今天就來跟大家聊聊新開的東京巴黎甜點大安店！這家店是東京巴黎甜點在台北的第三家門市，除了大安店，還有南京店和忠孝店可以去逛逛喔！大安店就位在復興南路二段，靠近捷運科技大樓站，出站就能看到，超方便的！



提到東京巴黎甜點，大家肯定會想到店裡的招牌－巴黎燒燉布蕾！這款牛奶蛋糕不加一滴水，口感濃郁，是送禮自用兩相宜的好選擇。我第一次吃到這家的甜點就是因為這款燉布蕾，一試成主顧了！

開幕那天我也去了大安店，店裡人潮洶湧，大家都來嚐鮮。更酷的是，甜點師傅就在店裡現做蛋糕，平時只在中央廚房看得到的場景，這次竟然現場看到了，幸福感爆棚！

還有，你們看過那些精挑細選的大顆草莓嗎？每一顆都紅通通的超誘人，擺在蛋糕上就像藝術品一樣，看了就讓人忍不住想吃！

特別的是，大安店還有一款「維也納滿滿草莓」蛋糕，只在這裡才買得到！這款蛋糕除了滿滿的草莓，還加入了招牌的燉布蕾，草莓控絕對不能錯過！

偷偷告訴你，我當天也吃了一小塊，真的是太驚艷了！蛋糕一點都不膩，草莓又大又香，東京巴黎甜點在選料上真的很講究。。

店裡的展示櫃滿滿的各種蛋糕，每一款都讓人看了心動，選起來真的好難！除了蛋糕，還有各種常溫小點心和麵包可以選擇哦。

來到東京巴黎甜點怎麼能空手而歸呢？當然要帶些甜點回家！店裡的巴黎燒燉布蕾和中秋預購的金莎菠蘿蛋黃酥都超級推薦，金色的包裝看起來既豪華又大方，拿在手上心情都好了起來。

分享給大家，這兩款甜點真的不容錯過！巴黎燒燉布蕾的外包裝是金色的，開箱就像是在打開一個珍貴的珠寶盒，每一口都能嚐到純粹的幸福感。

這不是隨便一個蛋糕，而是用72小時新鮮直送的「古早蛋」，還有經過18小時發酵的日式奶油，製作過程完全不加水，全程180分鐘精心燉煮。吃一口，你就能感受到那濃郁的蛋香和奶香，真的是純粹到不行

接下來要介紹的是中秋節必買的金莎菠蘿蛋黃酥！這個禮盒的包裝超級華麗，金色的外觀超級吸引人。

打開來，你會看到每一顆金莎菠蘿蛋黃酥都獨立包裝，閃閃發光。不只外觀美，裡面的味道也是棒到不行！

菠蘿酥外皮酥脆香甜，裡面包著綿密的紅豆泥和濃郁的紅土鹹蛋黃，每一口都是享受！

愛吃甜點的你絕對不能錯過東京巴黎甜點，這家店的每一款甜點都超級好吃。他們注重每一個細節，只選用最好的材料，每一款甜點都值得一試！快點去嚐嚐看，保證讓你愛上！

V女王 甜點店 分享

東京巴黎甜點 大安店

營業時間 : 10:30-10:00

電話 : 02-2700-0585

地址 : 台北市大安區復興南路二段212號

捷運文湖線 科技大樓站 ，步行約1分鐘

FB粉絲團 : https://www.facebook.com/tokyoparisledessert/

【南京門市彌月蛋糕專門店】

營業時間 : 10:00-21:45

TEL : 02-2521-0058

地點：台北市中山區南京東路二段25號

捷運：松江南京捷運1號出口，約步行5分鐘

【忠孝門市彌月蛋糕專門店】

營業時間：11:30-20:15

TEL : 02-2388-0805

地點：台北市中正區忠孝西路一段49號8-1店

若您位於捷運內

(捷運B1 板南線、往站前廣場出口、往M4出口方向)

若您位於捷運外，從M6出口 進入

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