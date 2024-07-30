好久沒來淡水走走，利用假日約了好友來淡水吹海風曬太陽，一早先到淡水的一滴水紀念館感受日式庭園風情，下午來到淡水老街享受超夯的【幻日線法式甜點】下午茶，這裡的甜點很有名！好多網美會來這裡吃甜點打卡；這裡的甜點造型美美滴，拍照好看又好吃，好多種季節水果塔和生乳捲的評價好受歡迎，於是在淡水老街逛累了，就躲在這裡歇腳享受浪漫的法式甜點。

【幻日線法式甜點】

地 址：新北市淡水區公明街40號(河岸邊後門)

電 話：02 2621 1155

營業時間：週一～週五 11:00-20:00週六～週日 11:00-21:00

官方臉書：幻日線法式甜點 (內有菜單)

官方ＩＧ：幻日線法式甜點 (內有菜單)



【幻日線法式甜點】就位在熱鬧的淡水老街河岸邊，知名餅店新建成的隔壁，從捷運淡水站步行到此約五分鐘即可到達，外觀以純白清爽的色系，透露著一股法式慵懶風。

白色圓弧流線型的蛋糕吧台簡潔優雅，用餐區座位小而美，室內空間不大，座位雖不多，但還是可以好好享受午茶的時光。

走進來最吸引人的莫過於蛋糕櫃了，會讓人目光停留在這裡好久！好久！

最裡面的韓式雙人座位區是拍照打卡的最佳位置，瑪姬這次去釡山發現很多咖啡店都喜歡弄這種階梯式座位。

靠近吧台邊也有一桌吧台式的高腳椅座位。

喜歡這種以白色系的用餐環境，尤其在炎熱的夏天可以帶來舒爽的感受。

蛋糕櫃裡每日現作的各種蛋糕，有季節性的水果蛋糕、乳酪蛋糕和水果塔，還有泡芙、生乳捲、布丁等甜點。

常溫保存的千層酥、瑪德蓮、費南雪和磅蛋糕等甜點也陳列在櫃台讓人自由選取。

禮盒包裝送禮自用兩相宜

連裝餐具的包裝盒都那麼好看，果然很法式！

蛋糕櫃的甜點都陳列其中，看喜歡哪一種口味都可以，當然也少不了搭配飲品來組合，好好享受下午茶的悠閒時光。

夏日芒果塔220

這是夏季限定的水果塔，看到芒果誰會不點它呢！店裡使用的水果都和小農合作，嚴選出新鮮高品質的水果來製作，從食材品質的控管到製作的流程都不馬虎，為了就是要做出高品質的甜點。

香甜的芒果肉切成小丁狀，裡面搭配濃郁絲滑的芒果內饀，據說口感會那麼獨特是因為使用較好的奶油去製作，所以才會有絕佳口感，在那麼多甜點裡，難得有那麼濃、純、香的味覺享受。

香橙巧克球220

外型如一顆白色的鏡面晶球，上層擠上一點鮮奶油再放上香橙果肉，底層用一片餅乾襯底，圓滾討喜但製作起來卻十分費工，它可是店裡的招牌甜品之一。

白色厚厚一層香橙慕斯，中間再包著巧克力慕斯，底下則是巧克力蛋糕和餅乾，不切開來看還真不知裡面大有玄機；淡雅的香橙味道和巧克力的味道不衝突，加上有巧克力蛋糕和餅乾去堆疊出層次口感，也難怪讓人一吃就愛上，人氣必點可想而知。

開心果覆盆莓塔240

這是假日限定的甜點，少見以方型的塔皮呈現，上面用擠花袋擠出鮮奶油的花紋，點綴上開心果碎和莓果肉；底下的塔皮很酥，奶香味也很濃厚，內饀則絲滑，吃得到滿滿開心果的香氣和酸甜覆盆梅醬，好吃不膩口；如果你假日造訪看到冰櫃裡有它不妨點它來品嚐。

香草生乳捲130

生乳捲相信許多人都吃過，外型雖然不是視覺系的，但在眾多甜品中，還是會讓人想選擇這款奶香味濃郁的甜點。

用日本和法國的頂級鮮奶油去製作，比例的調配是美味的關鍵！要把當我用叉子將它送入口中，一股十足的幸福感油然而生；蛋糕體蓬鬆細緻，內饀奶香味濃得化不開，幾乎是入口即化，成為我吃過的生乳捲中的第一名，太有記憶點了，想忘都忘不了的美味！

檸檬塔220

甜點中常見的清爽甜品就是它，每次看到冰櫃裡有它我總是會把目光聚集在它身上；清爽的檸檬內饀，酸甜適宜，滑嫩的內饀用舌尖輕輕一踫就在口中漫延開來，加上香酥的塔皮，好適合在炎炎夏日中品嚐的一道可口甜點。

臻果卡士達泡芙150

一般泡芙的餅皮給人的口感都比較軟，店裡的泡芙餅皮在研發製作的過程中特別去加強它的酥脆度，每天現烤冷卻後，再灌入現打的臻果醬內饀，一種滿足卻不膩口的口感，讓人印象深刻！

水蜜桃花果茶140

嫣紅的色澤帶來酸甜清涼的暢快，對抗夏日的酸甜解渴飲品就屬它了，搭配任何一款甜點都覺得很美好！

焦糖海鹽拿鐵150

焦糖和海鹽不同味覺的結合產生踫撞，用綜合豆中深焙的咖啡豆研磨煮出的咖啡再加鮮奶調配，也是很多人喜歡的飲品。

莊園紅茶拿鐵150

一整杯都是白色，讓人想不透紅茶在哪裡? 原來紅茶和牛奶的比例和一般常見的紅茶拿鐵完全不同，多了奶香搭配淡雅的茶香，減少茶澀味，相當獨特！

抹茶歐蕾160

菜單裡的選項有它我就決定是它了！清新的抺茶香氣和濃厚的奶香融合，自然順口又好喝。

幻日線的法式甜點，講究了甜點的細膩度，除了每日現作的甜點外，也有提供生日蛋糕、彌月蛋糕和長條蛋糕的預訂，如果來淡水玩，不妨安排來場法式甜點下午茶，或是外帶回家慢慢享用也行，分享給大家這間超好吃的，吃過會讓人愛上的法式甜點。

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