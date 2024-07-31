台北好吃胡椒豬肚雞鍋物！ATT 4 FUN超人氣熱門美食推薦、好吃煲仔飯、台北特色火鍋推薦

台北市信義區101必吃美食「撈王鍋物料理」

吃膩了麻辣火鍋嗎？不妨來吃暖胃又香醇的胡椒豬肚鍋 豬肚新鮮脆彈咀嚼感十足 白胡椒辣香帶有中藥湯底韻味

溫補養身、四季皆宜 再加入各式蔬菜、配料 火鍋控必吃 煲仔飯和馬蹄竹蔗水也是不可錯過的美味佳餚

營業時間下午不休息 可避開用餐尖峰時段 用餐更有品質 透過大片玻璃帷幕 還能欣賞台北街景

讓顧客在享用美食的同時也能放鬆心情 享受愉快的用餐時光

原文: 撈王鍋物料理｜火鍋控新選擇！粵式煲湯「胡椒豬肚雞」當鍋底 細火慢燉濃郁香醇 一吃就愛上。菜單價位(台北世貿101站)

撈王鍋物料理在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:撈王鍋物料理

撈王鍋物料理電話:02-7737-0773

撈王鍋物料理營業時間:平日11:30-21:30 週五六日11:30~24:00 詳見官網或google商家資訊

撈王鍋物料理官網: 點我

撈王鍋物料理ＦＢ: 點我

撈王鍋物料理ＩＧ: 點我

撈王鍋物料理地址:台北市信義區松壽路12號9樓 (ATT4 FUN百貨9樓)

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以撈王鍋物料理為主

文章內有撈王鍋物料理地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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如何造訪撈王鍋物料理ATT店交通？可google搜尋「撈王鍋物料理」即可抵達

台北捷運「市府站」，或「世貿101站」下車，步行5分鐘 信義區美食 台北捷運美食地圖 世貿101站火鍋鍋物

｜公車｜

- 站牌「華納威秀/松壽路口」，可搭乘20、266、284、611、藍10、651

｜捷運｜

- 板南線市政府站3號出口，步行約10~15分鐘

- 象山線101站4號出口，松智路轉松壽路，步行約10~15分鐘

｜開車資訊｜

- 國道1高於堤頂交流道接至基隆路轉松壽路即可到達

停車資訊：

｜ATT 4 FUN地下停車場｜

- 持ATT 4 FUN消費發票，滿1000元，即可兌換免費停車1小時；滿2,000元，即可兌換免費停車2小時；每台車最高上限3小時。

◇ 免費停車請至4F或B2F客服中心兌換。

撈王鍋物以絕美的裝潢設計和高尚質感吸引眾多食客

用餐環境相當寬敞舒適 低調沉穩的黑色調 在燈光點綴下的餐廳氛圍更加迷人

營造出一股獨特的神祕氛圍 讓顧客在享用美食的同時也能放鬆心情

享受愉快的用餐時光 相當適合三五好友聚會或家人來此聚餐

透過大片玻璃帷幕 採光明亮充足 可遠眺街邊台北101世貿街頭風景

撈王鍋物以用心燉煮8小時以上的湯頭而聞名 長時間用心燉煮的高湯 釋放出食材的精華

湯頭濃郁、香氣撲鼻 讓人每一口都能品嚐到豐富的層次和滋味

撈王鍋物料理醬料區

蔥、蒜、辣椒、小紅蔥、白醋、烏醋、香油應有盡有

不過湯頭基本上 味道都很夠 不太需要沾到醬料

撈王鍋物料理菜單價為: 點我

撈王鍋物料理｜酸梅湯

撈王自己真材實料熬煮的酸梅湯 具有生津止渴功效 非常適合搭配火鍋

幫助消除油膩感 酸甜適中的口感讓人每一口都感到清爽怡人

撈王鍋物料理｜馬蹄竹蔗水

撈王費時多小時精心熬煮的特色飲品 以其獨特的清爽解膩特性 成為火鍋的最佳搭配

這款飲品在台灣較為少見 但在東南亞地區卻是相當常見的選擇 深受當地居民的喜愛

當中加入了玉米、紅蘿蔔、甘蔗、茅根、荸薺....等多種食材 口感自然鮮甜

不會過於甜膩 清爽且富有層次 相當值得點來喝喝看

撈王鍋物料理｜胡椒豬肚雞湯/麻辣鍋(內含鴨血、豆腐)

