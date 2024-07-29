放假日除了希望可以好好放鬆之外

當然就還是想要好好享受一下美食啦

而且休假日，就希望可以帶著二個毛小孩一起出門

但對於毛小孩可以一起坐下來用餐的餐廳真的很少

而這次~~我找到了西門這間早午餐店“鹿境早午餐 & 餐酒館_西門Arrival Brunch & Bistro“

可以讓我二個臭寶貝陪我吃飯啦！

鹿境早午餐 & 餐酒館_西門Arrival Brunch & Bistro (原 滷餐小酒館Zoo Bistro)

地址：台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

營業時間： 10:00–00:00(周三，8月份起改周一、二公休)

電話： 02-2388 0160

官網：https://booking.menushop.tw/Arrivalbrunch_bistro

粉絲頁：https://www.facebook.com/zoobistro124/

IG：https://www.instagram.com/arrival_brunch.bistro

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這間鹿境早午餐 & 餐酒館_西門Arrival Brunch & Bistro

原本是一間餐酒館( 滷餐小酒館Zoo Bistro)只開晚上！

但東西好吃，很多熟客也想要白天也可以享用到

而店家覺得好像也可以讓大家早上想要小酌一杯的人也可以小小微醺一下

所以就決定早上、下午都可以來吃早午餐，還可以點杯酒微醺

所以可以看得到他們的招牌上還寫著Zoo Bistro

我很喜歡他們店的風格！有一點點叢林感(森林的FU)

捷運站走過來有一點點路程(約5~8分鐘)

到的時候，剛好可以點一杯生啤消消暑！((笑))

店家說：現在很多外國人來玩，所以經過的時候，都會問說可以在外面吃早午餐嗎？！

所以秋冬若想要坐在外面享用美食的時候，也可以跟店家說想做外面唷

裡面給人的感覺，就是很CHILL~非常放鬆

若想要坐在吧台跟bartender聊天，也很OK哦

我們是下午一點半的時間，結果店裡超多人的！

呼~還好有訂位！不然我們應該要等侯多時才可以享用美食唷

餐具、沾醬和紙巾都可以在這取用

店裡有賣漢堡，所以需要漢堡紙也可以在這裡一起拿

除了原本就有的菜單外，還有二個很優惠的早午餐套餐

而且想要吃他們自製的法式吐司，一定要搶快

因為我當天就差一點點點不到！還好~最後一份被我搶到了！((爽~~~))

因為我休假，所以想要帶二隻一起出去走走

不想要他們一起待在家裡，也希望他們可以社會化一點

訂位的時候就有詢問過店家是否可以帶寵物過去？！

結果他們超熱情的說：當然可以~((超級開心的))

而且他們還說可以放他們出來走走哦！只要不攻擊或打擾用餐的客人都很ok的

點完餐，很快的我們的餐點就上桌啦！！

松露薯條可是這店裡的超級人氣王

偷偷看了其它桌的客人，每一桌都有它的出現！！

說它是超級人氣王！真的一點都沒錯

單吃薯條就覺得很好吃了！搭著松露醬，真的停不下來耶

我無敵愛~好想偷偷問店家怎麼做這松露醬的？完全不會膩耶！

有一些松露醬吃多了會覺得好膩！這個完全不會.....

黑松露蕈菇牛肉漢堡排早午餐，一整盤滿滿的料....

有烘蛋、生菜、水果、雜糧麵包、薯條，還有超級誘人的黑松露蕈菇牛肉漢堡排

一上桌就料到黑松露蕈菇的香氣！！令我們食指大動口水直流~我一直說：餓了！

這個牛肉漢堡排真的超級嫩又多汁耶

自從日本回來後，我真的好喜歡漢堡排

牛肉漢堡排真的很好吃！搭配著黑松露蕈菇

不得不說真的變得好高級哦！！好好吃~~

我的法國甜心奢華早午餐選擇的是嫩煎雞腿(蔥鹽口味)

滿滿的料耶！有香酥杏鮑菇、法式吐司、生菜、水果、義式奶酪當然還有主角嫩煎雞腿

我要說：給這個香酥杏鮑菇一個掌聲！！

我不是一個很愛杏鮑菇的人！((身邊的朋友都知道我不是很愛菇類的人，我很挑....))

