QUOKKA陪你過冬！AIR SPACE中山南西店變身DINOTAENG冬日奇境，雪花秀時間公開

今年台北的冬天似乎來得特別浪漫，位於時尚匯聚的中山商圈，竟然在街頭飄起了夢幻白雪，這並非氣象異常，而是台灣流行女裝品牌 AIR SPACE 在歲末年終之際獻給城市的一份大禮，品牌繼秋季聯名引爆話題後，於 12 月再度攜手韓國超人氣插畫 IP DINOTAENG，將 AIR SPACE 台北南西三店徹底改頭換面，打造出全台唯一的 Snow in Marshville 冬日奇境主題店 。當民眾行經中山區繁忙的街頭時，很難不被店門口那兩尊巨大的 QUOKKA 與 BOBO 立體公仔吸引目光，這對可愛的快樂嚮導彷彿正熱情地揮手，邀請每一位女孩暫別城市的喧囂，推開門扉走入這個充滿童話氛圍的雪地故事書中，展開一場療癒身心的年末旅程 。

▲AIR SPACE將Marshville的雪地童話搬進中山南西三店，自12月15日起帶來期間限定的冬日奇境 ▲冬日奇境降臨台北中山 Snow in Marshville主題店12月正式亮相





重現雪地村莊場景，沉浸式體驗飄雪浪漫夜

為了讓粉絲能夠身歷其境地感受 Marshville 的節慶氛圍，AIR SPACE 團隊在空間設計上下足了功夫，本次主題店的設計靈感源自於溫暖陪伴與童趣雪景的核心概念，店內不僅以滿滿的白雪元素與藍白燈光交織出唯美的視覺層次，更精心設置了堆雪人區與溜冰路線意象等豐富的拍照場景 。最令人驚喜的是，為了還原最真實的冬日景象，主題店特別推出了期間限定的身歷奇境雪花秀，在每週五、六、日以及 12 月 24 日與 25 日聖誕節期間的晚間 18 點至 21 點，每個整點時段店外都會降下靄靄白雪，營造出宛如置身國外街頭聖誕夜的浪漫氛圍，讓台灣的消費者無須出國，也能在台北街頭捕捉到雪花飄落的唯美瞬間 。

▲最吸引目光的亮點是店內定時降雪的浪漫時刻，自每週五、六、日及12月24日、12月25日18:00至21:00，店鋪外皆會上演「身歷奇境雪花秀」



刺繡工藝升級，打造兼具保暖與可愛的冬季時尚

除了令人驚豔的空間體驗，本次推出的聯名服飾系列更是誠意十足，設計團隊運用高磅數的溫暖面料，結合更為豐富細膩的刺繡工藝與精緻印花，將 DINOTAENG 角色在雪地裡玩耍的歡樂畫面，生動地呈現在每一件單品上 。這一系列以 Snow in Marshville 為主題的冬日服飾，打破了性別的界限，推出了男女皆可穿搭的大學 T、毛衣與針織衫，讓情侶或閨蜜都能輕鬆搭配出最吸睛的冬日 Look 。每一件衣服不僅是禦寒的衣物，更像是將 QUOKKA 與 BOBO 的溫暖笑容穿在身上，陪伴穿著者度過每一個寒冷的時刻，無論是日常通勤還是節日聚會，都能展現出兼具時髦與童趣的獨特風格 。

▲今年冬季AIR SPACE推出全新DINOTAENG聯名服飾，以「溫暖陪伴 × 童趣雪景」為靈感打造大學T、毛衣、針織衫等多元單品





從頭暖到腳的療癒周邊，雪靴與毛毯成送禮首選

在這個充滿送禮需求的季節，AIR SPACE 也貼心地推出了一系列兼具可愛外型與實用功能的冬季周邊商品，從造型收納袋到讓人愛不釋手的 QUOKKA 與 BOBO 造型抱枕，每一款都萌度破表 。其中最受矚目的莫過於毛茸茸的造型雪靴與質感毛毯，這些單品不僅在視覺上充滿了暖意，觸感更是柔軟親膚，彷彿是雪夜裡收到的一份暖心禮物 。對於正在煩惱聖誕交換禮物的消費者來說，這些充滿療癒力量的生活小物，無疑是傳遞心意與溫暖的最佳選擇，讓收到禮物的人也能感受到來自 Marshville 村莊的滿滿幸福感 。

▲除了服飾，AIR SPACE同步推出一系列冬季小物，包括雪季絨毛拖鞋、毛毯、QUOKKA與BOBO造型抱枕、收納袋等，讓粉絲把Marshville的可愛角色帶進日常生活



獨家拍貼機與滿額好禮，引爆年末中山商圈排隊熱潮

為了回饋廣大粉絲的熱情支持，AIR SPACE 在活動期間祭出了多重獨家優惠與互動體驗，凡於全台門市或官網購買任一聯名系列商品，即可獲得 QUOKKA 家族雪地遊戲貼紙 。針對消費力較高的鐵粉，品牌更規劃了高門檻的滿額贈禮，單筆消費滿 3800 元，即可將市價 990 元的 DINOTAENG 造型絨毛拖鞋免費帶回家 。此外，針對南西三店主題店，更設有專屬的 DINOTAENG 主題拍貼機體驗活動，只要單筆消費滿 1500 元，就能與可愛的角色們同框合影，留下專屬的冬日紀念 。對於品牌 VIP 會員，更有專屬福利，消費滿 2026 元即贈送 2026 年房屋造型桌曆 。這一連串豐富的活動與限量好禮，預計將在 12 月 15 日開幕後，引爆中山商圈新一波的排隊熱潮與打卡風暴 。

▲全台同步優惠｜消費贈貼紙、滿額贈絨毛拖鞋、主題店限定拍貼機

▲推出多款超人氣冬季周邊——雪靴、毛毯、QUOKKA與BOBO造型抱枕、造型收納袋，兼具可愛與實用，每件單品都像是雪夜裡的一份暖意禮物





AIR SPACE × DINOTAENG「Snow in Marshville 冬日奇境主題店」

活動時間：

．主題店開幕日期：12月15日

．雪花秀時段：每週五、六、日與12月24、12月25，18:00～21:00

活動內容：

．Snow in Marshville沉浸式雪地場景、堆雪人與雪地村莊拍照區。

．QUOKKA、BOBO大型立體公仔迎賓。

．限定時段「身歷奇境雪花秀」。

．購買DINOTAENG系列任一商品，單筆滿1,500元可體驗主題拍貼機。

．拍照上傳IG並標記官方帳號，可再獲得貼紙乙份。

全台門市同步：

－消費任一DINOTAENG商品即贈QUOKKA家族雪地遊戲貼紙。

－單筆滿3,800元加贈DINOTAENG造型絨毛拖鞋。

官方網站購買入口：https://airspace.site/IIDsU

▲本次以更豐富的刺繡工藝與精緻印花呈現「Snow in Marshville」的雪地童話歡樂畫面





