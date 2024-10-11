王爺王肉羹 太平店｜超人氣台式小吃，台中太平中山路美食，鄰近馬卡龍公園！

日賣700碗 招牌「魚翅肉羹」，只要銅板價，輕鬆享受手工溫度的美味，嚴選新鮮溫體豬肉，手工製作的肉羹，加上冬粉翅增添口感，彷彿讓人回味辦桌菜的古早味，此外，麻油米糕、炒麵、豬血湯等，水湳在地人愛不釋手的傳統中式早午餐，太平就吃得到，更被「食尚玩家」強力推薦，喜愛小吃的你千萬別錯過

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王爺王肉羹 太平店 太平中山路美食

王爺王肉羹 太平店 位在台中太平中山路上，鄰近東英棒壘球場、馬卡龍公園，店面簡約文青風格，讓人耳目一新，從早上七點就開賣，在用餐期間總是相當有人氣

王爺王肉羹 太平店

地址：台灣台中市太平區中山路四段105號

電話：04 2295 5305

營業時間：07:00–21:00

王爺王肉羹 太平店 環境

以自助式點餐方式，輪到自身號碼再前往領取餐點，用餐期間持續都有排隊人潮，但王爺王肉羹 太平店 點餐和出餐速度都很快，不會過於久候

超愛他們家濃郁鹹香的肉羹，店員俐落的一碗碗盛起，撲鼻香氣有夠誘人

提供簡單乾淨的用餐區，能即刻品嘗到王爺王肉羹的美味

醬料餐具都採自助式，吃辣的朋友可別錯過當家的小魚乾辣椒，鮮香辣帶勁

王爺王肉羹 太平店 菜單

必點魚翅肉羹類，還有炒麵、滷肉飯、米糕、湯品等，菜色多元價格親民，和友人來攻略，一樣點了滿滿一桌要來盡情享受

王爺王肉羹 太平店 餐點

每次到訪 魚翅肉羹湯 絕對不能少，還點選燉湯，炒麵、麻油米糕、魯肉飯，白菜滷、油豆腐，打卡評論google還送沁涼古早味冰紅茶

魚翅肉羹湯 65元

王爺王的招牌魚翅肉羹，選用溫體豬肉添加花枝漿手作，緊實彈牙，越嚼越鮮甜，還添加冬粉翅入內，呈現古早味辦桌手路菜，裡頭還脆脆筍絲、白菜、湯頭濃稠甜香，隨便一撈滿滿好料

米糕 40元

米糕晶透油亮滿是麻油香氣，口感綿密軟Ｑ，再淋上台中人血脈東泉辣椒醬提味，糯米交織著肉絲、香菇、蝦米等食材更顯豐富，入口還帶些宜人辣度，越嚼越香

炒麵 30元

台中人必吃傳統早午餐 炒麵，來王爺王一樣道地好吃！扁麵在口感表現更顯彈性，交織肉燥鹹香，再淋上東泉辣椒醬，均勻攪拌再大口品嚐，油香滿溢帶些辣度，真的超級過癮

魯肉飯 35元

選用肥瘦參半的三層部位，切成肉丁狀滷製，鹹香軟嫩，搭著粒粒分明的白飯，讓人一口接一口，一旁爽脆帶些酸香的筍乾，不僅開胃更能適時轉換味蕾

人蔘排骨蛤仔湯 75元

深獲我與友人喜愛的燉湯，燉煮軟透的排骨，搭配人蔘、蛤蠣增加湯頭鮮美，入喉淡雅清香的人蔘香氣迴盪，溫潤脾胃好暢快

白菜滷 35元

白菜經過長時間燉煮，吸收了高湯鮮美，呈現出自然的甜味

油豆腐25元

油豆腐外皮吸滿醬汁，入口鮮香濃郁，內裡柔軟多汁

古早味紅茶 20元

輕盈茶香宜人甜度，沁涼暢快，樸實的古早味最耐喝，現在評論gooogle就能兌換紅茶唷

王爺王肉羹 太平店，表現依舊亮眼精彩，從招牌魚翅肉羹、米糕、炒麵、人蔘排骨蛤仔湯，都可圈可點，款款親民銅板價及舒適用餐環境，已成為太平美食新寵兒，推薦給喜愛小吃的你

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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