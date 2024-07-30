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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市東區旱溪夜市美食-超人氣古早味酥皮春捲，禮拜二才有

台中市東區旱溪夜市美食-超人氣古早味酥皮春捲，禮拜二才有

2024-07-30 10:10:03 兔兔abrabbit 人氣：28
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窩客好文

兔兔abrabbit

發表篇數：269篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：

酥皮春捲
place台中市東區旱溪東路與振興路口(旱溪夜市)
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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旱溪夜市美食-超人氣古早味酥皮春捲，禮拜二才有

酥皮蛋餅你吃過，那酥皮春捲吃過了嗎？這間位於旱溪夜市的美食，只有禮拜二才吃得到喔！

內容目錄

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酥皮春捲位置

酥皮春捲在台中旱溪夜市禮拜二才看得到它的蹤跡！網路爬文說，禮拜五六日都在苗栗的夜市出沒，想吃酥皮春捲一定要禮拜二來！

酥皮春捲 價位

1份45元，買3份130元比較便宜。

想吃先排隊

不知道大家是不是都知道這間人氣店只有禮拜二才有，當天我跟關關一起來旱溪夜市找美食，一過來這攤已經排了長長的人潮！

裡頭包的料口味都一樣，老闆很熟練的在檯面上鋪下一張張的春捲皮、再超快速的放上料，速度之快啊！

裡頭的料超多，豆干、酸菜、玉米、小黃瓜絲、高麗菜、豆芽菜、紅蘿蔔絲等等，再撒上花生粉，超大一捲！

接著依序擺上煎台上，煎得四面都恰恰的，脆而不油膩。

煎過的春捲定型，比較不會散掉，拿在手上邊走邊吃也不怕掉料。

酥皮春捲 45元

這個酥皮春捲用紙袋包起來，外皮煎得金黃不焦，煎過的外皮特別香，料又很多，難怪這間小攤人潮會多到排成這樣！來個一捲酥皮春捲，裡頭滿滿的蔬菜，吃了超滿足的。

 

店名：酥皮春捲
地址：台中市東區旱溪東路一段(旱溪夜市內)
電話：無
營業時間：17:00-00:00
禮拜二：台中旱溪夜市
禮拜五：苗栗三義夜市
禮拜六：苗栗公館夜市
禮拜日：苗栗後龍夜市

 

延伸連結：

旱溪夜市的人氣點心  小烏龜烘培




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