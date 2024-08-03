大家有發現中華路與中山路交叉口新開一家「方大爺平價私房熱炒」嗎？
主廚曾任職於五星級希爾頓飯店，擁有豐富的料理經驗，加上各式平價熱炒，新竹宵夜場又多了新選擇！
店家本身經營海鮮買賣，所以海鮮料理特別便宜，使用活體波士頓龍蝦烹調的料理只要880元，在其他地方至少要千元以上才吃得到
還有主廚特製的私房菜，像是開腸炒破肚、左宗棠雞肉、酸菜魚和白帶小卷米粉湯等
大家是不是趕快想衝一波，跟好友吃快炒、喝一杯呢？
快跟著小米一起去看看吧。
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👉方大爺平價私廚熱炒位置及停車方式
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方大爺平價私廚熱炒位於中華路上，從中山路往中華路方向，經過中華路後右轉不到50公尺就可以看到了。
除了店前可以停車以外，附近就有許多停車格，對開車的朋友來說非常方便
提醒要來喝一杯的朋友，記得請朋友載或坐計程車來喔！
<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>
👉方大爺平價私廚熱炒環境介紹
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店家本身就有經營海鮮買賣，所以海鮮料理相對便宜喔
用餐空間明亮乾淨，重點是冷氣夠強，這點非常重要 XD
有4-10人的座位，需要隱密性高一點的空間，店家有一間可容納10人的包廂。
小米提醒包廂要提早預訂喔！
店內的大水缸有活海鮮，老闆說會陸續增加各式海鮮，阿群看到活繃亂跳的龍蝦特別開心
今天享用的龍蝦料理才880元，使用重量約400-500克的活體波士頓龍蝦烹調，不會太小隻喔
阿群說這是義大利名設計師sit down please設計的龍蝦裝
👉方大爺平價私廚熱炒菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
炒料理選擇性很多，咖啡蝦、啤酒蝦等蝦類只要250元就吃得到，各式活龍蝦料理只要880元
還有冷盤、私房菜、魚類、炸物、燒烤、湯品等料理應有盡有，適合親友、公司部門聚餐
此外還有合菜提供預訂唷！
茶飲、果汁、啤酒就自行取用，吃熱炒當然要配啤酒啦！
<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>
👉方大爺平價私廚熱炒用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小彤、阿群和小Lisa來享用美食，當然要擺上滿滿一桌
首推活龍蝦料理，青醬奶油龍蝦附法式麵包只要880元，而且份量不少喔！
主廚特調的青醬奶油香氣很濃郁，青醬和奶油的比例很完美，搭配彈牙鮮甜的肉質，好吃又下飯
光法式麵包沾上青醬奶油就很好吃了，再加上龍蝦肉真是樸實無華的美味享受
活龍蝦的蝦鉗肉很好脫殼，阿群取出的蝦肉形狀很完整，搭配青醬奶油和麵包一起吃超爽的
味噌龍蝦粥(880元)屬於重口味的粥品，喜歡清淡口味的朋友記得點餐時跟店家說喔
主廚使用整隻的活體龍蝦、蛤蜊、豆腐、味噌等食材烹煮，最後放上油條。
米飯吸滿了湯汁和龍蝦鮮甜的風味，加上油條軟酥的口感，大小朋友都吃的津津有味
在其他地方要千元才吃得到，這裡只要880元喔！
白帶小卷米粉鍋(450元)，人不多有小份量的白帶小卷米粉湯(150元)可以點。
有白帶魚、芋頭、小卷等滿滿湯料，白帶魚肉質扎實鮮甜
湯頭甜美，帶有油蔥酥香氣，加上粗米粉，光小彤就吃了好幾碗喔！
開腸炒破肚(250元)很有特色，而且裡面的大腸和豬肚都是小米很愛的
醬汁類似五更腸旺的醬汁，帶小辣的口味，加上軟嫩的大腸和豬肚，下飯又下酒
左宗棠雞肉(200元)也是主廚私房菜，不會辣小朋友也可以食用
鮮嫩的雞腿肉裹上酸酸甜甜的醬汁，讓小米又嗑了半碗飯~
忘了說白飯是免費提供喔！
宮保德國豬腳(250元)很特別，德國豬腳切片後油炸，搭配四季豆、花椒等調味料拌炒。
外皮微酥的德國豬腳，加上四季豆也很下酒。
蘆筍肥腸(250元)也是小米最愛，小米超愛吃大腸的
炸過的肥腸熱熱地吃有外酥內嫩的口感，加上鹹香椒鹽的調味和爽脆鮮甜的蘆筍，是一道老少咸宜的料理
鬼馬臭豆腐(220元)可就厲害了！
當天菜色很多吃太飽，所以打包回家，小結巴說臭豆腐的味道很濃郁 XD
愛吃臭豆腐的老饕是必點的
臭豆腐又臭又嫩，吸附香辣十足的湯汁，下飯又下酒
油條吸附湯汁一起吃，保證讓你辣得很過癮！
蔥爆牛肉(220元)牛肉嫩嫩的，屬於偏辣的口味，不敢吃太辣的朋友，記得點餐時告知店家說微辣。
最後是方大爺酸菜魚(450元)，主廚特別加入4種酸菜烹調，他還自豪地問小米說吃得出來是哪幾種嗎?
小米笑嘻嘻地說吃不出來，主廚也很神祕地說這是他的獨家秘方喔
使用4種酸菜烹調出的湯汁風味很有層次
加上台灣鯛、梅花豬、荷蘭豆、豆芽菜、菇類等豐富配料，不只可以吃魚，還可以喝湯解解酒。
以上是我們的心得分享，新開幕的方大爺平價私廚熱炒，由五星級師傅擔任主廚製作多道平價熱炒和活龍蝦料理，每一道都下飯又下酒，喜歡吃熱炒的朋友們非來不可喔！
👉方大爺平價私廚熱炒營業時間地址
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🌟店家資訊：方大爺平價私廚熱炒
🏠地址：新竹市香山區中華路四段30號
☎電話：03 530 8768
⏰營業時間： 17:00~24:00
粉絲團：方大爺
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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