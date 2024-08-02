為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北超豐富海陸吃到飽！各式異國美食、海鮮肉品任你吃，還新推出東南亞季，豐富菜色吃到超滿足！

台北超豐富海陸吃到飽！各式異國美食、海鮮肉品任你吃，還新推出東南亞季，豐富菜色吃到超滿足！

2024-08-02 16:50:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：175
share
窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：21篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

豐FOOD海陸百匯
phone02-8502-0555
place台北市中山區植福路8號1樓
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業


台北必吃的超讚各國美食buffet吃到飽😍 絕對就是「豐FOOD海陸百匯」現在7-9月限定的東南亞季開跑啦！各式豐富東南亞料理、現切片鴨、牛排全部吃到飽！


有各式豐富新鮮的海鮮任你吃！還有超大隻的天使紅蝦、大生蠔、螃蟹、大白蝦、生魚片、生食級干貝吃到飽！超級鮮美！



喜歡吃生魚片的人一定要吃爆！！種類很多還有生食級干貝任你吃！


這裡吃得到多國的特色料理，台式、日式、美式、港式、泰式、義式等等，想得到的全部吃得到！種類豐富到眼花撩亂🤤 也有各式種類的握壽司可以無限吃🍣




現切的牛排超級嫩！還有超香的片鴨和鴨架，要吃多少就吃多少!




7-9月期間限定的東南亞季開跑，推出超多款的限定菜色，每一道都超夠味！甘蔗蝦、香蕉烤餅、芒果榴槤披薩等等，還吃得到超泰式的活火山排骨和檸檬魚！








甜點有特別東南亞季限定的斑斕戚風蛋糕、香蕉蛋糕，現場現做的紅豆餅！還有摩摩渣渣可以自己裝！



超多一整排的飲料、紅白酒、生啤酒也都喝到爽！


冰淇淋有häagen-dazs和南洋冰淇淋吃到飽，旁邊還有超多配料可以自己加，真的是一秒來到東南亞🇹🇭CP值超級高！



◆ 姓名優惠：
7/1~9/30 姓名含「豐」、「東」、「南」、「亞」任一同音字，平假日午晚餐送”泰式龍蝦料理“ (本人送)

◆ 現場活動：
7月二、四會員日，晚餐抽獎：泰國蝦綜合海鮮or泰式宮廷火焰蝦

 

◆ 加價購：
泰式宮廷火焰蝦$499、泰國蝦綜合海鮮$499
◆ 泰晶殿按摩券：
凡訂位即贈泰晶殿按摩現金折抵券

💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

📍店名：豐FOOD海陸百匯
▪️地址：台北市中山區植福路8號1樓
▪️電話：02 8502 0555
▪️捷運：文湖線劍南路站2號出口
 

┃ 如果您喜歡我的文章，歡迎私訊與我們洽談合作 ┃

IG：https://www.instagram.com/97_food/
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017665907

版權所有 (歡迎轉貼連結分享,非邀約合作店家,請勿使用圖文作為商業用途之使用,若有額外需求請來信取得授權同意,謝謝)


┃更多美食分享
就愛這一味！新竹也吃得到超讚小卷米粉湯！「葫蘆仔米粉湯」以新鮮豬肉精華熬成湯頭， 清爽鮮甜不油膩，香氣十足麻醬麵和黑白切小菜也是必點！

起司控會瘋狂！韓國人氣披薩 PIZZA MARU終於來台，超浮誇牽絲披薩，一吃就愛上的韓國道地美味！

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市豐原區甜點控必吃！一吃就愛上的療癒「全
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up