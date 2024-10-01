在東區尋覓可以工作的咖啡廳時剛好附近就是很多人介紹過的Tzubi coffee

門口的白牆還有招牌吉祥物花豹插畫可以當拍照牆留影

地處東區商圈明曜旁的巷弄幾乎可說是最熱鬧的區域之一

門口大片落地窗旁有著雙人高腳椅可以入座

座位旁備有置物籃可以放包包

各處角落都可以看到可愛花豹玩偶與插畫擺設點綴

內部是一個狹長而深的空間

以金屬色系搭配黑灰色系及有點類似清水模的水泥吧檯

冷調時髦帶有街頭時尚的潮玩感

用餐座位布置有種工業風混搭網美豪奢精品風

成排的桌數大約是6到7桌略顯擁擠有點密集

最深處有個隱密的長桌空間很適合閨密聚會

再次提醒如果需要使用網路的話一定要連店家的wifi

在店裡就連門口都幾乎收不到手機的網路訊號

但wifi其實也不穩加上速度慢讓我覺得還是直接來吃東西不要想工作比較好

義式咖啡跟手沖都有不少選擇

拿鐵的口味很多有趣的水果混搭

一杯飲品的價格都逼近200定價即使是台北市區也是偏高

甜點除了固定提供的品項外

每天都會有限定口味的水果奶油戚風

選用的是我很愛的高級中澤鮮奶油製作

除了甜點之外Tzubi coffee也有供應早午餐跟義大利麵等鹹食

價格偏高幾乎跟專門的義大利餐廳差不多

櫃檯的小白板上會有當日水果蛋糕的口味跟價格

手繪的蛋糕圖案非常可愛

Tzubi脆薯自家調配沾醬2選一 120元

因為想吃蛋糕決定只多點個炸物鹹食墊胃

我的沾醬從起司跟明太子中選了後者

番茄醬則是定番固定附上

薯條炸得酥脆不會很油膩

表現中規中矩額外撒上香草增加香氣

只是原本最期待的明太子醬反而是我最不滿意的一點

調味太鹹而且還帶腥味令人無法多吃

伯爵奶茶綠葡萄 220元

鮮奶油蛋糕太甜味道單一非常膩口

應該是很輕盈的口感但吃起來油膩不舒服

即使是我超愛的中澤也無法挽救

蛋糕體聞起來有伯爵茶香但入口沒有茶味

口感不至於乾但也沒什麼蓬鬆Q彈

葡萄多汁甘甜算是唯一的優點

紅葡萄鮮柚美式 180元

與台北時裝週合作的限定特調感覺創意靈感取自西西里的延伸

一杯有將近一半都是泡沫價格真的蠻貴

外觀非常網美上相

攪拌後味道比較均勻

可以喝到蜜柚醬甜味跟新鮮紅葡萄柚酸度

但幾乎沒有咖啡味道比較像是果汁調飲

基本上我大部分跑咖的店家都至少有基本水準

但這次Tzubi Cafe卻是我個人喝過上百家咖啡數一數二的踩雷經驗

剛好我朋友後來某次去吃也是被他列入雷店

Tzubi Cafe在網路的評價也是一直都蠻多好評

也許只是我點錯菜色或我的目的應該要是網美拍照打卡才是正確打開店家的方法也說不定

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/03

花費: TWD520(葡萄柚美式+蛋糕+薯條各1)

Tzubi coffee

FB粉絲團/IG

10:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區安和路一段21巷24號

電話: 02-2775-1090



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