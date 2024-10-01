苗栗頭份美食「嗑肉石鍋-苗栗頭份店」，位於頭份交流道旁的新開幕鍋物專賣，火鍋食材新鮮好吃，自助吧品項更是豐富多樣，居然還有滷肉飯、咖哩飯及打拋豬肉飯吃到飽，飲料和冰品的選擇也很多！是一間肯定會讓你吃得滿意的鍋物新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「嗑肉石鍋-苗栗頭份店」地點就在頭份交流道旁邊，從交流道下來後右轉就會看到店家位於右手邊，只是右側不太好停車，左側的馬路會比較容易找到車位，或是可以停放在麥當勞旁的收費停車場👌

▲到店以後會由服務人員協助帶位！因為店家生意非常好，建議來用餐前都要事先訂位，以免到現場因為客滿而久候喔（線上訂位請點我）！

▲店內的座位數很多，大多是四人座的位置，還有一些兩人位和六人位，如果人數比較多的話，可以請店家安排鄰近的位置，這樣聚餐聊天會比較方便唷！

▲店內空間還蠻寬敞的，動線也還算是流暢，自助區位於中間的區塊，客人較多時也不至於太壅擠👌

【嗑肉石鍋｜完整菜單MENU】

▲以上是「嗑肉石鍋」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）（點我看線上菜單）

【嗑肉石鍋｜誠意滿滿的自助區】

▲這蔬菜吧未免也太有誠意吧！整整齊齊地擺放好所有配料～顏色也搭配的很鮮豔～看上去就很有食慾！ 光是在自助區夾一夾就能吃很飽了🤩（PS：每家分店的擺設的食材都不太一樣唷）

▲自助區的食材很新鮮～有別於一般火鍋店搭配好的菜盤～這樣的自助區可以自己夾喜歡的食材～喜歡吃的還可以多夾一點～自由度很高～也比較不會浪費食材👍

▲而且他們還有花枝滑可以自己挖！身為花枝滑控的我覺得超棒😋😋

▲喜歡什麼食材自己夾～我們這天就裝了好幾盤呢～吃得超滿足～爽度很高😍

▲醬料品項多達約20種～都可以自行搭配喜歡的口味！比較特別的又屬剝皮辣椒醬及阿姆ㄟ酸菜！

▲飲料有氣泡飲料、冰沙、阿華田熱飲等選擇！還可以特調自己喜歡的氣泡飲口味喔！

▲冰淇淋為泰國明果的頂級冰淇淋，多達八種口味可選擇！還有牛奶風味及抹茶口味的霜淇淋！

【嗑肉石鍋｜湃派又好吃的火鍋】

▲我們這天四個人來用餐，點了「級。海陸超值套餐-3人」及「滋鮮單人海鮮套餐」，這樣有肉也有海鮮的組合超讚，食材也是相當新鮮好吃唷🤩

▲湯底的選擇多達15種，我們選了關東壽喜燒、老火牛骨髓湯、活力黃金蜆和川味麻辣湯！其中壽喜燒和麻辣鍋很適合涮肉～若想喝湯的話～就可以選老火牛骨髓湯或活力黃金蜆湯！

▲非常喜歡嗑肉石鍋的自助吧～蔬菜和配料都能自己夾～想怎麼吃就怎麼吃！品項多元且食材新鮮～是我近期吃到最有誠意的自助吃到飽了👍

▲肉控肯定不能錯過這個＂級。海陸超值套餐＂啊～這個肉瀑布的肉量有800克～端上桌後店員會將最上層加入乾冰並倒入熱水～營造出夢幻的視覺效果！拍照打卡超吸睛🤗

▲安格斯頂級培根牛～有肥有瘦的肉質口感相當軟嫩～我很喜歡😋

▲特選國寶豬梅花的肉質很不錯～即便煮到全熟也不乾澀～口感紮實好吃！

▲我自己很愛他們的壽喜燒鍋底～無論涮肉涮菜都好吃～而且店家還會另外附上醬汁和開水～可以自己調整鹹度味道👌

▲這個海鮮盤是＂級。海陸超值套餐＂的內容～裡面有深海軟絲、甜白蝦、潮鯛魚、金目鱸魚、鮮蛤蜊、深海鮑魚、深海帆立貝、北海道干貝！

▲這一份海鮮盤是「滋鮮單人海鮮套餐」～內容物有甜白蝦、潮鯛魚、金目鱸魚、國王鮭魚、蛤蜊、鮮蚵！

▲海鮮食材非常新鮮！全部放到湯裡面一起煮熟，會讓湯頭多了一些鮮甜海味唷☺

▲這天和最愛的家人相約到「嗑肉石鍋-苗栗頭份店」用餐，一起吃美食聊聊天！大家都吃得很飽很滿意呢，而且約在中午吃這一餐，實在是吃很飽，飽到連晚餐都省起來了呢😂

整體來說，這間「嗑肉石鍋-苗栗頭份店」用餐環境很寬敞舒適，自助吧品項很豐富多樣，不但有30多款的蔬菜配料，還有滷肉飯、咖哩飯及打拋豬肉飯及多種麵食吃到飽，就連飲料和冰品的選擇也很多呢！就是一間肯定會讓你吃得很滿足的好吃火鍋，值得推薦給大家！而且全台就有超過20間的嗑肉石鍋分店～可以直接選間離你最近的分店用餐唷✌️

***本文感謝”嗑肉石鍋-苗栗頭份店”邀約,內文為真實感受分享***

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