撈王鍋物料理｜胡椒豬肚雞湯

來撈王必吃的鍋底就是胡椒豬肚雞！這款鍋底是由大骨熬製 嚴選新鮮豬肚、南風肉、金華火腿....等食材

以辛香海南白胡椒調味 經過長時間的燉煮而成

豬肚新鮮脆彈咀嚼感十足 白胡椒辣香帶有中藥湯底韻味 湯頭濃醇卻非常順口

每一口都能感受到食材的用心和精華 再加入各式蔬菜、配料更是讚 火鍋控必吃

一開始先來口原汁湯頭 有著天然的鮮甜味 讓人忍不住想一喝再喝

撈王鍋物料理｜麻辣湯頭

湯頭濃郁、香氣四溢 結合了多種辛香料和中藥材 辛辣過癮又不失香

麻辣鍋本身有附鴨血、豆腐 吃不夠可以額外加點

鴨血每塊都非常扎實 孔洞不多 質地緊實 沒有腥味 顯得非常新鮮

豆腐吸收了麻辣湯底的精華 入口即化 帶來一種難以形容的滿足感

撈王鍋物料理｜臘味煲仔飯

YUNO自從在香港廟街吃到煲仔飯後 便愛上了這樣的鹹香滋味 撈王的臘味煲仔飯是現點現做

由生米煲煮成熟飯 每一份都由服務生桌邊預拌分裝 確保每位顧客都能享受到最佳的口感和服務

這款臘味煲仔飯特色在於米飯吸滿了臘腸及臘肉的精華 散發出濃郁的香氣

米飯粒粒分明 混拌著特製的煲仔醬汁 每一口都充滿鹹鹹甜甜的美味 底部還帶有一點點的鍋巴 增加了口感的層次

撈王鍋物料理｜魚籽蝦餅

以新鮮的蝦仁製作 每一口都能品嘗到蝦仁的鮮美與彈牙 薄皮讓蝦餅口感更加酥脆

搭配上主廚特製的酸莓醬 酸甜可口 與蝦餅的鮮味相得益彰 讓每一口蝦餅都更加美味

撈王鍋物料理｜活體菌菇

整個搬上桌的活體菌菇 真的有夠青的啦！工作人員會到桌邊服務讓客人拍照

然後再把菇菇剪下來接著清洗之後送回來幫忙送到鍋裡去煮服務很讚

濃郁的胡椒豬肚鍋湯頭加入大量的蔬菜菇菇燉煮後 湯頭多了一份清甜感

撈王鍋物料理｜田園蔬菜拼盤

嚴選當季的翠綠時蔬 確保每一口都能品嚐到最新鮮的風味

完全沒有加火鍋料 YUNO超愛當中的水果玉米 水分十足 每一口都能感受到爆炸般的甜味

吃起來就像是剛從田間現摘的一樣 奶油白菜口感相當細膩 既嫩又多汁 帶來滿滿的健康感

撈王鍋物料理｜海鮮拼盤

內含多種新鮮海鮮 分別有干貝、鮮蝦、淡菜 滿足各種海鮮愛好者的需求

干貝煮熟後仍保持鮮嫩多汁 鮮蝦質地緊實 口感彈牙 鮮甜可口

淡菜（又稱貽貝）肉質肥美 味道鮮美 讓人每一口都感受到大海的氣息

撈王鍋物料理｜三秒黃金捲

火鍋必吃的三秒黃金捲 當然也不能錯過

只需要下鍋3-5秒 吸滿湯汁精華 口感鮮嫩 真的超愛

撈王鍋物料理｜爆漿蝦丸

撈王的爆漿手打蝦丸使用了15隻新鮮蝦子製作 每一顆蝦丸都飽滿且富有彈性

需要煮至8分鐘 熟度會恰恰好 外層酥脆 內層Q彈 蝦丸內還包裹著濃郁的起司

一口咬下時 就能感受到蝦肉的彈力和起司的香濃 帶來雙重的味覺享受 鹹香爽口 讓人一試難忘 必點神物

撈王鍋物料理｜藤椒脆丸

撈王另一個必點的 就是這藤椒脆丸 有著藤椒獨特的香氣和麻味

與丸子的鮮美完美結合 形成一種特別的味覺享受 讓人一吃就愛上

撈王鍋物料理｜西班牙伊比利豬、美國牛小排



這牛小排豐富大理石花紋的油花有夠美

下鍋輕涮約5分~7分熟帶粉嫩 一入口嘴裡化開的油脂肉香

吸附麻辣湯汁後吃起來更夠味

撈王鍋物料理｜西班牙伊比利豬

厚薄度表現非常棒 以豬肉種類來說

ＹＵＮＯ還是最喜歡伊比利豬了

口感跟牛肉很像 而且因為養殖方式特別

還有迷人的橡果香氣呢

撈王鍋物料理｜附餐：烏龍麵、冬粉

將烏龍麵、冬粉丟入胡椒豬肚雞湯吸收湯汁精華

吸飽湯汁的烏龍麵、冬粉更顯迷人

撈王鍋物料理｜花生冰沙

吃飽喝足當然不能少了甜點啦！花生冰山 口感超綿密

裡頭還吃得到一顆顆的花生顆粒呢 為美味的一餐畫上完美的句點

撈王鍋物料理｜銀耳蓮子紅棗湯

喝起來不甜不膩、清爽可口 健康養身 每一口還能夠吃到脆彈的白木耳

這次一行三個人來撈王鍋物料理 點了雙人套餐及店員推薦單點

飽足感滿滿 又美味 真的被圈粉了

湯頭有夠好喝 服務也是滿分 台北好吃火鍋推薦

台北胡椒豬肚鍋 多一間收口袋 台北101火鍋 一間比一間精彩

美食一間比一間有特色 老饕們別錯過了

經過附近時不妨也來撈王鍋物料理嘗嘗看吧!!