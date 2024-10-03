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哈囉！今天我們來吃位在美麗華附近的「春大直」商場裡的「富錦樹台菜香檳」，詳細地址是：台北市中山區樂群三路303號1樓，在春大直商場門口，一樓入口處的右邊，老實說我覺得是個還滿容易忽略的位置XDD很容易一不小心就經過了

我們這次是四個人用餐，其實在吃之前我根本沒發現他有限制低消一個人1000元XD是後來要查價錢去看他網站上的菜單，才發現有規定成人低消要1000（6~11歲的小孩低消500），不過因為他的菜單價都滿高的，所以低消應該是還滿容易達成的☺️

有個招待的前菜，應該是白木耳，調味還不錯，微酸微辣，木耳口感很爽脆

現榨果汁，200元/杯，我們一共點了四杯，我記得我這杯是綜合果汁，好像是芭樂+蘋果的樣子，建議要點果汁的不要單點蘋果汁，因為他們的蘋果汁擺一下就分離了會看起來很醜XD

季節限定醇酒劍蝦豆苗，780元，我可以先破梗嗎？我覺得這道是這次點的所有菜裡面最好吃的 主要是豆苗很新鮮吃起來不會過老，口感與味道表現得都很優秀。

小份松花蒼蠅頭，620元，就是個下飯菜，同桌親友還滿愛的，不過我很少吃蒼蠅頭，所以不曉得跟其他店比起來這算不算特別優秀，我個人的話喜愛程度是中等。

小份烏魚子炒飯，680元，他烏魚子的量還算多，不過就沒有太特別，吃過沒有記憶點。

茴香富錦烘蛋，580元，這道烘蛋的份量還滿大的，如果怕會吃不飽的人建議可以點這道

橫切面可以看出來超厚，不過我個人覺得口感有點偏油

老皮嫩肉，580元，是好吃的炸豆腐，喜歡吃的人可以點

XO醬燒豬肝，680元，這道我本來對他期望很高的，但結果其實跟我想的不太一樣 我是覺得他的焦味過重，掩蓋住本來豬肝該有的香味，但是這道我媽覺得好吃，所以就是個人口味不同吧XD要是我的話不會點第二次

鳳梨蝦球，820元，這道也是令我小失望的，可能因為我個人愛的是那種超傳統的鳳梨蝦球XD，有美乃滋上面還要灑彩色巧克力米的那種 他們家的鳳梨蝦球外皮有點過厚，咬久了嘴有點酸（？，而且整體來講調味也很普通。

青木瓜蘋果排骨湯，1280元，最後這一鍋湯的份量也非常大，如果有愛喝湯的人可以點點看，算是清淡中帶有滋味，裡面的蘋果很好吃，排骨肉也煮的算是軟爛。

我們這次四個人用餐總金額含一成服務費總共7500多塊，我個人覺得以他菜色的水平來講CP值偏中下（還有以我的口袋深度XD），吃完以後我覺得這裡其實更適合喜歡喝酒、香檳的人來（畢竟人家店名都叫台菜香檳了XD），菜只是輔助品，酒類飲品才是主要，因為用餐期間服務生詢問過兩三次我們有沒有要點酒或香檳，但因為我們都不喝酒類飲品的所以只點果汁XD，所以這家店如果你是想要跟三五好友或是家人小酌，順便配點菜吃的話，算是個舒適的用餐環境，但如果純粹想吃個飯的話，我個人是不太推薦～且以菜色美味度來說，我覺得一客要3000多塊的饗A JOY午餐CP值都比他高XDD，不過這也是見仁見智啦！那今天就先介紹到這邊囉！

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