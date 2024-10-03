哈囉！今天我們來吃位在美麗華附近的「春大直」商場裡的「富錦樹台菜香檳」，詳細地址是：台北市中山區樂群三路303號1樓，在春大直商場門口，一樓入口處的右邊，老實說我覺得是個還滿容易忽略的位置XDD很容易一不小心就經過了
我們這次是四個人用餐，其實在吃之前我根本沒發現他有限制低消一個人1000元XD是後來要查價錢去看他網站上的菜單，才發現有規定成人低消要1000（6~11歲的小孩低消500），不過因為他的菜單價都滿高的，所以低消應該是還滿容易達成的☺️
有個招待的前菜，應該是白木耳，調味還不錯，微酸微辣，木耳口感很爽脆
現榨果汁，200元/杯，我們一共點了四杯，我記得我這杯是綜合果汁，好像是芭樂+蘋果的樣子，建議要點果汁的不要單點蘋果汁，因為他們的蘋果汁擺一下就分離了會看起來很醜XD
季節限定醇酒劍蝦豆苗，780元，我可以先破梗嗎？我覺得這道是這次點的所有菜裡面最好吃的主要是豆苗很新鮮吃起來不會過老，口感與味道表現得都很優秀。
小份松花蒼蠅頭，620元，就是個下飯菜，同桌親友還滿愛的，不過我很少吃蒼蠅頭，所以不曉得跟其他店比起來這算不算特別優秀，我個人的話喜愛程度是中等。
小份烏魚子炒飯，680元，他烏魚子的量還算多，不過就沒有太特別，吃過沒有記憶點。
茴香富錦烘蛋，580元，這道烘蛋的份量還滿大的，如果怕會吃不飽的人建議可以點這道
橫切面可以看出來超厚，不過我個人覺得口感有點偏油
老皮嫩肉，580元，是好吃的炸豆腐，喜歡吃的人可以點
XO醬燒豬肝，680元，這道我本來對他期望很高的，但結果其實跟我想的不太一樣我是覺得他的焦味過重，掩蓋住本來豬肝該有的香味，但是這道我媽覺得好吃，所以就是個人口味不同吧XD要是我的話不會點第二次
鳳梨蝦球，820元，這道也是令我小失望的，可能因為我個人愛的是那種超傳統的鳳梨蝦球XD，有美乃滋上面還要灑彩色巧克力米的那種他們家的鳳梨蝦球外皮有點過厚，咬久了嘴有點酸（？，而且整體來講調味也很普通。
青木瓜蘋果排骨湯，1280元，最後這一鍋湯的份量也非常大，如果有愛喝湯的人可以點點看，算是清淡中帶有滋味，裡面的蘋果很好吃，排骨肉也煮的算是軟爛。
我們這次四個人用餐總金額含一成服務費總共7500多塊，我個人覺得以他菜色的水平來講CP值偏中下（還有以我的口袋深度XD），吃完以後我覺得這裡其實更適合喜歡喝酒、香檳的人來（畢竟人家店名都叫台菜香檳了XD），菜只是輔助品，酒類飲品才是主要，因為用餐期間服務生詢問過兩三次我們有沒有要點酒或香檳，但因為我們都不喝酒類飲品的所以只點果汁XD，所以這家店如果你是想要跟三五好友或是家人小酌，順便配點菜吃的話，算是個舒適的用餐環境，但如果純粹想吃個飯的話，我個人是不太推薦～且以菜色美味度來說，我覺得一客要3000多塊的饗A JOY午餐CP值都比他高XDD，不過這也是見仁見智啦！那今天就先介紹到這邊囉！
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