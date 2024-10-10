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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (新竹東區美食)「木曾路手打麵」--- 湯熱麵Q 的「日式蛋花烏龍麵」與碩大外脆內軟香氣可人的「蔬菜可樂餅」。

(新竹東區美食)「木曾路手打麵」--- 湯熱麵Q 的「日式蛋花烏龍麵」與碩大外脆內軟香氣可人的「蔬菜可樂餅」。

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SJKen

發表篇數：997篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

木曾路手打麵
place新竹市東區林森路25號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

這家距離新竹火車站不遠，步行只要3分鐘就能抵達，位於新竹市東區林森路25號的日式麵飯專賣店「木曾路手打麵」，如果不是門口右邊有擺放日式餐館特有餐點展示模型櫥窗，純從外表看似間有著歲月痕跡的西式咖啡館，典雅而古樸，但其實是間不折不扣的日式烏龍麵飯與點心館。
 
店內用餐空間十分寬敞，首訪時已經是晚上8點，餐廳內竟然座無虛席，很好奇店家的魅力所在而店內的餐點選項也十分豐富，從烏龍麵、鍋燒麵、各種日式丼飯咖哩飯、日式便當、甜點與啤酒等飲品，內用外帶都方便，價格也十分平易近人，除了鰻魚便當賣NT$300外，其他各類餐點落在NT$70 ~ NT$170之間，比起一般對日式料理的高價位，這家不但平價，餐點也十分好吃，一整個完敗那些日式速食丼飯連鎖店!

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當晚點了一碗「蛋花烏龍麵」（NT$70/碗）、一盤「蔬菜可樂餅 」（NT$35/一盤一個），只花了NT$105，就吃的一整個心滿意足!


很喜歡這碗「蛋花烏龍麵」（NT$70/碗）裡的寬版手打烏龍麵條，跟中式手作刀削麵有異曲同工之妙的口感，入口Q彈更滑溜，湯頭裡也放了不少日式麵條常見的海苔、青菜，蛋花更是給得十分慷慨，整個蛋花幾乎覆蓋了整碗烏龍麵，湯頭喝起來鹹中帶甜， 很有典型日式烏龍麵的特色

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接著品嚐這盤「蔬菜可樂餅 」（NT$35/一盤一個），雖然只有一個卻是碩大無比，外層炸得香酥，一口咬下卻是內餡軟嫩，又不會太乾，讓人慢慢咀嚼愈嚼愈有味!

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如果你有機會造訪新竹市，又喜歡日式麵飯點的朋友，一定要來這家位於新竹市東區林森路25號，餐點美味又平價的「木曾路手打麵」! 

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木曾路手打麵
營業地址：300新竹市東區林森路25號
營業時間：週一、三到五16:00 ~ 21:00 ，週六到週日11:00 ~ 21:00(每週二公休）
營業電話：(03) 522 - 3360

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
新竹東區美食 木曾路手打麵 蛋花烏龍麵 蔬菜可樂餅
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