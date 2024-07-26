台北/中山【燒鳥串道吉林店】 台北串燒推薦！限定山藥明太子、手工糯米腸、手工香腸、天婦羅蝦，醬汁獨家口味只有來吉林店吃得到，不息成本、醬汁濃郁，燒鳥串道指名來台北吉林店。IG留言前三名直接送《起司牛奶馬鈴薯》!

【燒鳥串道吉林店】近捷運行天宮站，是一個絕佳的消夜選擇！ 是一間有著超高評價的串燒店，

【燒鳥串道吉林店】更是觀光客必訪的熱門地點！

除了串燒，還有提供多種地道的日式料理，在品嚐串燒的同時，也能感受到日本美食的豐富多彩！

為用餐體驗增添更多樂趣~

居酒屋的裝潢設計，不僅有超佛的湯泡飯無限供應

還有柴魚醬拌飯吃到飽~ 可依喜歡的口味體驗自行DIY的樂趣~

提供了極具日本風味的用餐體驗。

這裡的食材也是很新鮮， 餐點品項更是豐富，酒飲也有多種選擇~

食材上方看板為串燒MENU， 最便宜一份只要25元耶~

店家精心挑選優質的食材，製作出豐富多元的串燒料理~重點是價格不貴，很親民實惠~

很多都是銅板價呢~ ，消夜小酌必備~用平價就能享受到高品質的美味！

各式串燒種類超級多，應有盡有，不用怕選擇不到喜歡的口味~

海鮮、蔬菜、豆干、豆皮、豬血、牛、鴨、豬、雞、羊，各式創意串燒、湯品、炸物、ㄊㄧㄢ都有~

香腸、米腸、雞軟骨…

從居酒屋的外觀就能感受到滿滿的日式風情，乾淨的用餐環境，屋內暖黃的光線，讓用餐氣氛更加美好～

無論是和好友聚會還是下班後放鬆一下，這裡都能滿足味蕾需求~

透過玻璃窗，客人可以近距離欣賞到廚師們巧手烹調的燒烤過程，讓顧客吃得安心。



這裡更是酒精愛好者的天堂， 酒飲也有多種選擇，

梅酒、清酒、燒酒、啤酒、洋酒、妹酒(女生最喜歡的甜甜的酒)，

一字排開顏色好繽紛~

滿足不同口味的客人需求。對於上班族而言，這是一個理想的下班後放鬆場所，

品嚐美味串燒、喝一杯，人生沒有喝一杯解決不了的事，如果有，那就喝兩杯～😂

還有貼心提供充電寶，沒帶行充也不用怕沒電~

上菜算蠻快速的，不用等到天荒地老，一桌的美味讓人食指大動~

香酥雞皮

雞皮烤得口感很酥脆~

極品七里香

七里香很酥香，讓人一口接一口停不下來。

QQ豬血糕

豬血糕很Q~

香濃豆乾

豆乾烤得很剛好，不會乾柴。

百頁豆腐

這幾種串燒很吃烤功，一不小心就很容易烤焦，烤得很酥香，烤工很了得~

糯米椒起司卷

牛肉剝皮辣椒卷

照燒雞肉卷

新疆羊肋條

每一根串燒都是經過精心挑選的優質食材，烤得香嫩多汁，令人垂涎欲滴！

糯米椒起司卷

一口咬下裡頭有起司在口中溶出，豬肉加上糯米椒好搭~

兩者味道真的很搭配！恰到好處的創意串燒~

牛肉剝皮辣椒卷

新鮮的牛肉片包裹著清脆微辣多汁的新鮮剝皮辣椒，經過精心烘烤後，外皮帶有微微酥脆的口感~

照燒雞肉卷

一口咬下，豐富的肉香與鮮香在口中迸發，層次分明的口感令人難以抗拒。

新疆羊肋條

羊味不會太重，烤得很香脆~

起司牛奶馬鈴薯

愛吃起司馬鈴薯的朋友絕對不能錯過這一道，搭配濃郁的起司醬淋在馬鈴薯上面，

還加了牛奶在裡頭，口感更香濃了~

比什麼這個還要享受的~那牽絲的瞬間絕對會讓人口水直流！

蒜頭

重口味的朋友的少不了的配料~

炙燒魷魚

魷魚在炭火上烤得香氣四溢，充滿濃郁的海洋香氣！魷魚肉質十分彈牙，

每一口都能嚐到滿滿的鮮甜滋味！美乃滋與魷魚本身的鮮味完美融合，

讓人忍不住一口接著一口完食！



培根麻糬卷

培根加上麻糬很Q，好特別的搭配~

明太子雞翅

明太子包雞翅就是妮最愛的組合~明太子的鮮香，加上醬汁的甜鹹完美平衡，

讓人每一口都充滿驚喜~

牛蒡天婦羅

必點的下酒菜，牛蒡天婦羅~千萬別小看它，它可是店裡數一數二的人氣王呢！

天婦羅的外皮炸得酥香，吃起來相當酥脆，內裡卻有著軟嫩的口感，

香氣撲鼻，隨著咀嚼不斷在舌尖上綻放~

明太子山藥

將新鮮的明太子與山藥結合，打造多層次的口感，輕輕品嚐可以嚐到鹹香嫩滑的好口感，

一放入口中，香氣瞬間在嘴裡散發開來，咀嚼時，更是能體驗Q彈滑嫩、鹹甜適中的好味道！

可以說是每一道都很超值~無論是與朋友聚餐，還是享受寧靜的個人時光，

都是不容錯過的美食地之一！

最令人驚豔的是，這裡的價格也很親民，提供銅板價的串燒及日料，讓客人在不破壞荷包的前提下，

盡情享受道地的日式美味~ 在店裡搭配氣氛或是買回家吃，都是很好的選擇喔！

IG留言前三名直接送《起司牛奶馬鈴薯》!https://www.instagram.com/reel/C9x_hrQMzg2/?igsh=Y2dxNXM1b3ozaWo4

(到店兌獎需先訂位，不然如遇客滿無法使用。五六無法兌換，低消兩人才能兌換。)

【店家資訊】

【燒鳥串道吉林店】

粉 絲 團：https://www.facebook.com/ab730114/?locale=zh_TW

I G：https://www.instagram.com/shao_jilin/

營業時間：

星期日到四-17:30-最後點餐23:30

（用餐 00:30）

星期五到星期六-17:30-00:30（用餐00:30）



電 話：02-2542-8651

線上訂位系統

https://inline.app/booking/-NPqUE7fFzFNDAl5US4D:inline-live-3/-NPqUEKJ9-s6d0yNdCfB?language=zh-tw

地 址：台北市中山區吉林路167號



交通資訊：

鄰近捷運行天宮站一號出口(步行約五分鐘)