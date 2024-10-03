為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指南一星，每人低消1000元值得嗎？（大直美食、大直餐廳、大直聚餐、大直餐廳推薦、…

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指南一星，每人低消1000元值得嗎？（大直美食、大直餐廳、大直聚餐、大直餐廳推薦、台北米其林餐廳）

2024-10-03 18:05:00 薔妮老娘 人氣：98
share
窩客好文

薔妮老娘

發表篇數：224篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

富錦樹台菜香檳
phone02-8502-2770
place台北市中山區樂群三路303號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

KOOOK十週年買一送一！再享LINE點數最高5%回饋！

哈囉！今天我們來吃位在美麗華附近的「春大直」商場裡的「富錦樹台菜香檳」，詳細地址是：台北市中山區樂群三路303號1樓，在春大直商場門口，一樓入口處的右邊，老實說我覺得是個還滿容易忽略的位置XDD很容易一不小心就經過了《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

我們這次是四個人用餐，其實在吃之前我根本沒發現他有限制低消一個人1000元XD是後來要查價錢去看他網站上的菜單，才發現有規定成人低消要1000（6~11歲的小孩低消500），不過因為他的菜單價都滿高的，所以低消應該是還滿容易達成的☺️

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

有個招待的前菜，應該是白木耳，調味還不錯，微酸微辣，木耳口感很爽脆《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

現榨果汁，200元/杯，我們一共點了四杯，我記得我這杯是綜合果汁，好像是芭樂+蘋果的樣子，建議要點果汁的不要單點蘋果汁，因為他們的蘋果汁擺一下就分離了會看起來很醜XD

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

季節限定醇酒劍蝦豆苗，780元，我可以先破梗嗎？我覺得這道是這次點的所有菜裡面最好吃的《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指主要是豆苗很新鮮吃起來不會過老，口感與味道表現得都很優秀。

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

小份松花蒼蠅頭，620元，就是個下飯菜，同桌親友還滿愛的，不過我很少吃蒼蠅頭，所以不曉得跟其他店比起來這算不算特別優秀，我個人的話喜愛程度是中等。

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

小份烏魚子炒飯，680元，他烏魚子的量還算多，不過就沒有太特別，吃過沒有記憶點。

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

茴香富錦烘蛋，580元，這道烘蛋的份量還滿大的，如果怕會吃不飽的人建議可以點這道《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

橫切面可以看出來超厚，不過我個人覺得口感有點偏油

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

老皮嫩肉，580元，是好吃的炸豆腐，喜歡吃的人可以點

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

XO醬燒豬肝，680元，這道我本來對他期望很高的，但結果其實跟我想的不太一樣《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指我是覺得他的焦味過重，掩蓋住本來豬肝該有的香味，但是這道我媽覺得好吃，所以就是個人口味不同吧XD要是我的話不會點第二次

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

鳳梨蝦球，820元，這道也是令我小失望的，可能因為我個人愛的是那種超傳統的鳳梨蝦球XD，有美乃滋上面還要灑彩色巧克力米的那種《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指他們家的鳳梨蝦球外皮有點過厚，咬久了嘴有點酸（？，而且整體來講調味也很普通。

 

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

青木瓜蘋果排骨湯，1280元，最後這一鍋湯的份量也非常大，如果有愛喝湯的人可以點點看，算是清淡中帶有滋味，裡面的蘋果很好吃，排骨肉也煮的算是軟爛。

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

我們這次四個人用餐總金額含一成服務費總共7500多塊，我個人覺得以他菜色的水平來講CP值偏中下（還有以我的口袋深度XD），吃完以後我覺得這裡其實更適合喜歡喝酒、香檳的人來（畢竟人家店名都叫台菜香檳了XD），菜只是輔助品，酒類飲品才是主要，因為用餐期間服務生詢問過兩三次我們有沒有要點酒或香檳，但因為我們都不喝酒類飲品的所以只點果汁XD，所以這家店如果你是想要跟三五好友或是家人小酌，順便配點菜吃的話，算是個舒適的用餐環境，但如果純粹想吃個飯的話，我個人是不太推薦～且以菜色美味度來說，我覺得一客要3000多塊的饗A JOY午餐CP值都比他高XDD，不過這也是見仁見智啦！那今天就先介紹到這邊囉！

老娘的YT開張囉！歡迎訂閱《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指

延伸閱讀：

《台北🏨中山》亞都麗緻大飯店，超舒適的老牌五星飯店，房內還有免費又有趣的平板服務！

《台北🏨北投》二訪北投麗禧溫泉酒店！一泊二食，米其林雍翠庭晚餐+早餐介紹，雖然有小退步但依然是北投溫泉飯店的天花板～

《桃園🏨龍潭》名人堂花園大飯店Snoopy主題房！史努比粉絲們絕對值得來打卡！

 
文章標籤
富錦樹 富錦樹台菜香檳 大直店 富錦樹台菜 菜單 富錦樹台菜 米其林 富錦樹台菜 推薦 富錦樹台菜香檳春大直店 春大直 春大直 餐廳 薔妮老娘 台灣米其林指南 台灣米其林 台北米其林餐廳 中山區美食 中山區餐酒館 大直美食 大直餐廳 中山區餐廳 富錦樹台菜香檳 富錦樹台菜香檳 敦北店 台灣米其林餐廳
創作者介紹
創作者 薔妮老娘 的頭像
薔妮老娘

老娘來了(請以康熙來了唱出)我的YT：老女良子




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#富錦樹
morechevron_right
文章關鍵字
富錦樹台菜香檳 富錦樹 富錦樹台菜 富錦樹台菜香檳大直店 more
檢舉
share
chevron_left

《桃園❤️龍潭》許許台菜食坊，龍潭超受歡迎的
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up