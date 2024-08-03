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台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店~盛夏避暑好悠閒~

2024-08-03 23:29:00 小青姐姐 人氣：63
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：248篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Eslite Café(誠品生活松菸店)
phone02-66365888
place台北市信義區菸廠路88號1樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台北誠品咖啡

  ↑炎炎夏日真的不適合在外遊晃

    稍動一下~就滿身大汗~這時來到有冷氣的百貨商場

    再喝杯冰涼的果汁~咖啡飲品~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店    

   台北誠品咖啡

  ↑113年6月8日週六~歡樂四人幫二訪必勝客

    歡樂吧光復店~之前的心情文~有興趣請聯結~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑為何會二訪~因為~想念那多樣的披薩hot

    還有BBQ烤鷄~美味沙拉~所以也不傷腦筋的

    點名二訪此店~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

  ↑歡樂吧吃到飽~全時段價目表

    平日每人399元+服務費10%

    週末例假日449元+服務費10%

   台北誠品咖啡

  ↑雖然二訪~還是要留影~我們是否該改名

    愛吃四人組~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑按例吃飽喝足~健走囉~大巨蛋外圍的餐廳晃逛一圈

    太熱了~快馬加鞭的進入松山文創園區~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑進入有冷氣房的展場~剛好有導覽老師

    介紹著~文創園區的平面圖~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

  ↑這個展區是美國配件包包品牌 LeSportsac50週年紀念特展

    在辦公廳舍一樓創意空間舉辦~邀粉絲一起同歡tw.news.yahoo.com › lesportsac-50歲生日快樂-特別選於

   台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑擁有眾多豐富包型的LeSportsac~最熱賣的包款是什麼呢

    這裡有給出答案~就是已在台灣售出約22萬顆的經典斜背包

    托特包~化妝包與旅行袋~同樣受到消費者喜愛

    在此展區都能看到它們的蹤影~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店   

  ↑歡樂四人幫不追求名牌~卻趕上熱潮~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

  ↑再到處走逛~合拍的很開心~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑進入誠品生活松菸店~晃到3樓

    看到熟悉的兔子先生~像是邀請我們

    趕快進來參加熱情的午茶宴會~進場囉~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店        

   台北誠品咖啡

  ↑誠品生活松菸店eslite café~從一樓搬到了三樓

    視野真讚~擁有一整片落地玻璃窗

    將遠方的大巨蛋及101大樓~都盡收眼底~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑之前在一樓時~歡樂四人幫也來喝過咖啡

    紀錄心情文~有興趣請點我聯結~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

   台北誠品咖啡

  eslite café延續誠品行旅~款待人~款待心的精神

    將閱讀與咖啡相結合~讓旅人有一個嶄新的閱讀

    及休憩空間~讓人舒心~時尚有質感的聚會場所~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

   台北誠品咖啡

  ↑服務員熱情帶位後~送來水杯及白開水

    這裡服務很讚~若水不夠~可到這自助區自取

    服務員也會來為食客加水喔~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑請拿座位牌至櫃檯點餐~這個比較特別

    還有每人低消190元~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店  

   台北誠品咖啡

   台北誠品咖啡

  ↑菜單一小本~我們吃飽飽過來

    所以專注在飲品部分~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑櫃檯的冰櫃裡~有各式令人垂涎的甜點

   台北誠品咖啡

  ↑各式雜糧麵包~貝果等~也頗得食客喜愛~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑手作小餅乾配咖啡很適合

   台北誠品咖啡

  ↑二份帳單留影~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑小青買了一份~佛羅倫丁杏仁餅乾75元

    法式焦糖杏仁餅乾~這在餅乾禮盒中~較常見

    焦糖與杏仁片結合~口感偏硬又酥脆

    小青覺得也有點偏甜~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑季節水果優格冰沙二杯各200元

    天氣熱~來杯沁涼的水果優格冰沙~健康又好吃

    只是覺得有點小杯~這杯應該不超過250CC~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

 ↑左雪塩奶蓋奶茶180元~右摩卡拿鐵190元

   為心情注入冰涼的痛快感~好喝~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店        

   台北誠品咖啡

  ↑歡樂四人幫~六月份小聚合影~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑休息夠了~各層樓再走走逛逛~好輕鬆愉快的週末假日~台北松山文創園區~誠品生活館3樓eslite café松菸店

   台北誠品咖啡

  ↑店家資訊

    店名~eslite café 誠品生活松菸店

    營業時間~10:00-22:00

    地址~台北市信義區菸廠路88號3樓

    連絡電話~02-66365888分機1515

文章標籤
松山文創園區 誠品生活館 eslite café 松菸店 盛夏避暑
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