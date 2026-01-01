> 美食 > 咖波現身西門町！西門PLAY樂購町超過10個打卡點，打造最萌西門町。

2026-01-01 文字：編輯 鄭雅之
西門町最新打卡話題！咖波跨界現身「2025西門PLAY樂購町」，超過10個潮玩裝置分布街頭，拍照、逛展、買公仔一次滿足。

西門町變超萌、超好拍！一年一度「西門PLAY樂購町」於近日強勢登場，串聯捷運西門站六號出口、中華路一段與真善美廣場，打造超過10處以上的潮玩打卡裝置，讓熟悉的商圈街景搖身一變成為大型戶外展場。一走出西門町六號出口就會被超療癒的榴槤刺蝟等大型氣偶萌到，活動結合裝置藝術、街頭展演與商圈優惠，讓逛街不再只是購物行程，而是一段可以邊走邊拍、隨時都有驚喜的城市漫遊路線，也成為近期西門町最具話題性的潮流新亮點。

▲西門町捷運六號出扣後方，超大型「星期一的布魯斯 」療癒到翻。
▲西門PLAY樂購町貨櫃快閃店上都有大型可愛氣偶。
咖波跨界領軍 人氣裝置藝術一次拍

裝置藝術是本次活動最吸睛的焦點之一，其中 BUGCAT CAPOO 咖波與來自泰國的 Badmeaw Cat 跨界合作，打造宛如開啟傳送門般的潮玩場景，成為粉絲必拍的重點裝置。沿著中華路一段與捷運六號出口周邊，還能陸續遇見日本藤崎琢磨的機械美學創作、慵懶現身的星期一的布魯斯，以及棒斯的棒小兔、榴槤刺蝟等角色作品，多組來自不同創作者的潮玩IP分布街頭，讓整條街彷彿化身為正在運轉中的潮流藝術街區。

▲來自泰國的BADMEAM，這次和台灣在地插畫家BUGCAT CAPOO聯手推出打卡點。
真善美廣場主展區 潮玩聯展登場

若想一次看齊各式潮玩創作，真善美廣場主展區絕對不能錯過。現場集結多組潮玩品牌，打造潮流藝術聯合展，透過多彩電色光譜呈現不同風格的創作樣貌，讓角色與街景產生跨界碰撞。展區同步展出多款 IP 限定盒玩，讓喜歡潮流藝術的民眾不只停留在拍照打卡，更能近距離欣賞角色細節，感受西門町作為潮流聚集地所展現的創意能量，也替整個活動增添更濃厚的收藏與觀展氛圍。

▲西門PLAY樂購町現場也規劃潮玩快閃店，推出多款公仔與 IP 盲盒讓大家腦波弱買爆。
快閃店開逛 公仔盲盒一次收藏

除了裝置藝術可看，現場也規劃潮玩快閃店，推出多款公仔與 IP 盲盒，讓收藏族群能直接把喜愛的角色帶回家。搭配活動期間每週登場的街頭展演與商圈消費回饋，讓逛西門町的行程從拍照、看展一路延伸到買潮玩與抽好禮。只要在合作店家消費達指定門檻，就有機會參加抽獎，讓整趟行程不只是視覺享受，也多了實際回饋，進一步放大西門町的逛街吸引力。

▲西門PLAY樂購町「星期一的布魯斯 」說出上班族的心聲。
▲西門PLAY樂購町「榴槤刺蝟 」混搭出街頭最搶眼的甜酷風景。
2025西門PLAY樂購町 活動資訊

活動期間：即日起至115年1月16日
活動地點：捷運西門站六號出口周邊、中華路一段、真善美廣場

2025西門PLAY樂購町 商圈消費抽獎

活動內容：活動期間於93間合作店家消費滿888元，即可參加抽獎，獎項包含iPhone17、Switch2等好禮。

來台北有購嗨 消費歡樂抽

活動內容：消費滿200元可登錄抽獎，最高可累積多次抽獎機會，總獎值超過新臺幣3,000萬元。

