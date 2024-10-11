台中又一間厲害又高質感的居酒屋，這間位在北區的喬町ジョー推出全新菜單，不只品項多樣化，餐點也很厲害，每一道都好吃不雷，刺身、握壽司、捲壽司、手捲、主食、小菜、揚物、燒烤、炒物、蒸物、湯品應有盡有，激推刺身盛合，仙氣十足，不只新鮮，畫面也超級美

喬町ジョー位置

喬町ジョ位在台中北區中清路一段，距離通豪大飯店、曉明女中、天津商圈不遠，外觀充滿神秘感，店門口不遠就有公車站牌，除了路邊停車場，附近也有收費停車場，交通非常便利

喬町ジョー環境

喬町ジョ店內裝潢充滿濃厚的日式風格，空間寬敞舒適，搭配微醺黃光，氣氛超棒，除了一般座位，還有吧檯的座位區

喬町ジョー菜單

喬町盛合 588元

來到喬町ジョー必點的喬町盛合，一上桌就吸引大家的目光，加入乾冰仙氣十足真是美極啦～刺身種類以當天為主，糖糖今天吃到的綜合刺身有胭脂蝦、北海道干貝、鮭魚、鮭魚肚、鮪魚及旗魚，食材都非常新鮮呢

壽司盛合 538元

喜歡吃握壽司的朋友，又想要一次吃到多種品項，可以點喬町ジョー這道壽司盛合，一份共8貫握壽司，裡頭包含干貝握壽司、鮪魚握壽司、紅甘握壽司、鮭魚握壽司、花枝握壽司、比目魚握壽司、赤蝦握壽司及星鰻握壽司

黑松露鮪魚握壽司肉質細緻鮮甜，搭配黑松露層次更豐富，鮭魚握壽司佐上鮭魚卵，有點小親子丼的概念，含豐富油脂，肉質肥美鮮甜

明太子花枝握壽司糖糖也很愛，軟嫩的花枝不僅鮮甜搭配明太子超讚，北海道生食級干貝也相當肥美大顆，肉質多汁鮮嫩，佐上魚子醬層次更豐富

星鰻握壽司刷上醬汁，經過炙燒，搭配鮭魚卵，肉質細嫩鮮甜，還多了鮭魚卵嗶嗶啵啵的爆汁口感，富有油脂的比目魚握壽司，一樣刷醬下去炙燒，搭配鮭魚卵，入口即化，鮮味立刻在嘴裡化開來

