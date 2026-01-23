壽司郎也能玩遊戲！新型態「壽司郎」150公分巨型螢幕玩遊戲，7大優惠看。

台北壽司控快衝！日本萬博爆紅的「DIGIRO」數位店首度登台，巨幕點餐還能玩遊戲抽獎，絕對是今年必踩點的科技美味。

台北壽司控絕對要列入必去清單！在日本萬博展覽期間引爆討論話題的「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」終於正式登台。台灣首間數位旗艦店進駐微風南山，最吸引人的莫過於那面超級壯觀的巨型螢幕，讓點餐過程變得像在玩大型平板電腦一樣有趣。不僅視覺效果滿分，用餐過程中還能觸發可愛的數位小遊戲，只要運氣夠好就能贏得專屬小禮物，讓吃壽司變成一場充滿驚喜的沈浸式感官旅程。



▲DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司螢幕上設有獨特的飽足進度條，滿額就能玩遊戲。（攝影：鄭雅之）

▲日本萬博展覽期間引爆討論話題的「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」終於正式登台，台灣首間數位旗艦店進駐微風南山。(攝影：鄭雅之)





巨幕點餐開啟全新壽司體驗

這座獲得日本設計大獎肯定的全新「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」門市，捨棄了傳統的迴轉鏈展示，改用寬150公分的數位螢幕呈現。壽司控只需動動手指，就能在流暢的介面上點餐，再透過高速送餐鏈精準送達座席。點餐的畫面也提供三種背景選擇，有水族館、萌抱壽司富士山和壽司郎店鋪等背景，下方則是模擬迴轉壽司轉檯，有各式壽司緩慢移動，螢幕上也提供全螢幕點餐設定，一次看到全部餐點大幅優化了點餐的直覺性、互動性。



▲點餐的畫面提供三種背景選擇，有水族館、萌抱壽司富士山和壽司郎店鋪等背景。（攝影：鄭雅之)





萌抱壽司遊戲驚喜互動

除了超高規格的硬體設備，「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」更將遊戲元素融入用餐體驗中。螢幕上設有獨特的飽足進度條，隨著桌上的盤數增加，只要達到滿格就會自動進入萌抱壽司的趣味挑戰賽。共有四種遊戲隨機出現，邀請大家猜哪一隻萌抱壽司會贏得遊戲，若猜中的話就可以獲得造型小碟子、吊飾等周邊商品。這種邊吃邊玩的設計，不分年齡層都能感受到互動的樂趣，特別適合帶小朋友一起來同樂。透過這種數位化整合，讓原本單純的進食過程，轉化為一種充滿期待感的娛樂活動，讓每一頓飯都充滿歡笑聲。



▲和客人互動參與猜中贏者，就能獲得小禮物。（攝影：鄭雅之）

鮮美海味限時銅板價回饋

除了強大的科技亮點，壽司郎對於食材的職人堅持依舊不變。為了慶祝新店開幕，特別端出極上鮪魚大腹與鮮甜的水煮大松葉蟹來回饋粉絲。最令人尖叫的莫過於生食級活鮑魚，在指定期間內只要40元的超低銅板價就能輕鬆入口，完全是高CP值的極致表現。在150坪寬敞舒適的空間內，搭配專業的專人帶位服務，讓每位饕客都能在信義區精華地段，用最放鬆的心情享受道地的日本迴轉壽司文化。



▲全台首間壽司郎數位迴轉壽司開幕，推出極上鮪魚大腹、水煮大松葉蟹、生食活鮑魚限定優惠。（攝影：鄭雅之）

▲DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司猜中遊戲贏者，就可以隨機獲得萌抱小禮物。（攝影：鄭雅之）

DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司 微風南山店

地址： 台北市信義區松智路17號B1

電話： 02-27233096

試營運時間（1月26日至2月8日）： 每日12:00-21:00





DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司 開幕優惠

極上鮪魚大腹： 1月26日至2月1日，限時特價40元。

水煮大松葉蟹： 1月26日起開賣，特價80元，售完為止。

生食活鮑魚： 2月2日至2月15日，特價40元，每日限量100盤。

限量資料夾贈送： 1月26日起，消費滿400元並在FB粉絲團按讚，贈送微風南山限定A4資料夾。

開幕折價券： 1月26日至2月1日，消費滿400元贈送折價小卡，供下次用餐折抵。

親子集點加倍： 1月26日至2月8日，12歲以下孩童來店用餐，集點卡點數加碼送1點。

社群抽獎活動： 分享遊戲照片或心得並標註關鍵字，有機會抽中萌抱壽司小夜燈或5000元餐券。





DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司 特色亮點

1、150公分超大觸控螢幕

每桌座席旁都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度螢幕，取代傳統的小型點餐平板。這面螢幕會呈現「數位版」的迴轉壽司，你可以像在實體轉盤上一樣，「滑動」虛擬壽司鏈來挑選想吃的料理，視覺震撼力十足



2、數位與實體送餐鏈結合

雖然點餐是數位的，但餐點依然是現點現做。當你在螢幕下單後，壽司會透過座席上方的專屬「壽司鏈」直接送到面前，確保食材在最佳鮮度時上桌，也比傳統轉盤更衛生安心。



3、萌抱壽司趣味互動遊戲

螢幕右下角設有「飽足進度條」，點餐越多進度就會累積。滿格後會隨機啟動「萌抱壽司」小遊戲（如大富翁或拉霸抽獎），贏了還能直接獲得可愛的周邊小禮物或扭蛋，讓用餐過程多了一份緊張刺激的遊戲感。



4、榮獲 2024 日本 GOOD DESIGN 大獎

這套系統不只是好玩，更透過數位化整合減少實體轉盤上的食材浪費，兼顧科技感與環境永續（SDGs）的理念。這種「未來感」的用餐體驗，也讓它成功拿下日本極具公信力的設計大獎肯定。







台北新開店加碼看！

推薦閱讀：嵨開安旅HOTEL UKETAMO進駐忠孝商圈！福泰飯店集團引進日本山伏哲學，111間房皆可瑜伽與頌缽。

推薦閱讀：Butterbear快閃店登場！超萌Butterbear小熊包配件周邊，熊熊下午茶餐點一次看。

推薦閱讀：南港漢來上海湯包開了！5折優惠先搶吃，5大必吃推薦跟著點菜。