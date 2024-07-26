山下公園 ラーメン是旅咖到台中金典第六市場發現的，並不是特別去吃，是陪小孩到追風奇幻島玩的時候無意間發現的，而且一直有排隊人潮，只要到了吃飯時間就是大排長龍，這次去自然科學博物館後，就順便來金典逛街，因為還沒到吃飯時間，就來這邊吃，倒是沒有排到很久的隊伍。

山下公園 ラーメン位置

山下公園拉麵在金典綠園道三樓，專門做橫濱家系拉麵。這裡的湯頭和麵條都可以按自己的口味調整，最棒的是可以免費再加一次麵或飯，保證讓你吃得超飽！這可是台中必吃的拉麵店之一喔！

其實店裡的位置不多，所以吃飯時間要排隊是正常的，但翻桌率很高，通常40分鐘左右就能吃完，流動很快！

山下公園拉麵有一些小規定，比如不能外帶、每人最低消費220元、還有用餐人數要到齊才能排隊。這些規定看起來多，但都是為了讓大家有更好的用餐體驗啦！

其實有一次我大概4點多到山下公園拉麵，結果那時候已經有很多人在排隊了！這拉麵到底有多好吃啊？看來真的超級受歡迎！

在山下公園拉麵點餐很特別，是在販賣機上先點餐付錢。付完錢後，會有服務人員帶你入座。這裡的湯頭和麵條可以依個人口味調整，像是湯頭的濃淡、麵條的軟硬度都能選，真的很貼心！

我找不到山下公園拉麵的菜單，所以沒辦法分享給大家。不過，販賣機旁有放著拉麵的示意圖，可以參考一下，看起來更直觀喔！

這裡的桌面貼著復古的磁磚，感覺超有懷舊氛圍！讓人一邊吃拉麵一邊享受那種老時光的感覺。

用餐時有些注意事項可以參考哦，比如可以免費加一次麵或飯，保證你吃得超飽，絕對不會餓肚子！另外，這裡有酒精可以自己消毒，用完餐後記得把餐具放到吧檯上。

這裡還提供辣椒和芝麻可以隨意使用，辣椒非常香，不會太辣，推薦喜歡吃辣的朋友可以加~

牆上還有很多名人的簽名，我只認得《食尚玩家》的簽名！看來這家店真的很受歡迎啊！

愷媽點的應該是醬油雞豚濃湯系列有加大款，擺盤超厲害的！上面有海苔、炙燒叉燒、五花肉叉燒、舒肥雞肉、溏心蛋、鵪鶉蛋等等，超級豐盛的啊！看得人都想馬上品嘗！

我點的是鹽味雞豚濃湯系列，上面有五花肉叉燒、海苔以及舒肥雞肉。

另外還點了一份海老燒餃子，味道也很不錯！這些餃子外皮香脆，裡面填滿了鮮美的海老，吃起來超滿足的！

我們去山下拉麵吃晚餐時，沒有特別拿相機拍，就隨便用手機拍了幾張，傷眼了請大家見諒啦。如果想知道好不好吃，不妨親自來試試！我一開始點的拉麵麵條選擇了適中硬度，但咬起來還是有點硬。後來免費加的麵條選擇了軟的，結果來的時候還是有點硬，所以建議大家可以點軟一點的麵條，會比較好吃喔！

店家/景點資訊

店家名稱：山下公園 ラーメン

所在地址：403臺灣台中市西區健行路1049號金典綠園道商場三樓

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30-20:30

店家電話：

評價：★★★★





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