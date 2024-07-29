今天下班的晚餐就和好友來到府中捷運站的
「釜山順豆腐」
口袋名單放置很久，一直都沒有吃
今天還真的是逛街順便的呀~
平日晚上7:00客滿!
運氣不錯稍等10分鐘，就有人用餐離開
我們就有座位啦~
如果有選擇性困難的人或第一次來用餐
不知道吃什麼才好？!
套餐是一個不錯的選擇
一個人的低消是一份套餐
內餐可以享飲料免費暢飲
麥茶/檸檬紅茶
春川辣雞 380元
不是衝著雞肉來的~是衝著起司來的~哈!
每塊雞肉和年糕上面都沾滿了醬和起司
吃來小辣、味濃還會牽司~
雞肉嫩、年糕Q
就是熱量~~~@@
豬肉蛤蜊大醬鍋 290元
上鍋的時候整鍋還滾到冒煙
要是冬天來喝一定很過癮...
隨鍋附白飯、4小菜、1海苔
泡菜/豆干/海帶/冬粉
湯頭非常的鮮甜
湯底帶有柴魚甜再加上蛤蜊的鮮
這湯是我喜歡的味道
豬肉豆腐煲 280元
鍋小很多耶~
我好友說看起來我的套餐比較划算
小菜部份因為是隨機出
好友的是豆芽、我的是海帶
大致上小菜的口味都尚可
餐廳小菜只提供1次喔!
看似紅通通很辣的感覺
其實真的還好...這是小辣
吃來真的是微微的辣
帶有韓式辣醬的香氣囉!
整體來說~是一間不錯吃韓式料理
選擇性多~一個人也可以享用、價錢也很親民
內用不加10%服務費
僅提供現金、傳統發票
店址：新北市板橋區中山路一段61號
電話： 02-2950-6979
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