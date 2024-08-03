大家有發現中華路與中山路交叉口新開一家「方大爺平價私房熱炒」嗎？

主廚曾任職於五星級希爾頓飯店，擁有豐富的料理經驗，加上各式平價熱炒，新竹宵夜場又多了新選擇！

店家本身經營海鮮買賣，所以海鮮料理特別便宜，使用活體波士頓龍蝦烹調的料理只要880元，在其他地方至少要千元以上才吃得到

還有主廚特製的私房菜，像是開腸炒破肚、左宗棠雞肉、酸菜魚和白帶小卷米粉湯等

大家是不是趕快想衝一波，跟好友吃快炒、喝一杯呢？

快跟著小米一起去看看吧。

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👉方大爺平價私廚熱炒位置及停車方式

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方大爺平價私廚熱炒位於中華路上，從中山路往中華路方向，經過中華路後右轉不到50公尺就可以看到了。

除了店前可以停車以外，附近就有許多停車格，對開車的朋友來說非常方便

提醒要來喝一杯的朋友，記得請朋友載或坐計程車來喔！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

👉方大爺平價私廚熱炒環境介紹

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店家本身就有經營海鮮買賣，所以海鮮料理相對便宜喔

用餐空間明亮乾淨，重點是冷氣夠強，這點非常重要 XD

有4-10人的座位，需要隱密性高一點的空間，店家有一間可容納10人的包廂。

小米提醒包廂要提早預訂喔！

店內的大水缸有活海鮮，老闆說會陸續增加各式海鮮，阿群看到活繃亂跳的龍蝦特別開心

今天享用的龍蝦料理才880元，使用重量約400-500克的活體波士頓龍蝦烹調，不會太小隻喔

阿群說這是義大利名設計師sit down please設計的龍蝦裝

👉方大爺平價私廚熱炒菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

炒料理選擇性很多，咖啡蝦、啤酒蝦等蝦類只要250元就吃得到，各式活龍蝦料理只要880元

還有冷盤、私房菜、魚類、炸物、燒烤、湯品等料理應有盡有，適合親友、公司部門聚餐

此外還有合菜提供預訂唷！

茶飲、果汁、啤酒就自行取用，吃熱炒當然要配啤酒啦！

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👉方大爺平價私廚熱炒用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群和小Lisa來享用美食，當然要擺上滿滿一桌

首推活龍蝦料理，青醬奶油龍蝦附法式麵包只要880元，而且份量不少喔！

主廚特調的青醬奶油香氣很濃郁，青醬和奶油的比例很完美，搭配彈牙鮮甜的肉質，好吃又下飯

光法式麵包沾上青醬奶油就很好吃了，再加上龍蝦肉真是樸實無華的美味享受

活龍蝦的蝦鉗肉很好脫殼，阿群取出的蝦肉形狀很完整，搭配青醬奶油和麵包一起吃超爽的

味噌龍蝦粥(880元)屬於重口味的粥品，喜歡清淡口味的朋友記得點餐時跟店家說喔

主廚使用整隻的活體龍蝦、蛤蜊、豆腐、味噌等食材烹煮，最後放上油條。

米飯吸滿了湯汁和龍蝦鮮甜的風味，加上油條軟酥的口感，大小朋友都吃的津津有味

在其他地方要千元才吃得到，這裡只要880元喔！

白帶小卷米粉鍋(450元)，人不多有小份量的白帶小卷米粉湯(150元)可以點。

有白帶魚、芋頭、小卷等滿滿湯料，白帶魚肉質扎實鮮甜

湯頭甜美，帶有油蔥酥香氣，加上粗米粉，光小彤就吃了好幾碗喔！

開腸炒破肚(250元)很有特色，而且裡面的大腸和豬肚都是小米很愛的

醬汁類似五更腸旺的醬汁，帶小辣的口味，加上軟嫩的大腸和豬肚，下飯又下酒

左宗棠雞肉(200元)也是主廚私房菜，不會辣小朋友也可以食用

鮮嫩的雞腿肉裹上酸酸甜甜的醬汁，讓小米又嗑了半碗飯~

忘了說白飯是免費提供喔！

宮保德國豬腳(250元)很特別，德國豬腳切片後油炸，搭配四季豆、花椒等調味料拌炒。

外皮微酥的德國豬腳，加上四季豆也很下酒。

蘆筍肥腸(250元)也是小米最愛，小米超愛吃大腸的

炸過的肥腸熱熱地吃有外酥內嫩的口感，加上鹹香椒鹽的調味和爽脆鮮甜的蘆筍，是一道老少咸宜的料理

鬼馬臭豆腐(220元)可就厲害了！

當天菜色很多吃太飽，所以打包回家，小結巴說臭豆腐的味道很濃郁 XD

愛吃臭豆腐的老饕是必點的

臭豆腐又臭又嫩，吸附香辣十足的湯汁，下飯又下酒

油條吸附湯汁一起吃，保證讓你辣得很過癮！

蔥爆牛肉(220元)牛肉嫩嫩的，屬於偏辣的口味，不敢吃太辣的朋友，記得點餐時告知店家說微辣。

最後是方大爺酸菜魚(450元)，主廚特別加入4種酸菜烹調，他還自豪地問小米說吃得出來是哪幾種嗎?

小米笑嘻嘻地說吃不出來，主廚也很神祕地說這是他的獨家秘方喔

使用4種酸菜烹調出的湯汁風味很有層次

加上台灣鯛、梅花豬、荷蘭豆、豆芽菜、菇類等豐富配料，不只可以吃魚，還可以喝湯解解酒。

以上是我們的心得分享，新開幕的方大爺平價私廚熱炒，由五星級師傅擔任主廚製作多道平價熱炒和活龍蝦料理，每一道都下飯又下酒，喜歡吃熱炒的朋友們非來不可喔！

👉方大爺平價私廚熱炒營業時間地址

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🌟店家資訊：方大爺平價私廚熱炒

🏠地址：新竹市香山區中華路四段30號

☎電話：03 530 8768

⏰營業時間： 17:00~24:00

粉絲團：方大爺

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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