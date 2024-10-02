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【新竹食記】禾恬院 - 藏身在城隍廟附近小巷中，內行人才知道的中式老宅合菜

2024-10-02 21:57:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：101
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：765篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：

禾恬院
place新竹市北區江山街15號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新竹食記】禾恬院 -

禾恬院藏身在城隍廟附近的小巷中，是內行人才知道的中式老宅合菜餐廳，每當夜幕降臨，門口的兩盞燈籠點起，感覺像是時光倒流般，讓來訪的食客回到農村時代的台灣紅磚古宅，店內老闆娘親和力十足，就像鄰家的媽媽一般與顧客話家常，來到這真的很有回家的溫馨感。

 

開車前往可停附近的國雲城隍廟停車場中山停車場

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

▲走到門口就被門口的兩盞燈籠和紅磚深深吸引，是間很有故事性的老宅。

 

【新竹食記】禾恬院 -

▲入內後看到大大的喜字和中式家具更有感覺，較可惜的是旁邊的夾娃娃機把老宅的氛圍完全破壞掉了...。

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

▲老宅中央有個小院子，院子內種滿了植物，一旁高掛的燈籠讓我想到以前看過的一部電影"大紅燈籠高高掛"。

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

▲雖然室內空間保留了許多老宅的家具和門窗，但都年久失修有些破損壁癌蠻可惜的。

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

▲內用空間分隔成好幾區，就像私人的小包廂一樣，牆上有些古畫可欣賞，但裝潢配件都沒有保養。

 

【新竹食記】禾恬院 -

▲內用加20元白飯可免費吃到飽，但拿了就要吃光不要浪費食物，不然會被老闆罰錢錢喔！

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

▲冰箱內有多款飲料和啤酒可選。

 

【新竹食記】禾恬院 -

▲禾恬院菜單：有海鮮類、炒飯類、青菜類、飛禽走獸類、豆腐蛋類、湯類，其中湯類可選大小份。

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

蔥爆牛肉 220元：使用大蒜、蔥段、辣椒、洋蔥、醬油調味，味道蠻香的，牛肉有入味肉質普通，是道很下飯的菜色。

 

【新竹食記】禾恬院 -

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

炸豆腐 120元：這道是店內招牌菜之一，將三角豆腐外皮炸得金黃酥脆，外酥內軟，有濃濃黃豆香氣，沾上甜辣醬更有甜甜辣辣的味道。

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

椒鹽魚片 220元：鯛魚片已去骨可安心食用，魚片裹上地瓜粉炸得酥酥的，魚肉纖細無腥味，灑上椒鹽並配上蒜沫超下飯。

 

【新竹食記】禾恬院 -

【新竹食記】禾恬院 -

塔香蛤蠣 220元：蛤蠣新鮮飽滿，充滿鮮甜的湯汁，已完全吐沙不會吃到沙子，使用九層塔、辣椒、蒜頭爆香味道有完全吃進蛤蠣中，非常適合下酒菜。

 

 

雞蛋糕短評：位在巷弄老宅內的餐廳，門口的紅燈籠是招牌，整體氛圍營造得不錯，老闆娘親切熱情，上菜速度快，椒鹽魚片和炸豆腐好吃，塔香蛤蠣適合當下酒菜。


用餐環境★★★★
餐點★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★☆


【禾恬院美食資訊】

地址：新竹市北區江山街15號
電話：035285333
官網：無
營業時間：17:30–22:30 (周四、周五、周六、周日公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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