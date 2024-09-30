百元平價咖哩推薦！「小吉咖哩」免費加飯、加麵、加醬，打卡再送你起司片，全天候營業超加分！飯後必點濃郁好吃的焦糖雞蛋布丁，比很多咖啡廳布丁還好吃！

這年頭竟然還有百元平價咖哩店可以讓你免費加飯、加麵、加醬！這間「小吉咖哩」的咖哩醬有乾、有濕兩種選擇，一個是家常味日式咖哩，另一個是味道較濃郁的乾咖哩，若兩種都想吃，還能選擇雙醬咖哩，這點好貼心！首推「鹽酥雞咖哩」，酥脆肉嫩的鹽酥雞加上鹹香咖哩根本就是絕配組合，打卡還免費送起司片！招牌「小吉咖哩」是招牌乾咖哩，還附上一顆水波蛋～飯後一定要再來顆超強焦糖雞蛋布丁，好吃程度絕對值得為它專程而來，重點是一顆只賣你$65元，真的很可以！小吉咖哩整體不僅平價也很好吃，下午時段也有營業，難怪深受小資族、學生族、上班族喜愛！

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「小吉咖哩」就位在板橋車站旁的文化路上，搭捷運、搭公車來都能抵達，開車來附近也很好停車，交通超級方便。亮黃色的招牌相當醒目，走過、路過不易錯過～

店內有點工業風格裝潢，座位不算太多，但客人流動速度算蠻快的，生意很好，離峰時段也有不少人來用餐。

內用不收取服務費，打卡還免費送起司，重點是加飯加麵加醬不用錢！只能說老闆真的超佛心～

▲小吉咖哩菜單價格

🔺小吉咖哩 $130 (+$10起司)

「小吉咖哩」是店內招牌乾咖哩，會附上一顆水波蛋，我選擇搭配螺旋麵，乾咖哩是以豬絞肉炒入洋蔥丁、紅蘿蔔丁，最後煮到收汁，咖哩香氣非常濃厚，同時帶有蔬菜的鮮甜，加上起司鹹香更有層次，拌入螺旋麵真的很好吃。

🔺雙醬獅子頭咖哩 $180

「雙醬獅子頭咖哩」給的獅子頭好多顆，吃起來很像炸貢丸的口感，軟脆之中帶有肉香，很推薦各位點雙醬咖哩，有乾咖哩濃厚的口感，又有日式咖哩濕潤偏甜的滋味，兩種不同風味的堆疊，美味度更升級。

🔺雙醬鹽酥雞咖哩 $170

再來我個人很喜歡這個「雙醬鹽酥雞咖哩」，外酥內嫩的台式鹽酥雞，搭配日式咖哩，真的毫無招架，不禁會讓你一口接一口。

🔺炸土魠魚 $80

🔺煙燻豆皮 $40

🔺柚香蘿蔔 $40

單點的「炸土魠魚」外皮非常酥脆，魚肉口感也不乾柴，重點是沒魚腥味，點一份來搭配咖哩很可以。小菜「柚香蘿蔔」非常清脆好吃，搭配咖哩好解膩～「煙燻豆皮」一入口就散發出迷人煙燻味，會讓你越嚼越香，推一個！

🔺雙醬嫩雞肉咖哩 $170

「雙醬嫩雞肉咖哩」上頭的雞肉有醃漬過，而且肉量給的不手軟，雞肉軟嫩且不乾柴，「小吉咖哩」絕對是板橋CP值最高的咖哩店。

🔺焦糖雞蛋布丁 $65

飯後一定要再來顆「焦糖雞蛋布丁」，好吃程度絕對屌打外面很多咖啡廳，也比很多布丁專賣店還厲害！重點是一顆只賣你$65元，不點一顆對不起自己！布丁非常滑嫩濃郁好吃，焦糖很香且還帶點苦味，真的非常有水準。

🔺紅茶 $30

🔺檸檬紅茶 $40

🔺鮮奶紅茶 $50

想喝飲料，店內也有賣紅茶、鮮奶茶等等選擇，價格也比外面手搖飲料店便宜。

「小吉咖哩」百元價格就能讓你咖哩醬、白飯無限續，CP值真的很高！推薦點雙醬咖哩，一次滿足濃郁乾咖哩、日式咖哩兩種風味～飯後一定要加點布丁，真的好吃到可以專程來外帶，這間小吉咖哩絕對是板橋車站附近必吃美食，小資族、學生族一定要收藏起來～另外松山區也有小吉咖哩八德店唷！