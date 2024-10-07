【台北萬華美食】金好吃純正花枝羹｜招牌巨無霸花枝羹(龍山寺附近早餐、午餐推薦)

說到台北萬華火車站、龍山寺捷運站附近，除了美食聚集的華西街夜市外，別忘了來到三水街、剝皮寮附近的「金好吃純正花枝羹」!!!

享受巨無霸花枝羹，不論是花枝丸、花枝麵、豆芽羹、綜合麵等，配上特製沙茶醬，整個是人間美味!!!

金好吃純正花枝羹│交通

Google地圖請點我 > 萬華火車站到金好吃純正花枝羹

「金好吃純正花枝羹」距離萬華火車站、龍山寺捷運站大約步行3~5分鐘，鄰近龍山寺、剝皮寮、青草巷、三水街、新富市場等景點，可說是在萬華歷史景點與精華地段，隨時隨地都能享受當地的傳統美食~

金好吃純正花枝羹│環境介紹

終於有店面了!!!

「金好吃純正花枝羹」原本是在萬華火車站周遭的路邊攤起家，賣出一碗碗料多味美、新鮮的花枝系列，好吃的古早味總不會被埋沒，靠著好名聲，吸引人潮光顧；於是老闆有了錢錢，就搬到如今的廣州街~

在用餐環境上，有雙人桌、四人桌和吧檯座位，無論是獨行客、情侶、朋友、家庭聚餐等都很合適，簡潔的環境，營造升級版傳統小吃店之氣氛~

金好吃純正花枝羹│菜單

來到金好吃就是要吃花枝羹!!!

「金好吃純正花枝羹」的菜單以花枝為主，大塊厚切花枝組成的花枝羹、花枝麵、花枝丸、綜合羹、豆芽羹等，搭配羹湯和蛋花，鮮甜清爽的回甘滋味，身受在地人(安妮王)的喜愛。

金好吃純正花枝羹│花枝羹

巨無霸招牌花枝羹，超級滿足的古早味享受!!!

價格：120元

看看這白嫩厚實的花枝，以及綠色的香菜點綴，老闆就像不用錢一樣狂加，也太佛心了~

當然，如果不喜歡香菜的話，可以點餐前一併告知，就會得到純純的花枝羹~

安妮王一口咬下，海鮮的香氣與Q彈的口感席捲而來，花枝的鮮甜、香菜的芬芳、滑順的湯頭、柔柔的蛋花等，越吃越好吃、順口，不愧是豐富的台式小吃啊!!!

另外，也可以搭配店內特製的沙茶醬、辣椒醬等，更能增添湯頭的味道，創作屬於自己的花枝料理，使口味更加多元ㄛ~

金好吃純正花枝羹│評價

來到萬華絕不能錯過的美味小吃!!!

「金好吃純正花枝羹」是台北萬華老字號小吃店，從路邊攤起家，秉持傳統古早味精神，一點一點經營成店面，絕對是人生勵志的成功寫照~

那一塊塊又大又厚的花枝，鮮甜Q彈，搭配濃稠的羹湯和柔滑的蛋花，味道豐富且順口；搭配特製沙茶醬和辣椒醬則為湯頭增添了更多層次感，超好吃的ㄛ~

金好吃純正花枝羹│聯絡資訊

店名：金好吃純正花枝羹

地址：108台北市萬華區廣州街116號

營業時間：07:00–18:00，禮拜一公休

臉書：https://www.facebook.com/mmr40175/?ref=br_rs

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