但他們家的香酥杏鮑菇真的太好吃了！

一切開杏鮑菇整個大爆汁耶！而且沒有菇類的那個可怕的味道

超級出汁鮮嫩！我很愛.....差一點再單點一份香酥杏鮑菇....太好吃了

這雞腿搭著他們自製的蔥油！真的好好吃~

肉質鮮嫩可口！

看看那肉汁直接滴下來！就像我們的口水一樣滴落~

這麼復古的飲品....大家是否以為是什麼古早味的茶飲？！

NONO~~~因為咪咪我....可能平常壓力有點大((笑))

所以就詢問店家是否有什麼調酒可以讓我微醺放鬆一下？

哈哈~沒錯！就是我自己愛喝，想要喝一下

我點的調酒叫作“蘋果烏龍茶“

上桌還有乾冰！超級好拍的~放在限動上，絕對吸晴的

蘋果烏龍茶是由烏龍茶琴酒還有蘋果、檬檸去調配而成的

有著茶香味，帶著琴酒的香氣和蘋果的甜味

說它是妹酒~不如說它適合女生都會愛的酒

而且不是只有一杯，而是那一壺都是~

我真心覺得鹿境老闆是否不想賺錢了？！

這個調酒超值！！

這一杯草莓奶昔一端上桌！我的少女心立馬爆發

是不是超美的？！上面有著日本的櫻花樹耶~

店家一上桌我立馬問：是不是製作超麻煩的？！他對我笑了一下~

我只能說這顏質太高了吧？！太美了！拍個N張都很值得

這美美的櫻花樹真的要給店家製作者1萬分都很值啊

而且超級好喝的~綿密的奶昔，有著香甜的草莓香氣！

好喜歡哦！不能喝酒的人，一定要點這個！超讚的

((店家會不會恨死我？！這個飲品一看就超難製作的...但拍照超吸晴))

YA~飯後就是要來個甜點當作完美END啊！

雖然我是那種餐點結束不一定要來甜點的人

但看到這靜岡抹茶聖代，說什麼都要啊

而且這是法國甜心奢華早午餐附贈的！套餐組合真的CP值好高

重點顏質也超高的！怎麼拍都覺得好美((笑))

抹茶配上紅豆真的超級絕配耶！愛抹茶的誰不愛這一味？！

抹茶冰淇淋下面有玉米脆片，搭著一起吃，口感十足

還有抹茶凍在裡面，這裡面滿滿的料

我已經記不住到底有多少？但只能說吃了就是讓你很滿足

感覺好像在日本一樣~抹茶味真的好美味

真的超級好吃的耶！！層次感很明顯

而且每一口都有驚喜！很愛這個口感

這餐點有你想吃的嗎？！((笑))

每一種真的都超級好吃~無雷耶！！

有一點點可惜的就是我沒吃到我想吃的水牛城風味炸雞翅

因為前一天生意太好了~嗚嗚！我下次一定吃到

我真的要大大讚賞鹿境！！他們家真的很棒

除了餐點很好吃之外，他們對於寵物也非常友善

因為戴比跟索拉都很乖，而我也習慣讓他們在我身邊

不過因為戴比就是臭俗仔，只能眼巴巴看著弟弟出來玩耍

所以我超多索拉出來探險的照片！超開心的

這次用餐很愉快，只要有人問我那裡有好吃的早午餐

我一定會先推薦鹿境早午餐 & 餐酒館_西門Arrival Brunch & Bistro

可以吃早午餐又可以小小微醺一下！

不推薦也太說不過去了吧？

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鹿境早午餐 & 餐酒館_西門Arrival Brunch & Bistro (原 滷餐小酒館Zoo Bistro)

地址：台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

營業時間： 10:00–00:00(周三，8月份起改周一、二公休)

電話： 02-2388 0160

官網：https://booking.menushop.tw/Arrivalbrunch_bistro

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