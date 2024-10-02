禾恬院藏身在城隍廟附近的小巷中，是內行人才知道的中式老宅合菜餐廳，每當夜幕降臨，門口的兩盞燈籠點起，感覺像是時光倒流般，讓來訪的食客回到農村時代的台灣紅磚古宅，店內老闆娘親和力十足，就像鄰家的媽媽一般與顧客話家常，來到這真的很有回家的溫馨感。

開車前往可停附近的國雲城隍廟停車場或中山停車場。

▲走到門口就被門口的兩盞燈籠和紅磚深深吸引，是間很有故事性的老宅。

▲入內後看到大大的喜字和中式家具更有感覺，較可惜的是旁邊的夾娃娃機把老宅的氛圍完全破壞掉了...。

▲老宅中央有個小院子，院子內種滿了植物，一旁高掛的燈籠讓我想到以前看過的一部電影"大紅燈籠高高掛"。

▲雖然室內空間保留了許多老宅的家具和門窗，但都年久失修有些破損壁癌蠻可惜的。

▲內用空間分隔成好幾區，就像私人的小包廂一樣，牆上有些古畫可欣賞，但裝潢配件都沒有保養。

▲內用加20元白飯可免費吃到飽，但拿了就要吃光不要浪費食物，不然會被老闆罰錢錢喔！

▲冰箱內有多款飲料和啤酒可選。

▲禾恬院菜單：有海鮮類、炒飯類、青菜類、飛禽走獸類、豆腐蛋類、湯類，其中湯類可選大小份。

▲蔥爆牛肉 220元：使用大蒜、蔥段、辣椒、洋蔥、醬油調味，味道蠻香的，牛肉有入味肉質普通，是道很下飯的菜色。

▲炸豆腐 120元：這道是店內招牌菜之一，將三角豆腐外皮炸得金黃酥脆，外酥內軟，有濃濃黃豆香氣，沾上甜辣醬更有甜甜辣辣的味道。

▲椒鹽魚片 220元：鯛魚片已去骨可安心食用，魚片裹上地瓜粉炸得酥酥的，魚肉纖細無腥味，灑上椒鹽並配上蒜沫超下飯。

▲塔香蛤蠣 220元：蛤蠣新鮮飽滿，充滿鮮甜的湯汁，已完全吐沙不會吃到沙子，使用九層塔、辣椒、蒜頭爆香味道有完全吃進蛤蠣中，非常適合下酒菜。

雞蛋糕短評：位在巷弄老宅內的餐廳，門口的紅燈籠是招牌，整體氛圍營造得不錯，老闆娘親切熱情，上菜速度快，椒鹽魚片和炸豆腐好吃，塔香蛤蠣適合當下酒菜。



用餐環境★★★★

餐點★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【禾恬院美食資訊】

地址：新竹市北區江山街15號

電話：035285333

官網：無

營業時間：17:30–22:30 (周四、周五、周六、周日公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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