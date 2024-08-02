

台北必吃的超讚各國美食buffet吃到飽😍 絕對就是「豐FOOD海陸百匯」現在7-9月限定的東南亞季開跑啦！各式豐富東南亞料理、現切片鴨、牛排全部吃到飽！



有各式豐富新鮮的海鮮任你吃！還有超大隻的天使紅蝦、大生蠔、螃蟹、大白蝦、生魚片、生食級干貝吃到飽！超級鮮美！







喜歡吃生魚片的人一定要吃爆！！種類很多還有生食級干貝任你吃！





這裡吃得到多國的特色料理，台式、日式、美式、港式、泰式、義式等等，想得到的全部吃得到！種類豐富到眼花撩亂🤤 也有各式種類的握壽司可以無限吃🍣











現切的牛排超級嫩！還有超香的片鴨和鴨架，要吃多少就吃多少!











7-9月期間限定的東南亞季開跑，推出超多款的限定菜色，每一道都超夠味！甘蔗蝦、香蕉烤餅、芒果榴槤披薩等等，還吃得到超泰式的活火山排骨和檸檬魚！















甜點有特別東南亞季限定的斑斕戚風蛋糕、香蕉蛋糕，現場現做的紅豆餅！還有摩摩渣渣可以自己裝！











超多一整排的飲料、紅白酒、生啤酒也都喝到爽！







冰淇淋有häagen-dazs和南洋冰淇淋吃到飽，旁邊還有超多配料可以自己加，真的是一秒來到東南亞🇹🇭CP值超級高！





◆ 姓名優惠：

7/1~9/30 姓名含「豐」、「東」、「南」、「亞」任一同音字，平假日午晚餐送”泰式龍蝦料理“ (本人送)



◆ 現場活動：

7月二、四會員日，晚餐抽獎：泰國蝦綜合海鮮or泰式宮廷火焰蝦





◆ 加價購：

泰式宮廷火焰蝦$499、泰國蝦綜合海鮮$499

◆ 泰晶殿按摩券：

凡訂位即贈泰晶殿按摩現金折抵券

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📍店名：豐FOOD海陸百匯

▪️地址：台北市中山區植福路8號1樓

▪️電話：02 8502 0555

▪️捷運：文湖線劍南路站2號出口



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