全家哆啦A夢一番賞開抽！夢時光毛毯、銅鑼燒午睡枕超萌，販售門市查詢攻略看。

2025-12-26
全家推出「哆啦A夢童夢成真」一番賞，每抽399元就有機會把毛毯，午睡枕與縮小燈夜燈帶回家，限店開賣，數量有限，哆啦A夢迷別錯過。

想把童年記憶帶回家，全家即日起於全台限定店舖推出福賞「哆啦A夢童夢成真」，將動畫中的經典道具化為實用又可愛的生活周邊，每抽399元就有機會把療癒好物帶回家。本次一番賞主打冬日居家使用情境，從保暖毛毯到午睡枕，再到造型杯墊與吊飾通通包辦，吸引不少哆啦A夢粉絲與周邊控關注。商品採限量販售形式，數量依各門市實際狀況為準，想抽的人得多留意鄰近門市動態。

▲全家哆啦A夢一番賞「縮小燈小夜燈」拼人品帶回家。
▲全家哆啦A夢一番賞「銅鑼燒午睡枕」。
全家哆啦A夢一番賞開抽！經典道具變身居家療癒小物

這次全家哆啦A夢一番賞最大亮點，就是把動畫裡熟悉的道具轉化成日常能用的設計。一等福賞「夢時光毛毯」主打柔軟保暖，二等福賞「銅鑼燒午睡枕」則兼顧實用與造型感。三等至六等福賞包含陶瓷茶具套裝，雲朵凝固劑冷飲杯，季節罐頭收納罐與六人杯墊組，讓居家桌面多了童趣氛圍。從喝水到收納都能感受到哆啦A夢陪伴感，實用度也相當高。

▲全家哆啦A夢一番賞走實用派，有陶瓷茶具套裝、雲朵凝固劑冷飲杯。
可動毛絨與縮小燈夜燈成收藏亮點

除了實用系商品，這次一番賞也為收藏型粉絲準備驚喜。七等福賞推出秘密道具毛絨吊飾，圓滿福賞則集結哆啦A夢可動毛絨擺飾品與縮小燈夜燈。最大獎則是「哆啦A夢可動毛絨大娃」四肢關節可活動，手部還採磁吸設計，可搭配秘密道具使用，互動感十足。縮小燈夜燈則還原動畫造型，夜晚點亮更添童夢氣氛。想知道哪裡能抽，可透過全家APP中的造型卡與一番賞地圖查詢。

▲全家哆啦A夢一番賞「秘密道具毛絨掛件」可以和最大獎哆啦A夢可動毛絨大娃結合。
全家哆啦A夢一番賞

售價：399元一抽，數量有限，售完為止。
販售門市：透過全家APP「造型卡、一番賞地圖」查詢販售店舖，商品數量依各店實際可販售數量為準。

全家哆啦A夢一番賞獎項

一等福 時光包袱皮午休毯 寬約110CM
二等福 晚安方墩 高約35CM
三等福 銅鑼燒午睡枕 直徑約40CM
四等福 陶瓷茶具套裝 約8CM
五等福 雲朵凝固劑冷飲杯 約12CM
六等福 季節罐頭收納罐 (全6種隨機) 約12CM
七等福 歡聚六人杯墊(全4種隨機) 約10CM
八等福 秘密道具毛絨掛件 (全12種隨機) 約8-12CM
圓滿福(最後賞) 哆啦A夢可動毛絨大娃(高約30CM)


超療癒人氣IP新打卡點先朝聖！

