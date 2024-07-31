N訪的 旅人咖啡館(力行店) 早己成為我跟朋友及家人們經常聚會的場所，不僅離家近，環境舒適，餐點也頗具水準，藉著跟朋友見面的機會，決定再來一趟旅人咖啡館坐坐，滿足久違的見面。

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旅人咖啡館力行店 明亮寬敞的用餐空間

旅人咖啡館在桃園不只一家，力行店大約在2020年開幕，三年以來我們數次造訪，環境依舊推持的相當好，還是那麼漂亮，那麼有氣氛。

浪漫黃色燈光，高挑屋樑，落地玻璃窗，營造出明亮的用餐空間，讓人有種放鬆、想放慢步調的氛圍。

旅人咖啡館力行店擁二層樓空間，二樓的氛氛一點也不輸給一樓，放眼望去只有“舒服”二字能夠形容。

我喜歡窗邊的位子，在網路訂位時可增加附註，店員就會特別留意座位的安排。成排的綠色植栽點綴，不受打擾的角落，無論是拍照或是享受餐點都相當悠閒自在。牆邊上的插座也能多加利用。

旅人咖啡館力行店 全日早午餐．咖啡．米食．義大利麵

旅人咖啡館經常變換菜單，數次用餐都沒踩雷，餐點水準相當穩定。而全日早午餐是最受歡迎的，無論哪個時間來都有得吃，這點非常吸引人。

唐揚炸雞早午餐

以唐揚炸雞為主食，搭配生菜沙拉、炒蛋、優格、薯條及雜糧麵包，提供營養健康且元氣滿滿的一餐，讓人有好心情。

蘿勒青醬炸雞燉飯

雞肉外酥內嫩又多汁，青醬味道香濃但不會太鹹，讓人一口接著一口停不下來。

含有堅果的無酒精麥芽威士忌令人印象深刻，因為無酒精便點了一杯嚐嚐，味道挺溫順，帶點甜味，感覺相當奇妙，很推這一款飲料哦！

2024.7月更新

趁著孩子暑假期間，再次帶著他一起來放鬆，享受一餐飯的時光。

旅人咖啡館的飲品向來討喜，除了維持每日不變的熱美式，也替青少年點了一杯柚子蜂蜜紅茶。

午餐決定來一盤牛肝菌松露蕈菇溫泉蛋燉飯，米飯巴附著濃郁的松露醬，再一起拌入溫泉蛋液，滋味相當潤口，好迷人好滿足啊！

起司是孩子的最愛，白酒蛤蜊義大利麵升級做成焗烤，鹹香開胃讓他很滿意，蛤蜊也很新鮮到味。

嘴饞來份酥炸薯條，外酥內軟，不必沾醬就很美味，一口接一口吃的很涮嘴，二張嘴停不下來。

旅人咖啡館各分店遍及整個大桃園地區，喜歡它的空間設計與氛圍，肯定得一一解鎖。

店家資訊

0930AM – 2100PM

(03)347-5295

桃園市桃園區力行路339號

※ 路邊收費停車 or 收費停車場