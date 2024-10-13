北高雄左營宵夜推薦這間 小烤魚食事處 ，越晚越熱鬧的開胃美食

小烤魚食事處不僅有開放式環境，還有包廂~

多人聚餐、商務聚會都很適合，附近好停車、聚餐吃美食、小酌都很推薦

左營烤魚、串燒、居酒屋不能錯過這間，就在文自路上~靠近曾子路

餐點價格還蠻實惠的，海鮮食材都是前鎮漁港新鮮引進

左營深夜食堂，聚餐、小酌推薦都來這間 小烤魚食事處

跟小料理食堂しょくどう茗喆 是姊妹店，兩間都很推

小烤魚食事處 麻辣烤魚 串燒烤物 熱炒 左營宵夜

位置：高雄市左營區文自路427號

電話號碼： 07 345 5528

營業時間：17:30~01:30(最後點餐12:30) 週二公休

IG：https://www.instagram.com/xiao_kaoyu666/

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日本生啤酒「週日至週四」優惠99元，蒜蓉烤生蠔「買五送一」

真的很超值，難怪晚上越晚越熱鬧

日本生啤酒原價130元，平日限定優惠 99元

鄰近大中路交流道，聚餐、聚會相當方便，附近也非常好停車

小烤魚食事處，重慶、四川、台式、日式等風味料理都可以吃到

用餐環境很酷，非常有自家特色的居酒屋

牆壁的手繪氣派龍、虎很吸睛

小烤魚食事處採用炭火直烤的碳燒美食料理

開放式作業方式可以讓消費者看到、吃到

不僅有紙本菜單，還有時令黑板菜

可以吃到店家從海港直接引進的時令海鮮

使用紅木炭直火碳燒，帶出串燒、烤物的炭燒滋味

來這裡不一定要聚餐

很多附近住戶，下班都會來吃個飯、小酌生啤酒，簡單解決一餐

就會有很多人來吃月見燒肉飯、臘味炒飯、明太子烏龍麵，再配一杯生啤酒，完美!

主廚私房釀製的燒肉，直接於炭火上烤過，逼出油脂保有軟嫩口感

月見燒肉飯

使用直火炭烤的燒肉，搭配韓式泡菜、溫泉蛋、薑片

帶有日韓混搭風，燒肉帶有台式香甜滋味

燒肉帶有釀製風味，甘甜順口好咀嚼的豬肉

保有油花，整個會引出香氣與軟嫩度

搭配溫泉蛋就是邪惡阿，絕對開胃滋潤米飯

燒肉可以搭配韓式泡菜，很開胃帶有辣度，不擔心掩蓋燒肉香氣

一個人來獨享一碗飯配串燒烤物，簡單解決一餐

沾上蛋黃滋潤，濕潤口感讓燒肉越吃越香

不定期都會有招待，當天招待豬皮

麻辣烤鱸魚(微辣) 單點土雞佛

麻辣烤魚可以挑選辣度，如果有帶孩子來亦可調整成不辣唷~店家還蠻貼心的!

使用海鱸魚，正宗做法都要烤過再搭配特製麻辣湯頭繼續燉煮

可以再點一些配料、蔬菜作熬煮

基本麻辣烤魚內會有豆腐、銀芽、豆皮、酸菜、馬鈴薯等等配料

對了，還有新鮮田雞(限量)，有些老饕真的很愛這味

每一間麻辣烤魚的風味都不同，這裡的味道比較偏青花椒香氣

越熬煮整個食材滲出的鮮味讓麻辣香氣更不同

搭配酸菜很開胃又可以解膩度

蟹黃三鮮煲

平常日也很多家庭客會帶孩子來用餐，也都會有不辣的餐點唷!

