這次跟著我台北大安區人氣爆棚的CAFE LE MAHE，韓系的裝潢氛圍成為網美們必來打卡拍照的地方。

這裡的用餐環境散發著韓系時尚簡約的魅力，搭配一絲可愛的元素讓人倍感舒適，更棒的是捷運站就在附近交通很便利。

步入CAFE LE MAHE，清新明亮的室內設計立即撲面而來。白色牆面上，精緻的藝術畫作與可愛的塗鴉為這個空間注入了無限的活力與藝術感。

每一個角落都彷彿在講述著故事，讓人感受到一種愉悅而舒適的氛圍，彷彿時光在此靜止，讓人沉醉於這份獨特的美好之中。

看了下菜單眼前的選擇令人目不暇接，我們的目光首先被酪梨燻鮭三明治跟牛排早餐盤吸引而飲品則是選擇脆餅拿鐵跟莓果氣泡咖啡真是令人期待。

牛排早餐盤$340元，若想享要有飽足又精緻的就非牛排早餐盤莫屬。

鮮嫩多汁的香煎牛排為主角，肉質經過精心調理，外焦內嫩每一口都能感受到肉汁在口中爆發，讓人忍不住想要再來一口而且牛排上有微微焦香的蒜片，增添了濃郁的風味。

奶油香氣滑嫩的炒蛋口感柔和，還有好吃的薯塊每一口都有不同的咀嚼感，而新鮮的生菜油醋醬，恰到好處地提升味道餐包也淡淡的麵粉香氣好吃。

酪梨燻鮭三明治$280元，清新的色彩和誘人的香氣立刻引起我的食慾綠意盎然的酪梨細膩滑順的口感與濃郁的香氣相互交融搭配的燻鮭淡然的煙燻風味，每一口都讓味蕾感受到海洋的氣息。

三明治的底層是酥脆的麵包，咬下去那聲音簡直像小鳥在唱歌！再加上滑嫩的蛋、鮭魚和奶油香氣的酪梨這組合豐富得像是一場派對，讓人忍不住想跳進去一起慶祝。

醬汁也給予得恰到好處，像是那位默默無聞卻又不可或缺的朋友，當我咬下去香氣瞬間瀰漫開來，彷彿整個世界都在為我獻上美味的讚歌，那一刻我直豎大拇指，心裡默默地說：「這才是真正的美食！」

莓果氣泡咖啡$130元，莓果的清新香氣與咖啡的微苦感相融合，每一口都如同在口中舞動的果香清爽又提神。

咖啡的香氣層層釋放，初嘗時的微苦隨即被果香所包圍，再與微微微微刺激度氣泡交會能不好喝嗎？

極上手工布丁$100元，作布丁無疑是最受歡迎的明星商品，布丁柔嫩滑順輕輕一舀便能感受到它的細膩，伴隨著微苦的焦糖這層焦糖宛如人生的酸甜，焦糖的苦味在口中漫延，隨後卻又被布丁的甜味所包覆如同人生般的甜蜜與苦澀交織。

手工製作的布丁口感滑順、甜度適中，香濃的焦糖醬為這款甜品增添了豐富層次作為餐後甜點或單點享用都令人愛不釋口。

經典提拉米蘇 - 200元 如果偏好經典甜品，別錯過他們的提拉米蘇，柔軟濕潤的蛋糕體交織著濃郁的咖啡香與馬斯卡彭起司的綿密口感，濃厚的滋味讓每一口都充滿滿足感，是整頓餐點的完美結尾。

我的用餐心得：在CAFE LE MAHE整體氛圍輕鬆舒適，讓人感覺如同在朋友的家中享受餐點都展現了韓系風格的精緻與美味，我一定會再回訪這家充滿韓系風情的咖啡館推薦給還沒吃過的朋友們希望大家也會喜歡！

店家資訊

店名：CAFE LE MAHE

地址：台北市大安區信義路四段30巷7弄9號

營業時間：09:30–16:30 ，17:00–20:30

休息日：每週一

電話：02-6605-7160