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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄左營 深夜食堂 小烤魚食事處，直火炭烤美食、私房料理、開胃小酌餐點 X 左營美食、有包廂 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄左營 深夜食堂 小烤魚食事處，直火炭烤美食、私房料理、開胃小酌餐點 X 左營美食、有包廂 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：42
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1734篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小烤魚食事處
phone07-3455528
place高雄市左營區文自路427號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄左營 深夜食堂 小烤魚食事處，直火炭烤美食、私房料理、開胃小酌餐點 X 左營美食、有包廂 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

北高雄左營宵夜推薦這間 小烤魚食事處 ，越晚越熱鬧的開胃美食
小烤魚食事處不僅有開放式環境，還有包廂~
多人聚餐、商務聚會都很適合，附近好停車、聚餐吃美食、小酌都很推薦

左營烤魚、串燒、居酒屋不能錯過這間，就在文自路上~靠近曾子路
餐點價格還蠻實惠的，海鮮食材都是前鎮漁港新鮮引進

左營深夜食堂，聚餐、小酌推薦都來這間 小烤魚食事處
小料理食堂しょくどう茗喆 是姊妹店，兩間都很推

小烤魚食事處 麻辣烤魚 串燒烤物 熱炒 左營宵夜
位置：高雄市左營區文自路427號
電話號碼： 07 345 5528
營業時間：17:30~01:30(最後點餐12:30) 週二公休
IG：https://www.instagram.com/xiao_kaoyu666/
粉絲團：Facebook

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日本生啤酒「週日至週四」優惠99元，蒜蓉烤生蠔「買五送一」
真的很超值，難怪晚上越晚越熱鬧
日本生啤酒原價130元，平日限定優惠 99元

鄰近大中路交流道，聚餐、聚會相當方便，附近也非常好停車

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小烤魚食事處，重慶、四川、台式、日式等風味料理都可以吃到
用餐環境很酷，非常有自家特色的居酒屋
牆壁的手繪氣派龍、虎很吸睛

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小烤魚食事處採用炭火直烤的碳燒美食料理
開放式作業方式可以讓消費者看到、吃到

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不僅有紙本菜單，還有時令黑板菜
可以吃到店家從海港直接引進的時令海鮮

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使用紅木炭直火碳燒，帶出串燒、烤物的炭燒滋味

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來這裡不一定要聚餐
很多附近住戶，下班都會來吃個飯、小酌生啤酒，簡單解決一餐

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就會有很多人來吃月見燒肉飯、臘味炒飯、明太子烏龍麵，再配一杯生啤酒，完美!
主廚私房釀製的燒肉，直接於炭火上烤過，逼出油脂保有軟嫩口感

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月見燒肉飯
使用直火炭烤的燒肉，搭配韓式泡菜、溫泉蛋、薑片
帶有日韓混搭風，燒肉帶有台式香甜滋味

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燒肉帶有釀製風味，甘甜順口好咀嚼的豬肉
保有油花，整個會引出香氣與軟嫩度

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搭配溫泉蛋就是邪惡阿，絕對開胃滋潤米飯

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燒肉可以搭配韓式泡菜，很開胃帶有辣度，不擔心掩蓋燒肉香氣
一個人來獨享一碗飯配串燒烤物，簡單解決一餐

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沾上蛋黃滋潤，濕潤口感讓燒肉越吃越香

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不定期都會有招待，當天招待豬皮

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麻辣烤鱸魚(微辣) 單點土雞佛
麻辣烤魚可以挑選辣度，如果有帶孩子來亦可調整成不辣唷~店家還蠻貼心的!
使用海鱸魚，正宗做法都要烤過再搭配特製麻辣湯頭繼續燉煮

可以再點一些配料、蔬菜作熬煮
基本麻辣烤魚內會有豆腐、銀芽、豆皮、酸菜、馬鈴薯等等配料

對了，還有新鮮田雞(限量)，有些老饕真的很愛這味

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每一間麻辣烤魚的風味都不同，這裡的味道比較偏青花椒香氣
越熬煮整個食材滲出的鮮味讓麻辣香氣更不同
搭配酸菜很開胃又可以解膩度

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蟹黃三鮮煲
平常日也很多家庭客會帶孩子來用餐，也都會有不辣的餐點唷!
很推薦正港鮮味的蟹黃三鮮煲，使用蟹黃去提味
帶出蝦仁、蟹腳肉、小卷的鮮味

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最底下會有黃金雞蛋豆腐，很開胃下飯帶新鮮甘甜滋味
底下還會有小火燉煮，保持一定的熱度

