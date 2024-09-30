南投埔里．Middle Cafe明豆咖啡

位在南投埔里的地母廟的圓形乾坤門旁

有間有著白色簡約風格的韓風咖啡館．「Middle Cafe明豆咖啡」

室內採白色+水泥風+木質風，再搭配綠色植栽的設計

陽光灑落所營造出的明亮環境與氛圍一整個超有質感

雖然僅提供飲品和甜點，但整體價位都不貴（約$80~$180)

重點是餐點的份量不僅多也好吃，因此整體的CP值非常高~

地母廟也是許多網美喜歡來拍照打卡的熱門景點

但不管來地母廟是來拜拜或是專程來拍照的

有個地方可以坐下來喝杯咖啡、吃個甜點也很棒~

Middle Cafe明豆咖啡_地理位置

明豆咖啡就位在地母廟圓形乾坤門的旁邊

而在地母廟的周圍就有停車場，所以停車很方便

（上圖為由店內往外所拍）

只要一走進圓形乾坤門然後往右邊看

眼前這白色貨櫃屋所組成的空間就是明豆咖啡了

Middle Cafe明豆咖啡_室內空間

室內空間延續著外觀，是以簡約白搭配水泥灰的色調為主

長形空間裡放有不少綠色植栽點綴著，也讓整體空間更有質感



空間規劃上，一進門的左手邊是長型的工作區（櫃檯）

在工作區旁及窗邊也有設置座位區

若想近距離的找老板或老板娘聊天，坐這裡很適合

右手邊是多以二~四人的座位為主的座位區，座位數約有20多個

我們的位置被安排在這個有點兒像小包廂的角落

這裡有三張雙人沙發椅加一大一小的桌子

一家四口窩在這樣的空間裡，很自在也很舒適呢

我們來的這天天氣很好，光線充足的情況下，怎麼拍都美

Middle Cafe明豆咖啡_菜單

菜單的封面有店內的消費須知及WIFI資訊

低消為一人一杯飲品，甜點不計

菜單只有三頁，前兩頁為飲品，價位約$80~$180不等

有手沖咖啡、義式咖啡、水果風味美式、茶、鮮奶系列、可可和氣泡飲

另一張則是甜點的菜單，價位約$90~$140

有提拉米蘇、巴斯克、磅蛋糕、生乳酪和一款硬布丁

雖然甜點的選擇性有限，但其實每一款都蠻想吃吃看的說

最後一家四口共點了四杯飲料和兩款甜點來分食

Middle Cafe明豆咖啡_餐點

稍待些許時間，餐點也陸陸續續地送上桌了

「鮮奶茶$100」

奶茶份量不小，有奶泡和灑上些許可可粉，好喝~

「拿鐵$120」

咖啡份量不少而且有拉花

口感喝來香醇且新鮮，好喝~

「百香果氣泡$100」

這裡好多人賣百香果，所以點了杯百香果氣泡來喝

杯底都是百香果的果肉，是杯很真材實料的氣泡飲

酸酸甜甜的滋味+微氣泡的口感，喝來很過癮

「紅烏龍$80」

清新茶香的烏龍茶，冰冰涼涼的喝來很清爽

拿來搭配甜點也很剛好

「檸檬磅蛋糕$100」

有著紥實口感的磅蛋糕一向是游小熊的最愛

這片檸檬磅蛋糕的份量不少且還有一層糖霜

重點是價格不貴且好吃，真心覺得CP值很不錯吔

「蘭姆酒提拉米蘇$130」

另一款選了經典不敗的下午茶甜點-提拉米蘇

吃來有著溼潤口感且帶點酒香的提拉米蘇也很推

同樣也是份量不少且不貴，CP值同樣很高啊~

【後記】

雖然明豆咖啡不是游小熊常去的老宅咖啡

不過游小熊還是很開心來到了這裡享用下午茶

因除了那位在地母廟旁的地理位置很特別之外

店內簡約明亮的環境及空間也讓人很喜歡

當然更重要的是，餐點真的不貴且幾乎沒有雷

是間有著高CP值的咖啡館，很推薦大家來坐坐喔

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店家/景點資訊

店家名稱：Middle Coffee明豆咖啡

所在地址：南投縣埔里鎮枇杷路87號

營業時間：日 一 三 四 五 六 12:00-18:00

店家電話：04-9242-2247

評價：★★★★★

備註資訊：

平日：12:00-18:00

假日：09:00-18:00

粉絲團更新每月公休

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航



