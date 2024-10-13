在探訪 Borgesplace波赫士領地昌吉店時，我的體驗猶如踏入了一個隱秘且充滿故事性的世界，這間店宛如一座散發著濃厚文學氣息的殿堂。一個天氣微涼的午後，我們選擇了這家早已在社群平台上獲得不少關注的店，對於每個細節都充滿了期待。一推開門，迎接我們的不是普通的咖啡店氛圍，而是一股濃厚的書香氣息。店內的裝潢設計充滿著古典與現代融合的美感，每個細節都仿佛經過精心設計，營造出一種既靜謐又令人舒適的氛圍。

我們坐下之後，店員熱情地過來介紹店內的特色。這裡的每一杯咖啡、每一道甜點都彷彿有著自己的故事，不僅僅是食物，而是經過精心設計的體驗。店員告訴我們，店裡的理念是將文學、藝術與咖啡融合在一起，讓每一位來到這裡的客人都能享受一場精神與味覺的雙重盛宴。

店員推薦了一款特別的手沖單品咖啡，我對手沖咖啡充滿了好奇，聽著店員講解咖啡豆的來源與處理方式，彷彿在聆聽一個關於遠方的故事。我們點了這款「耶加雪菲艾瑞嘉G1日曬咖啡」的味道層次豐富，入口時帶著一絲果香，隨後是輕微的酸感與濃郁的回甘，就像波赫士的作品一樣，總是在不經意間引人深思。她輕輕地品嚐了一口，笑著對我說：「這杯咖啡就像今天的氛圍一樣，溫暖而深刻。」我們兩個人彼此對視，在這樣的環境中，似乎任何話題都變得不那麼重要了，重要的是此刻的感受。

除了咖啡，這裡的甜點也是不可錯過的亮點。我們點了兩道甜點，一份是店內人氣的水果栗子千層蛋糕，另一份則是充滿異國風情的義式提拉米蘇。水果栗子千層蛋糕的口感非常清爽，酸甜適中，讓人忍不住一口接一口。而義式提拉米蘇則帶有濃厚的巧克力香氣，口感綿密酒香與咖啡香層次豐富，吃下去的每一口都讓人感覺像在享受一場藝術展覽。

這些甜點不僅僅是食物，更像是藝術品。每一道甜點都經過精心的設計與擺盤，無論是視覺還是味覺都充滿了層次感。我們在輕聲細語中品嚐這些美食，彷彿整個下午都是為我們量身打造的一場文學與美食的饗宴。

當然不能錯過的正餐重頭戲，Borgesplace波赫士領地的餐點選擇，無論是挪威鮭魚早餐盤還是奇異果貝果早餐盤，都讓人驚喜連連。

挪威鮭魚早餐盤 是一道健康又美味的選擇，採用新鮮的挪威鮭魚作為主角，搭配上軟綿的法式可頌、清爽的沙拉和歐姆蛋。鮭魚的口感鮮嫩，入口即化，輕微的鹽味和鮭魚天然的油脂完美平衡，再加上法式可頌的嚼勁，讓這道菜在口感上層次豐富。沙拉裡加入了新鮮的蔬菜，清脆爽口，為這道菜增加了健康的元素，而歐姆蛋的蛋黃流動在盤中，讓整體口感更為柔和圓潤。

奇異果貝果早餐盤 則是另一道清新亮眼的選擇。這份早餐以柔軟的貝果為基底，搭配上奇異果、無鹽奶油和草莓果醬。奇異果的酸甜與無鹽奶油的濃郁香滑形成了極佳的對比，每一口都帶有獨特的水果清新感。貝果外脆內軟，與無鹽奶油和奇異果的口感交融，再加上草莓果醬的點綴，為這道菜增加了一絲自然的甜味，適合喜歡輕盈且富有創意口感的顧客。

我們在 Borgesplace 波赫士領地度過了一個充滿故事與靈感的午後。這裡不僅是一個享受咖啡與甜點的地方，更是一個讓人能夠沉浸於文學與藝術的空間。每一杯咖啡、每一道甜點、每一個餐點彷彿在講述一個屬於自己的故事，讓來到這裡的每一位客人都能夠找到屬於自己的那片小天地。

如果你也想尋找一個能讓你同時品味文學與咖啡的地方，Borgesplace 波赫士領地昌吉店絕對是你不容錯過的選擇。在這裡，每一杯咖啡都是一個故事，每一個角落都充滿著無限的靈感，這裡的一切，都等待著你來探索~

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 BorgesPlace 提拉米蘇 千層蛋糕 店家資訊~

地址: 台北市大同區昌吉街22號 (近捷運民權西路站)

電話: (02) 2598-3999

營業時間：9:00～21:00

Ig: https://www.instagram.com/borgesplace2/

官網: qqqq.com.tw

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