。

這次看到很多客人，除了我們是旅行團，也有看到別人是整團帶進來，

才知道這裡原來是旅行團會去的餐廳呀。

 

碧云懷舊餐廳(原宜蘭駿小吃部)官網

地址：宜蘭縣宜蘭市黎明路406號

電話：03-933-3798

文章標籤
碧云懷舊餐廳 宜蘭市美食餐廳
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




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