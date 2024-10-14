每年的夏天，基隆的海岸線上總是充滿著歡樂的氣息，這個時候正是「基隆鎖管季」的開始！今年的鎖管季，主辦單位精心安排了各種豐富多樣的活動，讓人能夠感受基隆各種風情的魅力！

基隆鎖管季

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這次的行程是參與海釣學院與花軟，活動的一開始，介紹了頭族與鎖管的親戚，然後就開始體驗花軟一夜干DIY

一開始導師細心地向我們介紹了花軟的特性和如何處理，接著我們便開始動手製作屬於自己的「一夜干」！

看著自己親手把新鮮的花軟處理乾淨，感受著海風吹拂著臉頰，彷彿與這片大海建立了一種特別的聯繫。當然，製作的過程中也少不了笑聲和趣事，大家互相打趣比拼誰的動作更俐落，整個場面熱鬧非凡！

接下來的活動可說是這次鎖管季的重頭戲『海上夜釣』。我們乘坐著遊艇，隨著夕陽的餘暉緩緩駛向海中央。此時的天空被染上了金黃和橘紅色，海面上波光粼粼，彷彿一幅靜謐美麗的畫卷！原來基隆嶼這麼美！

船上也有提供餐點，重點是餐點可一點都不馬乎，不僅僅是圖片中的這些，船員一直不斷的料理提供新的菜色，即使沒在釣魚的夥伴也可以吃一整晚，簡直是海鮮美食饗宴！

到了釣點天色漸暗，大家都迫不及待地拿起釣竿，準備迎接夜晚的挑戰，海風漸涼，但船上的氣氛卻越來越熱烈。

當第一條鯖魚上鉤時，大家不禁發出一陣歡呼聲，那種興奮和喜悅瞬間點燃了整個夜晚。我也在不久後一竿釣起三條鯖魚！這種親手釣魚的感覺真的很奇妙，既有挑戰性又充滿成就感。

遊艇的船內空間也很寬敞，如果釣累了也可以到船艙內休息吹冷氣！

後來又釣到了一條白帶魚，它銀白的身軀在夜色中閃閃發光，就像寶劍一樣相當漂亮！

2024基隆鎖管季，不僅僅是一個釣魚的活動，更像是一場與大海的親密對話。從DIY花軟一夜干到夜釣鯖魚與白帶魚，每一個環節都充滿了驚喜和樂趣。在這裡，可以放下城市生活的繁忙，享受自然帶來的平靜與愉悅！無論是與家人朋友一同參與，還是獨自來享受一段寧靜的時光，這裡都能帶來難忘的回憶！下次我還會想再來，享受這個屬於夏日的美好季節！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！