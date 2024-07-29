今天下班的晚餐就和好友來到府中捷運站的

「釜山順豆腐」

口袋名單放置很久，一直都沒有吃

今天還真的是逛街順便的呀~

平日晚上7:00客滿!

運氣不錯稍等10分鐘，就有人用餐離開

我們就有座位啦~

如果有選擇性困難的人或第一次來用餐

不知道吃什麼才好？!

套餐是一個不錯的選擇

一個人的低消是一份套餐

內餐可以享飲料免費暢飲

麥茶/檸檬紅茶

春川辣雞 380元

不是衝著雞肉來的~是衝著起司來的~哈!

每塊雞肉和年糕上面都沾滿了醬和起司

吃來小辣、味濃還會牽司~

雞肉嫩、年糕Q

就是熱量~~~@@

豬肉蛤蜊大醬鍋 290元

上鍋的時候整鍋還滾到冒煙

要是冬天來喝一定很過癮...

隨鍋附白飯、4小菜、1海苔

泡菜/豆干/海帶/冬粉

湯頭非常的鮮甜

湯底帶有柴魚甜再加上蛤蜊的鮮

這湯是我喜歡的味道

豬肉豆腐煲 280元

鍋小很多耶~

我好友說看起來我的套餐比較划算

小菜部份因為是隨機出

好友的是豆芽、我的是海帶

大致上小菜的口味都尚可

餐廳小菜只提供1次喔!

看似紅通通很辣的感覺

其實真的還好...這是小辣

吃來真的是微微的辣

帶有韓式辣醬的香氣囉!

整體來說~是一間不錯吃韓式料理

選擇性多~一個人也可以享用、價錢也很親民

內用不加10%服務費

僅提供現金、傳統發票

店址：新北市板橋區中山路一段61號

電話： 02-2950-6979

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