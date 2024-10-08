台中南屯超強活體海鮮火鍋「菁選涮涮鍋」搬新家囉，裝潢Level up，空間也更加寬敞，菁選涮涮鍋主打活體海鮮，不僅可以吃到熊青ㄟ海鮮，價格更是經濟實惠，現在帝王蟹更是大崩盤，不必花大錢就能吃到活體帝王蟹，極限量開賣，錯過只能等明年啦！

菁選涮涮鍋味位置

菁選涮涮鍋新店面就位在台中南屯惠文路上，靠近大墩七街，對面就是粉紅城堡鹿野苑幼兒園，距離文心森林公園、IKEA不遠，除了路邊停車格，附近也有不少收費停車場

菁選涮涮鍋環境

菁選涮涮鍋新店面裝潢Level up，充滿典雅日式風格，燈光明亮，桌距之間不會太近，用起餐來超舒服，營業時間從早上十一點至晚上十點，中間不休息，用餐尖峰時刻時常客滿，下午來吃火鍋也超讚

菁選涮涮鍋除了一般4-6人的座位區，還有包廂的座位，有需要的朋友可以提前預訂

菁選涮涮鍋自助吧區

菁選涮涮鍋的自助吧區在後方，醬料、飲品、冰淇淋都是採用自助取用，加湯部份也是採自助方式

菁選涮涮鍋這次的活體水族箱隱身在後門外，老闆本身就是水產商，最新鮮最優惠都在這，瓦跳跳的帝王蟹，還有活蹦亂跳的波士頓龍蝦們，糖糖這次來剛好看到老闆再補貨，畫面超壯觀

菁選涮涮鍋菜單

菁選涮涮鍋活體帝王蟹套餐價格參考

雙人帝王蟹套餐 (含帝王蟹一隻、菜盤、大份肉盤兩份、副餐）

中蟹 1.6-2kg 4899元

大蟹 2-2.5kg 5899元

四人帝王蟹套餐 （含活帝王蟹一隻、季節海鮮菜盤、大份肉盤兩份、副餐）

中蟹 1.6-2kg 8399元

大蟹 2-2.5kg 9399元

雙人活體帝王蟹套餐／四人活體帝王蟹套餐

雙人火體帝王蟹套餐包含一隻活體帝王蟹、雙人綜合菜盤、兩份大份肉品、兩份副食，四人活體帝王蟹套餐更澎派，包含一隻活體帝王蟹、季節海鮮拼盤、兩份雙人綜合菜盤、兩份大份肉品、四份副食

剝皮辣椒湯底 65元／麻辣風味湯底 95元

套餐湯底固定是蔬菜昆布，還可加價升級其他套餐，其中剝皮辣椒、麻辣風味、泰越檸檬都是人氣口味

季節綜合菜盤

菁選涮涮鍋的季節綜合菜盤也很澎派，裡頭超過15種季節時蔬，裡頭幾乎都是新鮮蔬菜為主，沒有什麼火鍋料超讚

活體帝王蟹都是從水族箱直接抓出來，再進入廚房處理，直接下鍋煮就可以了，店家會附上剪刀方便大家享用，剪開蟹殼裡頭的帝王蟹腳肉真的超肥美好肥美，果然活體就是不一樣，吃起來超級鮮

除了用火鍋煮，還可以加價升級清蒸，雙人是加價69元，四人是加價138元，比起用火鍋煮，用清蒸的帝王蟹腳吃起來更加鮮甜，肉質也更加飽滿，底下固定附上蔬菜昆布湯底，讓蒸煮時精華滴入底下湯頭，喝起來更加鮮美，煮雜炊更讚

吃完活體帝王蟹，後面還雜炊也超厲害！將令人垂涎三尺的浮誇蟹膏倒入鍋中，再加入白飯及蔥花燉煮，吃起來超鮮甜，雖然已經吃很飽，還是想讓人再吃上幾碗

四人活體帝王蟹套餐除了活體帝王蟹，還有兩隻活體波士頓龍蝦及季節海鮮，份量超澎湃，這價格真的物超所值呀

四倍鮭魚卵溫泉蛋飯 加價150元

鮭魚卵控們看到這碗四倍鮭魚卵溫泉蛋飯要瘋掉啦～在日本料理才能吃到的四倍鮭魚卵溫泉蛋飯在菁選涮涮鍋也吃得到！整碗滿滿都是鮭魚卵，中間還附上一顆滑嫩的溫泉蛋，每一口都帶著嗶嗶啵啵的口感，就像鮭魚卵在嘴裡跳舞一樣，口感鮮甜不鹹膩

大份霜降牛

霜降牛取自肩胛部位，因肌肉較發達，油花不多且分布勻稱，肉質軟嫩不乾柴，帶有迷人的牛肉香氣

大份PR牛胸腹

採用富含油脂的胸腹部位，將肉涮至約七分熟度，油花豐富，肉質鮮嫩多汁

喜歡吃海鮮的朋友趕緊筆記！台中南屯人氣活體海鮮火鍋菁選涮涮鍋，主打活體海鮮，搬新家裝潢更加有質感，風格溫馨舒適，超高CP值活體海鮮，現在帝王蟹大崩盤，想搶便宜就趁現在，錯過只能再等一年！