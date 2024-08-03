↑炎炎夏日真的不適合在外遊晃

稍動一下~就滿身大汗~這時來到有冷氣的百貨商場

再喝杯冰涼的果汁~咖啡飲品~

↑113年6月8日週六~歡樂四人幫二訪必勝客

歡樂吧光復店~之前的心情文~有興趣請聯結 ~

↑為何會二訪~因為~想念那多樣的披薩hot

還有BBQ烤鷄~美味沙拉~所以也不傷腦筋的

點名二訪此店~

↑歡樂吧吃到飽~全時段價目表

平日每人399元+服務費10%

週末例假日449元+服務費10%

↑雖然二訪~還是要留影~我們是否該改名

愛吃四人組~

↑按例吃飽喝足~健走囉~大巨蛋外圍的餐廳晃逛一圈

太熱了~快馬加鞭的進入松山文創園區~

↑進入有冷氣房的展場~剛好有導覽老師

介紹著~文創園區的平面圖~

↑這個展區是美國配件包包品牌 LeSportsac50週年紀念特展

在辦公廳舍一樓創意空間舉辦~邀粉絲一起同歡tw.news.yahoo.com › lesportsac-50歲生日快樂-特別選於

↑擁有眾多豐富包型的LeSportsac~最熱賣的包款是什麼呢

這裡有給出答案~就是已在台灣售出約22萬顆的經典斜背包

托特包~化妝包與旅行袋~同樣受到消費者喜愛

在此展區都能看到它們的蹤影~

↑歡樂四人幫不追求名牌~卻趕上熱潮~

↑再到處走逛~合拍的很開心~

↑進入誠品生活松菸店~晃到3樓

看到熟悉的兔子先生~像是邀請我們

趕快進來參加熱情的午茶宴會~進場囉~

↑誠品生活松菸店eslite café~從一樓搬到了三樓

視野真讚~擁有一整片落地玻璃窗

將遠方的大巨蛋及101大樓~都盡收眼底~

↑ 之前在一樓時~歡樂四人幫也來喝過咖啡

紀錄心情文~有興趣請點我聯結~

↑eslite café延續誠品行旅~款待人~款待心的精神

將閱讀與咖啡相結合~讓旅人有一個嶄新的閱讀

及休憩空間~讓人舒心~時尚有質感的聚會場所~

↑服務員熱情帶位後~送來水杯及白開水

這裡服務很讚~若水不夠~可到這自助區自取

服務員也會來為食客加水喔~

↑請拿座位牌至櫃檯點餐~這個比較特別

還有每人低消190元~

↑菜單一小本~我們吃飽飽過來

所以專注在飲品部分~

↑櫃檯的冰櫃裡~有各式令人垂涎的甜點

↑各式雜糧麵包~貝果等~也頗得食客喜愛~

↑手作小餅乾配咖啡很適合

↑二份帳單留影~

↑小青買了一份~佛羅倫丁杏仁餅乾75元

法式焦糖杏仁餅乾~這在餅乾禮盒中~較常見

焦糖與杏仁片結合~口感偏硬又酥脆

小青覺得也有點偏甜~

↑季節水果優格冰沙二杯各200元

天氣熱~來杯沁涼的水果優格冰沙~健康又好吃

只是覺得有點小杯~這杯應該不超過250CC~

↑左雪塩奶蓋奶茶180元~右摩卡拿鐵190元

為心情注入冰涼的痛快感~好喝~

↑歡樂四人幫~六月份小聚合影~

↑休息夠了~各層樓再走走逛逛~好輕鬆愉快的週末假日~

↑店家資訊

店名~eslite café 誠品生活松菸店

營業時間~10:00-22:00

地址~台北市信義區菸廠路88號3樓

連絡電話~02-66365888分機1515