🍖火山排骨酸辣湯！有點過嗆辣小小不行🤣
店家資訊
🙌Zaab Eli Very Thai (แซ่บอีลี่ เวรี่ไทย) - ไอคอนสยาม @zaabeli
🔸#iconsiam｜เลขที่ 299 Charoen Nakhon 5 Alley, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600泰國
🔸10:00-21:00
🔸Google評論分數4.2顆星(102評論)
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在iconsiam暹羅天地裡面吃晚餐
選了這家有火山排骨的ZaabEli～用餐環境舒適寬敞、
เล้งหม้อไฟ ฿250(火山排骨 $226)｜ต้มแซ่บหมูเด้งเห็ดรวม ฿180(酸辣豬肉湯 $162)｜ข้าวสวย ฿20(白飯 $18)
🔸不過這份火山排骨沒有我想像的巨大😆
而且骨頭(不是肉)好大塊啃的有點累🤣
酸辣豬肉湯真的酸辣度破表有點挑戰性
整體我覺得不是很對我的胃口！
這次Zaab Eli Very Thai｜曼谷美食旅遊景點推薦分享就到這裡啦！
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