吹吹風 台中向上旗艦店 風味美式茶飲專賣｜台中新店報報！來自澎湖的吹吹風精品咖啡，七月插旗台中，以純粹美式咖啡為出發，添加海島元素，讓外帶咖啡也能輕鬆品味旅行氛圍，有著台灣前三頂級咖啡師許志榮監製，自家烘豆嚴格控管品質，更大手筆引進智能調飲機，超狂七秒就能出杯，最佛是每杯高品質咖啡只要35元起，甜甜價也能享受好咖啡

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吹吹風 台中向上旗艦店 在哪裡？

來自澎湖海島的精品咖啡 吹吹風，台中向上旗艦店就座落在向上路，兩層樓寬敞店面鄰近勤美，以外帶飲品為主，最低只要35元起，二樓也提供舒適的內用環境（有用餐時間限制），讓大家以平實價格，就能享受香醇咖啡，沈浸在愜意時光中



吹吹風 台中向上旗艦店

地址：台中市西區向上路一段8號

電話：04 2305 0198

營業時間：09:00–22:00

官網｜FB

吹吹風 台中向上旗艦店 環境

致力成為質感旅行系咖啡的吹吹風，雖台中向上旗艦店已外帶為主，在咖啡設備、餐點製作，與店內空間設計都非常用心，一樓主要以吧台點餐區，二樓提供內用座位（有用餐時間限制）

來自澎湖的吹吹風，將直覺聯想到的澎湖代表性元素，海島、熱帶水果、旅行等巧妙融入咖啡中，不喝咖啡的朋友，現場也有供應茶飲可選擇，每杯都是甜甜價，隨手來杯，輕鬆享受度假氛圍

導入最新全智能化咖啡機，讓每杯好咖啡/好茶，不需等候過久時間，讓繁忙的我們，都能快速拿到美味能量

斥資500萬元購入來自德國品牌PROBAT烘豆機，堅持自家烘豆，加上有國際級的杯測師，及全智能化咖啡機，更能完美傳遞咖啡的香氣與風味，然後美式最低只賣你35元，是不是太佛心啦

步上二樓以綠意妝點的質感空間讓人感到舒心，有著小沙發雙人雅座，獨立邊桌，還有舒適的四人座位，正式營運後，內用有用餐時間限制，但消費平易近人，加上這優雅環境，感覺會成為大家的城市小綠洲

不管眺望街景的邊桌區域，或是I人喜愛的獨立小沙發，每處都能讓人靜靜地沈浸品味，此時來杯旅行系咖啡，暫離塵囂，多了幾分度假鬆弛感

在這雅緻空間中，還藏了不少小巧思，像在二樓一隅，有處像是秘密基地，能整個人坐在裡頭擺拍，陶醉在自己的小宇宙裡

吹吹風 台中向上旗艦店 菜單

將澎湖代表元素揉合到精品咖啡中，像有著海水的鹹感與熱帶水果的芬香，讓品飲每杯都有微度假的氣息，現場也供應多款茶飲，最低35元起，享受精品咖啡一樣照顧到荷包，正式營運後也會推出輕食，讓人相當期待

吹吹風 台中向上旗艦店 餐點

吹吹風新型態的台中向上旗艦店，大手筆引進TEDIA智能調飲機，只要掃碼，就能七秒出杯，每杯嚴密監控品質，即刻享受美味又平價的精品咖啡

以可愛單價就能輕鬆享受到杯測師的咖啡質感，加上七秒出杯的優勢，就算要趕著上班上課，也不擔心想來杯好咖啡需要久候

不僅是咖啡優質，在茶飲也有多款選擇，像這杯添加粉紅奶蓋的蜜岸紅茶，粉嫩嫩的色澤，像甜點般迷人

今天和友人來攻略，選擇兩杯飲品及兩款輕食，來場姐妹們的下午茶

深海美式咖啡

將鳳梨芬芳與海鹽鹹感，揉合進美式咖啡中，輕盈咖啡的酸味，交織著鳳梨的甜香，尾韻帶有回甘感的微微鹹感，滋味相當順口，彷彿感受海邊的風情

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粉紅奶蓋蜜岸紅茶

輕柔粉嫩像甜點的粉紅奶蓋，交織著香醇的蜜岸紅茶，悠揚的茶韻，交織著甜中帶鹹感的絲滑奶蓋，相當合拍

Croissant （抹茶）

正式營運後也會推出輕食，這次率先嚐鮮現烤的Croissant ，現點現烤香氣四溢，淋上鮮奶油再撒上抹茶粉就大功告成

Croissant 外層香酥，內層軟Ｑ，搭配甜蜜柔滑的鮮奶油，讓整體風味更柔和，還帶著抹茶的苦韻清香，吃起來更加清爽

素食鮪魚沙拉 bagel

一樣是現點現烤的貝果，中間塗滿素食版的鮪魚醬，濃醇香及細緻口感，讓人驚艷無比，若不特別說明，完全以為是真的鮪魚醬，搭上外層Ｑ勁的貝果，整體越嚼越香

外帶杯簡約設計，很適合拿著與店內的LOGO拍照打卡，享受精品咖啡不僅快速也能顧及荷包，真的是小資族一大福音

來自澎湖的吹吹風精品咖啡，七月份插旗台中，揉合海水鹹味與熱帶水果芬香，帶來多款海島創意風味咖啡，讓外帶咖啡有了更多樣的選擇，每杯最低只要35元起的可愛價格，真的是太佛心，讓每日工作繁忙的朋友，也能輕鬆來杯咖啡，享受微旅行的氛圍，有空不妨來吹吹風，外帶杯質感旅行系咖啡，增添整天的元氣

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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