很推薦正港鮮味的蟹黃三鮮煲，使用蟹黃去提味

帶出蝦仁、蟹腳肉、小卷的鮮味

最底下會有黃金雞蛋豆腐，很開胃下飯帶新鮮甘甜滋味

底下還會有小火燉煮，保持一定的熱度

大人小孩都愛吃，口感很豐富帶有蟹黃香氣甜味

還可以吃到海鮮鮮味，連小卷都好咀嚼軟Q唷~

滑嫩雞蛋豆腐，整個可以淋在白飯上一起大口享用

手作雞肉丸(月見)

招牌人氣的手作雞肉丸，都是自家手工特製

很大顆的雞肉丸子有多種風味可選，我們挑選了月見口味

手作雞肉丸會先直火炭過，可以先吃原味感受炭燒香氣與丸子本身的風味

香甜中帶有脆度，很挑逗味蕾

再沾上月見提味，滋潤濕潤度帶香甜與醬油鹹香

口水雞

釀製入味冰涼口感的口水雞，搭配特製的辣醬提味

整個香麻夠味，引出口水雞本身的香甜軟Q

雞腿肉很肥美，表皮還帶有Q度

溶入花生顆粒的口感引出香氣，整個麻辣香氣都會湧上來

香辣滋味帶雞肉甜味，豐富香氣帶尾韻辣度

金沙櫛瓜

看到就很心動的櫛瓜，而且很有厚度，保有水嫩與脆度

炭烤過淋上特製金沙醬，表面再炙燒

大口咬下帶出鹹香甜味，爆出櫛瓜本身的水嫩、好吃不膩

奶茶、冬瓜檸檬、涼茶

不僅冰箱有罐裝的飲品可喝，菜單上還有特調飲品

像是紅茶都自家熬煮，搭配牛奶調配的厚奶茶很好喝

還有酸甜的古早味冬瓜檸檬

涼茶帶有仙草茶與蜜香，引出甜味

簡單吃、澎派吃，很多宴客、商務聚餐也會能配置餐點料理，提供給店家預算即可!

十三香五花肉

這款好吃帶有鹹香風味的十三香五花肉

鹹香夠味，帶出豬肉油花香氣，搭配特製蔥鹽一起吃更提升香氣

底下的生洋蔥亦能搭配，帶出清甜滋味

蒜蓉烤生蠔(兩粒)

好吃推薦的烤生蠔，烤過再搭配秘製蒜蓉提味

吃的到新鮮度，不擔心過熟有稍微烤過

利用蒜蓉香氣引出生蠔的飽滿香甜

滑溜順口爆出飽滿香甜，引出蒜香

可以擠一點金桔，帶清甜酸度，讓生蠔更顯得鮮味十足，無腥味

麻辣烤魚都會建議再熬煮一下，讓整鍋滾燙

也可以把豬皮加入一起熬煮，會吸附精華香麻辣度

很多老饕都愛吃土雞佛，帶有新鮮風味

於嘴裡爆開來，帶出香麻與本身的鮮味，很新鮮無腥味

辣度可已做調整，帶有青花椒、數十種香料風味

可以搭配一點酸菜一起吃，緩解辣度

使用的是海鱸魚，烤過會吸附香氣、麻辣

保有鱸魚本身的嫩度與新鮮海味，一邊喊辣一邊繼續吃，很過癮

松坂皇宮菜

少有的皇宮菜，搭配松坂肉提鮮

皇宮菜本身很清脆，帶有獨特香氣、帶有微微稠度口感

搭配松坂豬本身也有脆度，引出豬肉甜味，讓菜菜吃起來不乏味

川椒丁排骨

跟家人朋友都很推薦必點的川椒丁排骨，使用丁排骨帶肥美肉質

排骨都有先滷製過，再加入川味調味爆香過，整個香氣瀰漫超唰嘴

配料也相當多，單吃或者搭配吃都很歡樂

不僅有花生、蒜、米花，整個波波酥脆挑逗味蕾

咬下整個軟嫩排骨有讓我們驚訝到，不柴好咀嚼

整個爆出川味鹹香風味，保有排骨滷製香氣、引出辣度

小酌一定要點來配著吃，好過癮!

紅油炒手

建議可以先攪拌一下，讓紅油與餛飩味道更融入

辣中帶有鮮肉香氣，滑溜順口

炒手外皮不擔心過於軟爛，滑嫩帶出鮮肉滋味，尾韻的辣度真的很辣

左營晚餐宵夜，又一間可以集合了

下班時段可以約同事、朋友開吃開喝

平常日來優惠多，更超值划算~

帶有日式特色風的用餐環境

飲料、酒水都可自取，生啤酒直接跟服務人員點

小包廂(包廂低消5000元)

有三個包廂，小包廂可以容納8~10人，兩個小包廂也可能打通坐20人

還有一間私密性高的合式包廂，可以容納10~12人(包廂低消8000元)

不定期都會優惠活動，可以追粉絲團唷～