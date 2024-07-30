為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 泰國Zaab Eli Very Thai｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

泰國Zaab Eli Very Thai｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-07-30 10:20:07 neru.foodie 人氣：15
share
窩客好文

neru.foodie

發表篇數：1045篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 泰國

🍖火山排骨酸辣湯！有點過嗆辣小小不行🤣

店家資訊

🙌Zaab Eli Very Thai (แซ่บอีลี่ เวรี่ไทย) - ไอคอนสยาม @zaabeli

🔸#iconsiam｜เลขที่ 299 Charoen Nakhon 5 Alley, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600泰國

🔸10:00-21:00

🔸Google評論分數4.2顆星(102評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁Facebook粉絲專頁

在iconsiam暹羅天地裡面吃晚餐

 

選了這家有火山排骨的ZaabEli～用餐環境舒適寬敞、

 

เล้งหม้อไฟ ฿250(火山排骨 $226)｜ต้มแซ่บหมูเด้งเห็ดรวม ฿180(酸辣豬肉湯 $162)｜ข้าวสวย ฿20(白飯 $18)

🔸不過這份火山排骨沒有我想像的巨大😆

而且骨頭(不是肉)好大塊啃的有點累🤣

酸辣豬肉湯真的酸辣度破表有點挑戰性

整體我覺得不是很對我的胃口！

這次Zaab Eli Very Thai｜曼谷美食旅遊景點推薦分享就到這裡啦！

喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格

Instagram粉絲專頁Facebook粉絲專頁

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市中山區五年九班｜中山平價早午餐推薦@ner
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up