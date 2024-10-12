[ 台北萬華、西門町美食_ 張記韭菜水煎包 ]

身為土生土長的萬華人，有一家老字號的「張記韭菜水煎包」，以飽滿的韭菜包、高麗菜包、 小米粥 等麵點聞名，真材實料、經濟實惠的價格，無須廣告，已成為萬華、西門町、小南門一帶著名的排隊小吃。另外，老闆為了掌控韭菜的品質，通常在非韭菜的季節(大約暑假)時，會直接暫停營業將近3個月，只為了給客人一道道精緻可口的韭菜包，這麼佛心的店家，怎麼不推薦呢!!!

那天，安妮王在台北連假的第一天，到家樂福桂林店採購日常用品後，便到這家「張記韭菜水煎包」，懷念古早正港的台灣味。

[ 初訪 - 張記韭菜水煎包 ]

「張記韭菜水煎包」離捷運小南門站較近，但西門、龍山寺站也算方便，周圍景點有國軍英雄館、西本願寺等，另外也離家樂福桂林店超級近，算是地理位置良好的地段。

在營業時間上，雖然表訂10:00~18:00，然而用餐時間總是大排長龍，加上餐點賣光就會提早打烊，想吃的話建議開店就去，安妮王10:00到訪時，已經有饕客在排隊了(人氣超好!!!)

[ 安妮王推薦餐點 - 張記韭菜水煎包 ]

品名 : 韭菜水煎包

價格 : 25元

安妮王推薦 : 「張記韭菜水煎包」的招牌-韭菜水煎包，剛出爐熱呼呼的水煎包看得讓人口水直流，渾圓飽滿的水煎包，一咬下去，麵皮香氣且具有彈性嚼勁，十分厚實，塞滿新鮮翠綠的韭菜、蝦米、冬粉等餡料，韭菜的焦香以及底部金黃酥脆的外皮，可謂絕配。

品名 : 高麗菜肉包

價格 : 25元

安妮王推薦 : 「張記韭菜水煎包」的招牌-高麗菜肉包，鮮甜爽口的高麗菜與鮮嫩多汁的豬肉以完美的比例調和，一口咬下，可以吃到高麗菜的爽脆、扎實綿密的瘦肉、以及些許的薑等調味料，份量十足。

品名 : 稀飯

價格 : 20元

安妮王推薦 : 「張記韭菜水煎包」的韭菜、高麗菜肉包屬於重量級，小鳥胃的旅人，各來一顆一餐就差不多了。然而，「張記韭菜水煎包」的稀飯也算有特色，為綠豆麥仁粥，將稀飯熬煮成半糊狀態，加入新鮮的綠豆，天然芬芳的自然風格，不失為一碗清淡健康的粥品。

品名 : 各種小菜

價格 : 30元/盤

安妮王推薦 :「張記韭菜水煎包」的小菜十分多元，而且每一盤都用心做調味，來了N次，只要看到花生、豆干、香菜等下去烹煮的小菜，微鹹爽口的餐點，讓人越吃越順口。

[ 總結 - 張記韭菜水煎包 ]

景點 : 張記韭菜水煎包

地址 : 108台北市萬華區中華路一段200號

營業時間 : 10:00-18:00、禮拜日、一公休。另外，配合韭菜的產期，通常都會放暑假(別白跑一趟囉!!!)

交通方式 : 捷運小南門站步行約1-3分鐘、捷運西門站、龍山寺站步行5-10分鐘

安妮王推薦 : 說到萬華、西門町的傳統美食，擁有40年以上的張記韭菜水煎包，靠著銅板價、現點現做的手工料理成為獨樹一格的存在。那招牌水煎包彷彿一顆拳頭，光是外型就給人十足的震撼感，Q彈泛黃的外皮，包著青翠的韭菜、粉絲、蝦皮等傳統眷村口味，高麗菜的脆與豬肉的鮮也融合得恰到好處。另外，爽口的綠豆薏仁粥、多樣化的小菜，一則清淡、一則順口，四種餐點充分展現老師傅烹飪的功力，只能說有幸來此，餐點全包了，真的是太好吃了!