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大人小孩都愛吃，口感很豐富帶有蟹黃香氣甜味

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還可以吃到海鮮鮮味，連小卷都好咀嚼軟Q唷~
滑嫩雞蛋豆腐，整個可以淋在白飯上一起大口享用

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手作雞肉丸(月見)
招牌人氣的手作雞肉丸，都是自家手工特製
很大顆的雞肉丸子有多種風味可選，我們挑選了月見口味

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手作雞肉丸會先直火炭過，可以先吃原味感受炭燒香氣與丸子本身的風味
香甜中帶有脆度，很挑逗味蕾

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再沾上月見提味，滋潤濕潤度帶香甜與醬油鹹香

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口水雞
釀製入味冰涼口感的口水雞，搭配特製的辣醬提味
整個香麻夠味，引出口水雞本身的香甜軟Q

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雞腿肉很肥美，表皮還帶有Q度
溶入花生顆粒的口感引出香氣，整個麻辣香氣都會湧上來

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香辣滋味帶雞肉甜味，豐富香氣帶尾韻辣度

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金沙櫛瓜
看到就很心動的櫛瓜，而且很有厚度，保有水嫩與脆度

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炭烤過淋上特製金沙醬，表面再炙燒
大口咬下帶出鹹香甜味，爆出櫛瓜本身的水嫩、好吃不膩

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奶茶、冬瓜檸檬、涼茶
不僅冰箱有罐裝的飲品可喝，菜單上還有特調飲品
像是紅茶都自家熬煮，搭配牛奶調配的厚奶茶很好喝
還有酸甜的古早味冬瓜檸檬

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涼茶帶有仙草茶與蜜香，引出甜味

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簡單吃、澎派吃，很多宴客、商務聚餐也會能配置餐點料理，提供給店家預算即可!

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十三香五花肉
這款好吃帶有鹹香風味的十三香五花肉

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鹹香夠味，帶出豬肉油花香氣，搭配特製蔥鹽一起吃更提升香氣
底下的生洋蔥亦能搭配，帶出清甜滋味

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蒜蓉烤生蠔(兩粒)
好吃推薦的烤生蠔，烤過再搭配秘製蒜蓉提味

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吃的到新鮮度，不擔心過熟有稍微烤過
利用蒜蓉香氣引出生蠔的飽滿香甜

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滑溜順口爆出飽滿香甜，引出蒜香
可以擠一點金桔，帶清甜酸度，讓生蠔更顯得鮮味十足，無腥味

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麻辣烤魚都會建議再熬煮一下，讓整鍋滾燙
也可以把豬皮加入一起熬煮，會吸附精華香麻辣度

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很多老饕都愛吃土雞佛，帶有新鮮風味
於嘴裡爆開來，帶出香麻與本身的鮮味，很新鮮無腥味

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辣度可已做調整，帶有青花椒、數十種香料風味
可以搭配一點酸菜一起吃，緩解辣度

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使用的是海鱸魚，烤過會吸附香氣、麻辣

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保有鱸魚本身的嫩度與新鮮海味，一邊喊辣一邊繼續吃，很過癮

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松坂皇宮菜
少有的皇宮菜，搭配松坂肉提鮮

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皇宮菜本身很清脆，帶有獨特香氣、帶有微微稠度口感
搭配松坂豬本身也有脆度，引出豬肉甜味，讓菜菜吃起來不乏味

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川椒丁排骨
跟家人朋友都很推薦必點的川椒丁排骨，使用丁排骨帶肥美肉質
排骨都有先滷製過，再加入川味調味爆香過，整個香氣瀰漫超唰嘴

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配料也相當多，單吃或者搭配吃都很歡樂
不僅有花生、蒜、米花，整個波波酥脆挑逗味蕾

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咬下整個軟嫩排骨有讓我們驚訝到，不柴好咀嚼
整個爆出川味鹹香風味，保有排骨滷製香氣、引出辣度

小酌一定要點來配著吃，好過癮!

 

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紅油炒手
建議可以先攪拌一下，讓紅油與餛飩味道更融入

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辣中帶有鮮肉香氣，滑溜順口
炒手外皮不擔心過於軟爛，滑嫩帶出鮮肉滋味，尾韻的辣度真的很辣

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左營晚餐宵夜，又一間可以集合了
下班時段可以約同事、朋友開吃開喝
平常日來優惠多，更超值划算~

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帶有日式特色風的用餐環境

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飲料、酒水都可自取，生啤酒直接跟服務人員點

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小包廂(包廂低消5000元)
有三個包廂，小包廂可以容納8~10人，兩個小包廂也可能打通坐20人

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還有一間私密性高的合式包廂，可以容納10~12人(包廂低消8000元)

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不定期都會優惠活動，可以追粉絲團唷～

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