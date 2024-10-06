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去年四月初首訪新竹市都城隍廟美食商圈，從中山路方向進去左手邊第一家小吃，就是這家位於新竹市北區中山路75號，主打芋頭肉、炒米粉、綜合貢丸湯與四神湯的「林家肉圓」，店家已經傳承四代，美味自然不在話下，但用餐環境極其狹窄侷限，客人與客人之間幾乎是緊連著用餐，造訪當天正值中午，暑熱難耐，吃完全身都是汗，趕緊起身離開，繞了整個都城隍廟一圈，除了幾家有提供冷氣用餐空間外，都是開電扇，客人辛苦想必店家的員工更辛苦，之後就再也沒踏進過，最近有新竹在地網友告知，裡面的通風空調已經改善，今年有機會再去造訪!

當天點了一碗招牌的「芋頭肉圓」（NT$50/碗）與一碗「綜合貢丸湯 」（NT$55/碗），合計NT$105，餐點的確美味超值! 店家除了招牌「芋頭肉圓」，還有「蔥肉肉圓」與「筍絲肉圓」，湯的種類更多選，包括「魚羹湯」、「噴水爆漿貢丸湯」、「肉燕羹湯」、「四神湯」、「四神貢丸湯」，如果想一次全嚐鮮，就跟我一樣點碗「綜合貢丸湯」，就能在一碗內吃到不同的丸子!

首先品嚐的是這碗招牌的「芋頭肉圓」（NT$50/碗），肉圓上面灑滿了入口鬆軟香甜的芋頭小方塊，底下的肉圓皮晶瑩光亮，吃起來Q彈有咬勁，裡面包的紅糟瘦肉大塊又軟嫩，加上店家特調的醬汁，一口咬下趣各種食材的味道豐富交錯，在口中嘴裡盤旋迴盪，餘韻綿綿!

接著享用這碗「綜合貢丸湯 」（NT$55/碗），一碗四顆，有魚羹與貢丸，湯頭是清湯撒上簡單的芹菜末調味，吃完濃郁香氣的芋頭肉圓後，喝上一碗清湯剛剛好平衡味蕾，貢丸與魚羹味道各有千秋都好吃!

喜歡吃新竹肉圓與貢丸湯的朋友，有機會造訪新竹都城隍廟美食商圈，別忘了來品嚐這家傳承四代的好滋味，位於新竹市北區中山路75號的「林家肉圓」!

新竹城隍廟林家肉圓

營業地址：300新竹市北區中山路75號

營業時間：週三到週一 10:00 ~ 20:30(每週二公休）

營業電話：(03) 527- 8823

FB粉專: 林家肉圓,新竹肉圓,城隍廟美食,四代傳承





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