日本生蠔 210元

嚴選日本生蠔，不僅肥美更是大顆，上桌一樣仙氣十足，上頭搭配鮭魚卵及魚子醬點綴，生蠔口感冰涼，肉質肥美鮮甜，咬下去還會大爆汁，吃起來一點都不腥，超讚

梅漬番茄 118元

採用小番茄，手工剝皮再醃漬梅汁，吃起來酸酸甜甜的超開胃，咬下去還會爆汁呢

茶碗蒸 88元

喬町ジョー的茶碗蒸用料也很實在，蒸蛋口感滑嫩，蛋香四溢，裡頭還有小貝珠、鮭魚卵、蝦子及魚板，連小朋友都吃得津津有味

孜然咩咩串 158元

喬町ジョー的串燒糖糖也很推薦，喜歡吃羊肉的朋友這道孜然羊咩咩串必點，採用羊肋部位，肉質軟嫩帶微微嚼勁，富有迷人的羊肉香氣及孜然的香味

雞橫膈 128元

雞橫膈也是外面比較少見的串燒，挑選自雞的胸腔和腹腔之間雞膈膜，肉質緊實富有彈性，上頭搭配昆布鹽，吃起來更有層次感

鮮蝦豬肉串 98元

鮮蝦豬肉也很讚，外層裹上豬肉，蝦肉肥美彈牙，除了鮮甜滋味還多了椒鹽的鹹香味

雞皮 98元

雞皮糖糖也很愛，這裡的雞皮烤至焦香脆口，吃起來還會卡滋卡滋的

雞肉串（明太子／蔥鹽／剝皮辣椒） 78元

喬町ジョー的雞肉串一次就能吃到三種口味，分別有明太子、蔥鹽及剝皮辣椒，採用鮮嫩多汁的雞腿肉，裡頭糖糖覺得最特別的就是剝皮辣椒口味，

比目魚鰭邊肉捲 428元

除了握壽司，喬町ジョー還有壽司捲，糖糖選了比目魚鰭邊肉捲，壽司捲裡頭有小黃瓜、玉子燒、 蟹肉棒 、鮭魚卵及美乃滋，每塊壽司捲上層再鋪上炙燒過的比目魚鰭邊肉，每塊壽司都相當紮實，富有豐富油脂，口感超豐富

油悶小羊肋 238元

採用羊肋條，先煎過再加入洋蔥、蔥段下去爆炒，肉質軟嫩，鹹香十足，單吃不過鹹也超下飯

松露手羽揚 238元

這道松露手羽揚也很厲害，外表看似平凡，裡頭卻一點也不簡單，先將雞翅去骨再塞入松露燉飯下去炸，旁邊附上松露美乃滋可以搭配享用

香酥的外皮，裡頭松露燉飯超級香，還加了ㄟ勘西的起司，層次相當豐富

洋芋蝦滑炸 238元

採用馬鈴薯加入手工蝦滑下去炸至金黃色澤，搭配泰式酸辣醬，外皮酥脆不油膩，裡頭的蝦滑彈牙鮮甜，佐上泰式酸辣醬，吃起來酸酸甜甜的，好吃不油膩

白醬明太子干貝烏龍麵 238元

這道白醬明太子干貝烏龍麵也很厲害，基底是店家特製的奶油白醬，搭配明太子、蝦卵、海苔絲及炙燒干貝，採用讚岐烏龍麵，口感非常彈牙，不僅吃的到濃郁奶香味，不時還會蹦出明太子嗶嗶啵啵的口感，層次非常豐富，讓人吮指回味

蒜香牛肉炒飯 208元

這道蒜香牛肉炒飯一上桌就被那撲鼻而來的香氣給吸引住啦～炒飯裡頭採用美國板腱牛、蛋絲及蔥花下去炒製，米飯粒粒分明，鹹香十足，裡頭還加入了蒜片增添香氣，牛肉很嫩，炒飯吃起來不油不膩，帶有鍋氣香，份量也很實在

午仔魚 328元

採用新鮮午仔魚，手工去除內臟，將魚皮烤至烤至金黃焦脆的口感，裡頭肉質厚實肥美，多汁鮮甜，帶有自然鹹香味，不必佐醬醬料就很好吃

痛風海鮮鍋 428元

海鮮控必點的痛風海鮮鍋，瞧瞧這鍋裡頭用料有多浮誇，滿滿一鍋都是料，裡頭包含北海道生食級干貝、蛤蜊、白蝦、牡蠣，還有娃娃菜、玉米筍、紅蘿蔔、鴻喜菇等新鮮食材，搭配店家自熬的柴魚昆布高湯，待海鮮煮熟後，湯頭更加鮮美好喝，牡蠣肥美大顆，北海道生食級干貝肉質鮮嫩又多汁，蛤蜊也相當飽滿多汁

紅心芭樂氣泡飲 120元／蜂蜜檸檬氣泡飲 120元

喬町ジョー除了各式各樣的酒品外，還有可口可樂、可爾必思、烏龍茶及多款氣泡飲，糖糖這次點的是紅心芭樂氣泡飲及蜂蜜檸檬氣泡飲，喝起來清爽又解膩

喜歡居酒屋的朋友們趕緊將這間喬町ジョー給筆記起來，不僅菜色多樣化，餐點也好吃，用料實在，擺盤上也相當講究，營業至凌晨一點半，週二、三、四來店消費即享生啤酒、梅酒、清酒、角嗨買一送一優惠

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）