《Savoey泰式海鮮餐廳》去泰國旅遊真的別錯過！阿偉去兩次曼谷自由行，都特別跑去吃Savoey泰式海鮮餐廳，超好吃的咖哩螃蟹，回台後也是念念不忘！疫情到現在也沒再去曼谷旅遊過，但台中泰式料理倒是吃了不少間，這些都整理放在文末，Savoey泰式海鮮餐廳招牌還有鳳梨炒飯，也是我兩次去吃都點的料理～

Savoey泰式海鮮餐廳

《Savoey泰式海鮮餐廳》厲害！當真是必吃曼谷餐廳！第一次知道這間曼谷美食，還是廣大網友推薦，還強烈推薦咖哩螃蟹，聽勸的阿偉，去曼谷自由行時，就去吃拉～Savoey泰式海鮮餐廳位在百貨裡面，百貨冷氣超涼爽，因為曼谷氣溫是真的偏高，大家碰上大熱天或下雨天的時候，在安排曼谷一日遊行程，可以選在曼谷百貨裡，中午就吃《Savoey泰式海鮮餐廳》，走走晃晃拍拍，在去After You吃下午茶，想去曼谷按摩，可以試試URBAN RETREAT這間泰式古法按摩，這間是好友諾哥推薦的，很厲害！

Savoey泰式海鮮餐廳資訊

電話：+66 2 255 1790

營業時間：11:00–21:00

地址：540 2nd Floor, Mercury Tower, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathum Wan, Bangkok (BTS ChitLom 4號出口) / 地圖

曼谷餐廳推薦

《Savoey泰式海鮮餐廳》位置mercury Ville百貨裡面的二樓，從曼谷空鐵奇隆站Chit Lom下車，走空橋過去很快。

中午還沒12點，Savoey泰式海鮮餐廳門口就出現排隊人潮，雖然來的算早，但想吃還得再等2組。

大門口最吸引眼球不是菜單價格或餐點多豐富，門口擺放的一隻隻大螃蟹～

螃蟹上面會貼重量跟價錢，每隻螃蟹都用繩子捆住，因為螃蟹全都是活的～

Savoey泰式海鮮餐廳 / 用餐環境

《Savoey泰式海鮮餐廳》空間很大桌位多，但也檔不住《Savoey泰式海鮮餐廳》高人氣，還沒中午就滿客，這真的有點誇張。

等到阿偉用餐過半，Savoey泰式海鮮餐廳店內人潮也退了些，避開巔峰用餐時段，可以連排隊時間都省了。

Savoey泰式海鮮餐廳菜單

Savoey泰式海鮮餐廳菜單都有附圖片，點餐不用瞎點，直接施展一陽指，但也有部分必須靠運氣點..原本的《Savoey泰式海鮮餐廳》菜單太舊了，這裡就不放上了。

Savoey泰式海鮮餐廳 / 咖哩螃蟹

Savoey泰式海鮮餐廳重點就是咖哩螃蟹了！這道菜有兩種方式價格，一種就是秤重（門口螃蟹），價格上會比較高一點，另一種方式是直接點，價格比較親民，不過阿新想說都來一趟了，當然選整隻阿～

這道用咖哩跟螃蟹當主角料理，所以上桌的香氣相當鮮明。

超大隻的蟹螯，是活跳跳的螃蟹，下去新鮮料理，所以肉質超扎實、Q彈跟鮮甜。

蟹螯的肉超多，不得不講吃起來超過癮～

咖哩讓螃蟹的甜味更加明顯，是一種越吃越爽的節奏阿～

Savoey泰式海鮮餐廳 / 烤鴨

在《Savoey泰式海鮮餐廳》看到烤鴨，除了好奇以外，更是想看看曼谷烤鴨跟台灣的有什麼不同，半隻420泰幣，不囉嗦直接點。

外皮烤起來沒有像台灣的烤鴨這麼焦脆，油脂也較多一點，現在想起來有點像台中的美村路烤鴨。

烤鴨搭配的不是甜麵醬，有稍稍的一點不習慣，但是搭配紅薑片也是不錯的，吃起來還算合胃口。

烤鴨選的鴨子較肥一點，肉多脂肪也厚，吃起來表皮不夠脆，但香氣還不錯。

Savoey泰式海鮮餐廳 / 波羅炒飯

波羅就是鳳梨！炒飯用整顆鳳梨來裝盤，聞起來的鳳梨香氣十足，上面還擺放滿滿的料，給的份量真的是不怕吃啊～

吃之前記得先拌開，擺盤很漂亮沒錯，但炒飯不像魯肉飯，醬汁與白飯會在口中自行結合，若沒拌開，肉鬆、雞肉、蝦仁也就是獨立個體而已。

Savoey泰式海鮮餐廳 / 花椰菜炒鮮蝦

話說來到曼谷旅遊後，餐餐大魚大肉，點盤蔬菜真的很重要，兩個人吃一盤花椰菜剛剛好～

蝦子大隻又新鮮，咬下是Q彈的口感，鮮甜脆甜很好吃～

Savoey泰式海鮮餐廳 / 波羅魚咖哩

點了這麼多道，總該點湯來喝喝，當時眼睛不知道是被擋住還是怎麼樣，竟然點到這道…哭都哭不出來….這個鍋阿偉自己扛😭

魚肉還不錯，但是湯頭又酸又辣的…鳳梨又吸收了湯汁，豐富度以及百變滋味，一口湯喝出千百種表情。

Savoey泰式海鮮餐廳評價

《Savoey泰式海鮮餐廳》這間泰式海鮮餐廳真的太強了！幾年前全家去曼谷自由行，還特地去Savoey泰式海鮮餐廳大吃一頓，果然美味讓家父家母也相當喜歡尤其螃蟹是真的讚，鮮甜度讓他們也愛到不行～

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